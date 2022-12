De Mini is een winnaar. Ook als occasion. Iedereen vindt hem leuk en hij rijdt super. Eén groot nadeel: hij is krap. Dus moet je deze hebben, een vijfdeurs. Dan ben je klaar!

Veel liefhebbers van de Mini haalden gerust adem, want al snel bleek dat deze derde generatie vanaf 2014 bijna niets had ingeboet aan rijplezier. HIj werd nog iets stiller en beter afgewerkt. En het merk nam afscheid van de PSA-motoren en stapte over op BMW. Nog meer nieuws: toen deze langere 5-deurs kwam bleek die ook nog steeds superleuk om te rijden.

Sinds de lancering in 2001 waren er totdat deze kwam 2, 7 miljoen Mini’s verkocht. Never change a winning team. Dus van buiten zie je niet veel verschillen tussen generatie 2 en 3.

Vooral binnen in zie je de veranderingen van deze generatie: grootste noviteit is dat de grote ronde klok in het midden van het dashboard geen snelheidsmeter meer is. Het scherm is ontzettend multimediaal en het systeem is gebruiksvriendelijk met onder meer een touchpad.

Ook binnen in is het nog volop Mini. Met de tuimelschakelaars bij het dashboard en bij het plafond. Fijn ook dat de snelheidsmeter weer gewoon voor je neus zit. En de ruitbediening in de portieren. Waar ze thuishoren.

De Mini vanaf 2014 is bijna 10 centimeter langer geworden. Dat is vooral de voetgangersveiligheid ten goede gekomen, door een extra plooibare motorkap. De binnenruimte heeft daar niet van geprofiteerd.

Lichter onderstel

Rijden moet je met zo’n Mini. Die cooper-motor is gretig maar niet lawaaiig, hij stuurt direct en valt bochten echt aan. Dankzij een nieuw en lichter onderstel.

En naast een zeer uitgebreid stabiliteitssysteem heeft hij nu ook een elektronisch sperdifferentieel (Electronic Differential Lock Control, EDLC) aan boord. En als het toch dreigt mis te gaan, laat de Mini zich gemakkelijk corrigeren.

Ook als vijfdeurs is de auto nog super wendbaar, en de nog stijvere carrosserie helpt bij het speelse weggedrag, nog steeds dat kartgevoel achter het stuur, waar je heerlijk laag zit en geborgen, door dat hoge dashboard. Zeer sterk punt van deze auto.

Met een draaiknop bij de pook kun je het rijkarakter beïnvloeden. Je hebt de keuze uit Sport, Mid of Green. Stuur- en gaspedaal reacties en schakelmomenten van de automaat worden gestuurd door het systeem.

Krap was het nadeel van een Mini, is een stugge vering dat ook nog steeds? Nou… laten we zeggen. JA

De nieuwe 1,5 liter grote driecilinder benzinemotor (136 pk) in de Cooper pakt mooi op en je hebt echt niet het gevoel met een driecilinder onderweg te zijn. Hij maakt de Mini snel genoeg en werkt voorbeeldig samen met de 6-traps automaat. De Cooper S van 192 pk doet daar nog wel een fikse schep bovenop, maar deze is gewoon ook al leuk.

Veel hulpsystemen

Dat de Mini uit de keuken komt van BMW zie je aan de accessoirelijst. Daarop veel hulpsystemen die BMW ook levert. Dat is vaak wel een goed teken omdat het de auto naar een volgend, hoger level brengt, al heeft dat wel zijn prijskaartje.

Efficient Dynamics, de succesformule van BMW om auto's zowel sneller als zuiniger te maken, werpt inmiddels ook zijn vruchten af bij Mini.

Wat zijn de zwakke punten van de Mini?



De tweede generatie van de New Mini kende problemen met de 1,6-liter turbomotor. En de derde generatie kreeg dus die BMW motoren maar de nieuwe 1,2 en 1,5 driecilinders in de One en in de Cooper waren ook niet foutloos. Daar was een modificatie nodig van een lager in de krukas dat te zwak bleek te zijn.

Ook een kapotte kabel bij de startmotor is een kwaal die vaker voorkomt bij deze generatie Mini’s. En dat start de auto simpelweg niet. Heel vervelend

Ja, hij is ook stug en nee, hij is nog steeds niet praktisch. Maar deze vijfdeurs Mini is te leuk om te laten staan.

Sportief om te rijden, goeie looks en een apart interieur.

Wie een goed compromis zoekt, is met de vijfdeurs hatchback goed bediend. Dankzij zijn grotere lengte en wielbasis is hij achterin ruimer dan de driedeurs. De Cooper is sterk genoeg met z’n 136 pk. En die rijeigenschappen zijn en blijven leuk. Elke dag met plezier naar je werk!