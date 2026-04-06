Audi voert sinds vorig jaar de A6 Avant in Nederland alleen nog maar met viercilinder PHEV-aandrijflijn. Mercedes-Benz hangt in de E-klasse Estate een viercilinder plug-in hybride aandrijflijn. Wil je een zescilinder PHEV dan zit je aan een E53 AMG vast. Hoe weldadig zijn de Audi en Mercedes als viercilinder stekkerhybride?

Twee luxe laadstations. Ja, stationwagons die je dus kunt opladen aan de stekker. De uitvoeringen die we testen zijn de Audi A6 Avant e-hybrid quattro S-Edition Competition, een plug-in hybride met 367 pk die als uitvoering €76.390 kost. De Mercedes-Benz E300e Estate was nog een Sport Edition. Het vermogen bedraagt 313 pk en die inmiddels niet meer leverbare uitrusting stond voor €79.060 in de prijslijst.

E-klasse en A6 geen pijlers meer voor de merken

Pijlers voor de merken zijn het wellicht niet meer, maar de Mercedes E-klasse en de Audi A6 zijn nog altijd van de partij. Audi levert zelfs twee varianten van de A6, een altijd elektrische met de toevoeging e-tron, wat een andere auto is dan de A6 die je hier op de foto’s ziet. De ‘normale’ A6 was er aanvankelijk als mild-hybride, maar tegenwoordig kun je hem in Nederland alleen nog maar als plug-in hybride bestellen. Net als de A6 e-tron bestaat hij als sedan en als stationwagon. De Mercedes E-klasse Estate neemt in de prijslijst wat meer ruimte in dan de Audi want je hebt als koper keus uit meer aandrijflijnen, zelfs de plug-in hybride diesel is nog van de partij. Ook diesels zonder stekker tref je aan, al is dat dan alleen de dikke zescilinder 450d, die ook als Snel Interventie Voertuig dienstdoet bij de politie.

Kleine e bij Mercedes-Benz dan plug-in hybride

Zie je een kleine e staan achter een type-aanduiding op een Mercedes-Benz dan is het een plug-in hybride, bij een diesel zijn het een kleine d en een kleine e. De E300e is niet zoals de vroegere 300E uitgerust met een 3-liter krachtbron, want de plug-in E-klasse met deze aanduiding doet het met een 2-liter viercilinder benzinemotor, die gekoppeld aan een elektromotor een systeemvermogen levert van 313 pk. Het 25,4-kWh accupakket zit onder de bagageruimte, ter hoogte van de achterwielophanging. Dat zie je goed wanneer je de achterklep opent en de bagageruimte is dan ook kleiner dan bij een E-klasse Estate zonder stekker. Het accupakket laad je met een stekker op, en dan moet in theorie een actieradius van om en nabij de 100 elektrische kilometers mogelijk zijn. In de wintermaanden ligt dat uiteraard een stuk lager, wij persen er echter een nog altijd verdienstelijke 83 kilometer uit. Zo kun je het hele jaar door al stekkerend behoorlijk wat elektrische kilometers afleggen. In de Audi A6 Avant komen we zelfs nog drie kilometer verder onder gelijke omstandigheden. Zijn accu-inhoud is met 25,9 kWh bovendien net iets groter. Dat zijn inhoudsmaten van vroege EV’s!

Een Audi A6 e-Hybrid is altijd een quattro

Wie een e-Hybrid A5 bestelt krijgt altijd quattro-vierwielaandrijving, waarbij sprake is van mechanische 4x4. Het betreft dus geen ‘elektrische’ integrale aandrijving, door de plaatsing van een elektromotor bij de achteras van een voorwielaandrijver. Er zijn twee smaken bij de A6. Een versie met 299 pk systeemvermogen staat aan de basis. Is de 2.0 TFSI viercilinder anders afgesteld, dan is het vermogen 367 pk zoals bij onze Competition-testauto. Het continue vermogen van de elektromotor is echter net als die bij de lichtere e-Hybrid maar 55 kW, wat neerkomt op 75 pk. De vermogenspiek ligt op 105 kW, oftewel 143 pk.

Audi A6 in elektrische modus niet vlot

De Audi komt in de EV-modus bepaald niet vlot over. Kom je vermogen te kort, dan kun je hem met behulp van ‘kickdown’ dwingen de 252 pk sterke verbrandingsmotor aan te zetten. De Audi rijdt in hybride modus met geladen accupakket echt heel lekker. Dan ervaar je de weldaad die vroegere zescilinders leverden en Audi heeft net als bij sommige ‘sportieve’ diesels veel werk gemaakt van sound engineering. Alleen bij lagere snelheden lijkt het heel wat, want bij stevig accelereren zet de viercilinder nogal een keel op. Dat doet enigszinsafbreuk aan het hoge comfort dat bij deze klasse-auto’s hoort. In de E300e is dat helaas niet anders, ook daarin klinkt de 2-liter turbomotor verre van mooi.

In Mercedes E300e elektrisch niets te kort

De elektromotor van de Mercedes-Benz komt al met al plezieriger over; rijd je puur elektrisch dan kom je geen vermogen te kort. Verder is de samenwerking van de hybride aandrijflijn met de negentraps automaat prettiger, een conventionele automaat past gewoon beter bij een dergelijk formaat auto dan een automaat met dubbele koppeling, zoals in de Audi A6 Avant. Je voelt meer van de gangwissel en van de overgang van benzine naar elektrisch. In hybride modus is de E-klasse aanmerkelijk minder rap dan de A6 die er serieus hard vandoor gaat als je hem in die stand de sporen geeft.

Luchtvering maakt Audi A6 fijner dan exemplaar zonder

Bij onze Audi A6 Avant is de optie adaptieve luchtvering aangevinkt en dat maakt een groot verschil. Vorige jaar reden we een A6 zonder, maar deze luchtvering tilt de rijbeleving zonder meer naar een hoger plan. Voor een auto met een dergelijk onderstel komt de Avant nog behoorlijk dynamisch over, en in de Dynamic rijstand hangt de carrosserie dichter boven het asfalt. De besturing kan ons niet bekoren; rond de middenstand zit een wat kunstmatig zwaar gevoel. Elke e-Hybrid A6 heeft vierwielsturing en dat maakt de Audi wendbaar, een dergelijke techniek verschaft een auto altijd iets lichtvoetigs. De meesturende achterwielen zijn niet te hinderlijk aanwezig, al merk je op driekwart van de bocht duidelijk dat ze helpen de neus aan de binnenkant van de bocht te krijgen.

Zonder vinden we de Mercedes al zeer evenwichtig

Het onderstel en de besturing van de Audi komen actiever maar tegelijkertijd ook onrustiger over dan dat van de Mercedes. De besturing van de E-klasse is fijner bekrachtigd en voelt natuurlijker aan, terwijl vering en demping mooi in balans zijn. Bij de plug-in hybride Mercedes E-klasse kun je tegen meerprijs kiezen voor luchtvering en dat koppelt het merk automatisch aan vierwielsturing, maar ook zonder die techniek vinden we het weggedrag van de grote Benz zeer evenwichtig.

Schermen, schermen, schermen!

In de interieurs van beide testauto’s vallen de schermen meteen in het oog. Zowel in de Audi als in de Mercedes zijn ze fraai en maken ze een overweldigende indruk. Allebei bieden ze een eigen scherm voor de voorpassagier. Het ziet er hightech uit, maar is helaas niet standaard. Kijk je na de eerste indrukken wat nauwgezetter om je heen, dan valt op dat het materiaalgebruik van de Mercedes aan de onderzijde van het dashboard en op de portieren iets hoogwaardiger is. De zithouding is in zowel de Audi als de Mercedes-Benz erg goed en bovendien zijn de zetels meervoudig verstelbaar.

Ergonomisch hebben ze het allebei goed voor elkaar. Audi heeft opvallend veel knopjes op het portier, onder meer die voor de bediening van de verlichting. Dat lijkt ietwat vreemd, maar het went snel. Zoals dat ook geldt voor de al jaren bij de stuurkolom gepositioneerde automaatbediening van Mercedes-Benz. Audi heeft in de huidige A6 de hoeveelheid weergavemogelijkheden van het instrumentarium teruggedrongen. Waar je tot voor kort zelfs in een Seat Ibiza al eindeloos kon variëren met de weergave van de wijzers, zien we in de jongste A6 slechts een beperkt aantal weergave-opties. In de Mercedes kun je meer weergavemogelijkheden kiezen, maar de ervaring leert dat je in de praktijk niet vaak van stijl verandert.

Weinig bagageruimte door enorme accupakketten

Achterin is de Mercedes E-klasse in gemeten centimeters amper ruimer dan de Audi, maar de Benz doet voor je gevoel veel ruimer aan. In de bagageruimte legt de A6 Avant het af tegen de E300e Estate. Voor de hoeveelheid liters hoef je ze niet te kopen: respectievelijk 404 en 460 liter is gewoon weinig voor stationwagons van dit kaliber.

De prijzen van onze testauto’s ontlopen elkaar niet zo heel veel. Zo staat de A6 Avant e-hybrid quattro S edition Competition voor €76.390 op kenteken, de Mercedes-Benz E300e Estate die wij reden is een Sport Edition, die voor €79.060 de showroom verlaat. De uitrustingsvariant Sport Edition staat inmiddels niet meer in de prijslijst. Bij Audi en Mercedes-Benz kun je je nog altijd naar hartenlust uitleven op de optielijst, en zo kost de E-klasse die we reden meer dan € 85.000, de Audi passeert zelfs de €95.000. Bij de Mercedes-Benz E300e Estate kun je desgewenst tegen bijbetaling kiezen voor vierwielaandrijving, wat de prijs niet heel veel verder opdrijft. Zoals eerder al beschreven: vind je de prestaties toch ietwat mager, dan moet je verder sparen voor een AMG E53, eveneens een plug-in hybride.