Terwijl de rest van de autowereld zich in een krampachtige race naar elektrificatie stort, doen ze in het Engelse Malvern precies het tegenovergestelde. De nieuwe Morgan Supersport ziet eruit alsof hij uit de jaren 30 komt aanrijden, maar onder dat ambachtelijk geklopte aluminium schuilt hypermoderne techniek uit München. Is dit de ultieme analoge ontsnapping in een digitale wereld?

Is Morgan dan helemaal niet bezig met elektrificatie?

Laten we eerlijk zijn: die Engelsen sporen niet helemaal. Ze houden vast aan hun monarchie, rijden aan de verkeerde kant van de weg en meten afstanden nog steeds in mijlen. Maar als dat resulteert in auto's als de Morgan Supersport, dan kunnen we daar alleen maar bewondering voor hebben. Waar zelfs een merk als Lotus overstag gaat voor zware batterijpakketten, zweert Morgan bij de verbrandingsmotor.

Is er nog iets gemoderniseerd aan de Supersport?

De Supersport is een visueel feest van nostalgie. De lange, slanke neus met zijn ‘vlinder’ motorkap, de karakteristieke spatborden die als vleugels langs de flanken lopen en de klassieke 'kikkerogen' – die nu overigens wel voorzien zijn van moderne led-lenzen. Het stoffen dakje gooi je met twee simpele handgrepen naar achteren, bijna net zo vlot als bij een Mazda MX-5.

Welke motor zit erin?

Ga niet af op het uiterlijk: onder dat essenhouten frame schuilt een beul van een motor. De 3-liter zescilinder-in-lijn turbomotor is afkomstig van BMW. Met 340 pk en 500 Nm heeft deze krachtbron letterlijk vrij spel met de slechts 1.170 kilo wegende Brit. De achttraps automaat en de complete aandrijflijn komen rechtstreeks uit de BMW Z4 M40i.

Dat rijdt zeker wel bijzonder?

Anno 2026 is dit een rijervaring die zijn gelijke niet kent. Dankzij een optioneel instelbaar schroefset-onderstel en een sperdifferentieel op de achteras is dit geen deinerige oldtimer, maar een serieuze sportmachine. Van 0-100 km/h in slechts 3,9 seconden, meer dan een halve tel sneller dan de Z4 met dezelfde motor. Als we onbeperkt door zouden kunnen halen moet de versnelling kunnen doorgaan tot een indrukwekkende en waarschijnlijk angstaanjagende 267 km/h. De zescilinder brult als een tribune vol voetbalfans, terwijl je met je achterwerk vlak boven het asfalt de weg beter voelt dan je hem door de lage ruit ziet.

Is het vanbinnen ook allemaal hout?

Stap in en je waant je in een ander tijdperk. Vergeet veganistisch leer of gerecycled plastic; hier zit je op het fijnste leer van hooglandrunderen en rusten je voeten op wollen vloerbedekking. Het dashboard bestaat uit hout en aluminium. Moderne zaken als airbags, ABS en ESP zijn uiteraard aanwezig (het is immers 2026), maar ze zijn discreet weggewerkt. Zelfs de knoppen voor de stoelverwarming zitten verstopt onder het dashboard om de analoge sfeer niet te verpesten. Een radio ontbreekt; je streamt gewoon via Bluetooth vanaf je telefoon.

Maar onbetaalbaar zeker?

Dat handwerk en die exclusiviteit kosten wat. Waar een BMW Z4 al dik over een ton gaat, tik je met de Superport zomaar de €160.000 aan, en met opties maak je er zo twee ton van. Dat is veel geld, maar bedenk wel dat je een auto koopt die zeldzamer is dan een gemiddelde Aston Martin en meer bekijks trekt dan een Bentley.

Waarom zou je dat enorme bedrag toch moeten betalen?

De Morgan Supersport is een tijdmachine die laat zien dat puur rijplezier tijdloos is. Het is een unieke mix van gisteren en vandaag. Voor wie de eenheidsworst van moderne sportauto's beu is, is dit het ultieme eerbetoon aan de verbrandingsmotor.

Technische Gegevens Morgan Supersport