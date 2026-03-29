Hoewel de Opel Rekord en de Volvo 740 destijds in twee verschillende prijsklassen opereerden, staan deze goudeerlijke sedans vandaag de dag dichter bij elkaar dan ooit - zowel qua prijs als prestatie. In deze dubbeltest zoeken we uit of een Rekord uit het midden van de toenmalige prijslijst standhoudt tegen de goedkoopste 740.

Met een Rekord voor de deur zal menig Opel-rijder zich de koning te rijk hebben gevoeld. De auto mag dan nimmer een toonbeeld zijn geweest van technische verfijning, geraffineerde vormgeving of hoogstaande prestaties, maar hij verhief de bezitter wel mooi boven het maaiveld dat destijds door Kadett- en Ascona-rijders werd gevormd. Kwestie van afvinken: ‘dat kleinere spul heb ik gehad, tijd voor het echte werk’. Een Rekord illustreerde een zekere geslaagdheid in het leven, voor zover je die kunt afmeten aan het aantal strekkende meters Duitse degelijkheid op de oprit. De Opel Rekord was in werkelijkheid veel meer dan dat; hij bood boven alles geweldig veel waar voor zijn geld. Geen fratsen, geen verrassingen, rechttoe-rechtaan, maar tegelijkertijd - haast tussen de regels door - uiterst aangenaam in de dagelijkse omgang.

Volvo 740 flamboyanter dan 240

De Volvo 740 was uit een heel ander hout gesneden. Ja, de degelijkheid spatte er bij deze auto ook vanaf, maar anders dan de sierlijke, ogenschijnlijk (maar niet werkelijk!) kleinere 240 presenteerde de 740 zich met zijn imposante voorkomen als een veel flamboyanter ontwerp. Een auto waar je niet omheen kon. Vanuit elke hoek bekeken een indrukwekkende verschijning. Controversieel ook, want met zijn extreem hoekige koets was hij alles wat de rond dezelfde tijd verschenen gladjanussen als de Audi 100 en Mercedes-Benz 190 niet waren. De 740 was, zoals in het intro van dit verhaal al even is aangehaald, destijds een veel duurdere auto dan de Rekord; je betaalde er anderhalf keer zoveel voor. Daardoor hadden de modellen ook hun eigen concurrenten. Maar ook een vergelijkbaar formaat en technische specificaties. En inmiddels zijn ze allebei voor overzichtelijke bedragen te koop; op het moment van schrijven kostte de Opel €4.800 en de Volvo €6.999. Extra interessant zijn in ons geval de bouwjaren die erg dichtbij elkaar liggen, alsmede de tellerstanden: beide testauto’s hebben in dik dertig jaar nog geen 70.000 kilometer afgelegd. Ze bevinden zich ook allebei in hun originele, onaangetaste conditie.

Rekord een vertegenwoordiger van de 'tweeliter-klasse'

De Opel Rekord is van oudsher een vertegenwoordiger van de officieuze ‘tweeliter-klasse’, die in de jaren 70 ontstond toen grotere middenklassers, zoals de Alfa Romeo Alfetta, Peugeot 504, Renault 20, Ford Granada, Saab 99 en een handvol Japanners met die motorinhoud werden uitgevoerd. Begeerlijke auto’s, waarmee je op het gebied van comfort en prestaties altijd wel goed zat. De Rekord 2.0 S laat dat vandaag de dag ook nog zien, want hij presteert opmerkelijk vlot. Het gietijzeren blok met de enkele carburateur was ten tijde van de introductie van de Rekord al een soort van klassieker, die Ascona’s en Manta’s bepaald rap maakte en de grotere, maar met 1.100 kg niet eens loodzware Rekord nog steeds aangenaam vlot laat presteren. De auto komt kwiek uit de startblokken en maakt vervolgens zonder drama snelheid. De tweeliter draait opvallend rustig en brengt in de verte een heerlijk, uit duizenden herkenbaar Opel-geluid voort. De vierbak (vijfbak was een optie) laat de grote viercilinder bij 100 km/h nog geen 2.500 toeren draaien, zodat je ondanks het ontbreken van de overdrive toch in alle rust kilometers kunt vreten - precies waarvoor een wagen als de Rekord bedoeld is. Tegelijkertijd zijn de versnellingsbakverhouding zo gekozen dat er aldoor genoeg koppel voorhanden is voor een bescheiden duw in de rug; veel toeren maken hoeft niet. Een fijn, eerlijk motorkarakter.

Volvo 740 zwaarder dan Rekord maar heeft meer vermogen

De Volvo 740 is pakweg 150 kg zwaarder dan de Opel, maar heeft ook wat meer vermogen, terwijl het koppel volgens de boekjes bij veel minder toeren de maximumwaarde bereikt. Bovendien heeft hij wél een vijfbak. Helaas blijven de prestaties nogal achter bij die van de Rekord. De grote Zweed komt - onder het machtige ‘blazende’ geluid van de B200F-injectiemotor - redelijk van zijn plek, maar raakt daarna snel buiten adem. In de toeren klimmen heeft weinig zin, want dat brengt je geen extra trekkracht of vermogen. Jammer, want nu staan de motorische prestaties niet in verhouding tot het verwachtingsvolle uiterlijk dan wel de status of het prijsniveau van de auto. Deze 740 is niet voor doorrijders of haasthebbers, zoveel maakt hij meteen duidelijk. Wie vlot wil meekomen, en de Rekord wil kunnen bijhouden, moet echt de veel potiger 2.3-motor hebben.

Rekord heeft geen stuurbekrachtiging

De bediening van beide auto’s levert geen problemen op. De Rekord stuurt onbekrachtigd, maar niet onoverkomelijk zwaar. De Opel mist de precisie en de directheid in de besturing die de Volvo juist in vrij grote mate te vergeven heeft, zodat de Zweed op dit punt de fijnste auto is op bochtige trajecten. In de Opel kun je maar beter het stuur losjes ter hand nemen en de auto met kalme ingrepen op koers houden, dan gaat het prima. De Volvo stuur veel directer (heeft ook een kleiner stuur), maar gelukkig niet onrustig. De Volvo schakelt lichter en met korte, duidelijke slagen, in de Opel beweegt de pook juist met lange slagen en wat hakerig, je voelt echt de hoe de schakelmoffen onder je pols heen en weer klikken. De Volvo mag dan een vijfbak hebben, de spreiding van de versnellingen is - waarschijnlijk ingegeven door de beperkte spierkracht van de motor - zo gekozen dat de vijfde versnelling wel een prise-directe lijkt (wat niet zo is). Anders gezegd: de tweepitter draait in vijf bijna net zoveel toeren als de Opel in vier. Kortom, je bent meer in de bak aan het roeren om dezelfde snelheid te bereiken. De Volvo-motor laat zich ook veel duidelijker horen dan het Opel-blok en dat hadden we net andersom verwacht. Op snelheid gaat de diepe brom zelfs wat irriteren. De koppelingen werken in beide gevallen prima; licht genoeg en met veel gevoel.

Starre assen

De onderstellen van de auto’s zijn vergelijkbaar; het zijn achterwielaandrijvers met veerpoten vóór en een starre as met een Panhard-stang achter en rondom schroefveren. Starre assen hebben geen beste reputatie, maar waren in de jaren 80 nog best geaccepteerd. Je voelt bij de Opel en Volvo echt niet aldoor dat er zo’n zware kolos onder de auto hangt, hoogstens willen de achterkanten onder invloed van flinke wegoneffenheden wel eens een zijwaartse beweging maken - even schudden met kont, zullen we maar zeggen, overigens zonder dat de boel meteen uitbreekt. Beide auto’s remmen voortreffelijk.

Volvo 740

Interieurs waarin je je direct thuisvoelt

Veertig jaar oude interieurs waarin je je toch direct thuisvoelt? De Rekord en de 740 excelleren op dit gebied. Het zal de geweldige overzichtelijkheid wel zijn die hieraan debet is. Duidelijkheid is troef, vooral op de instrumentaria, waarin in beide gevallen een toerenteller prijkt. De Opel is vanbinnen stemmig bruin, de Volvo koel blauw, met in beide gevallen een overwegen zwart, hard kunststof dashboard. Hier geen fantasierijke vormgeving of fratsen met vreemde knoppen of hendels, omdat duidelijkheid en bedieningsgemak bij zowel de Duitse als Zweedse autobouwer de hoogte prioriteit kreeg. Typisch Opel is de traploze bediening van de aanjager (met een schuifje), terwijl voor de dashboardverlichting een wel heel grofstoffelijk wieltje is bedacht waarmee je voelbaar een weerstandje verdraait. De Rekord heeft maar één hendel aan de stuurkolom; je bedient de ruitenwissers - net als in een Mercedes - door aan die stengel te draaien.

Tegenvallende stoel in de Volvo

Een tegenvaller van de Volvo is nota bene zijn stoel. Onwillekeurig verheug je je op de koninklijke zetel van Zweedse huize, maar in deze auto is die vreemd stug, zodat je ten ene male het fijne, geborgen gevoel van de traditionele Volvo-troon mist. In de Opel is het niet veel beter, want zijn stoel is echt tamelijk vormloos en behoorlijk hard bovendien. De zitpositie is in beide auto’s niettemin prima, al zal de lage en rechte plaatsing van het grote Opel-stuur niet ieders voorkeur hebben. Achterin scoort de Volvo de meest punten vanwege het surplus aan hoofdruimte; de aflopende daklijn van de Opel kost hoe dan ook centimeters en maakt de instap, die voorbeeldig is in de Volvo, een stuk krapper. De kofferbakken zijn in beide gevallen enorm.

Je moet bij de Volvo de 2.3 hebben

De vraag die we ons aan het begin van dit verhaal stelden was of de Opel Rekord zou standhouden tegen de Volvo 740. Twee auto’s uit verschillende prijsklassen, zodat je onwillekeurig een ongelijke stijd verwacht. We hebben inderdaad met twee heel verschillende auto’s te maken. De Volvo 740 is het toonbeeld van degelijkheid en veiligheid en blijkt in alles zeer zorgvuldig te zijn gebouwd en ontworpen. Hij voelt aan als uit graniet gehouwen, terwijl de techniek feilloos functioneert. Strak sturend, strak schakelend, voorbeeldig remmend en ga zo maar door. Het is jammer dat de motor te licht is voor deze auto, waarvan de prestaties geen tred houden met de status en uitstraling van de 740 als geheel. Deze Volvo moet minmaal de B230-motor hebben, zoveel is duidelijk.

Rekord is underdog maar dat past hem prima

De Opel Rekord is van eenvoudiger komaf, iets wat je kunt aflezen aan … ja, aan wat eigenlijk? Het is een gevoelskwestie, die de Rekord echter allerminst op een achterstand zet. Hij doet weinig tot niets wezenlijk slechter dan zijn deftige tegenstrever, maar levert wel als enige de prestaties die bij dit type auto horen - niet onbelangrijk. De Rekord bekleedt in het gezelschap van de 740 de rol van underdog en die past hem prima. Een allemansvriend, die niet te koop loopt met zichzelf, maar nuchter en met verve doet wat je mogelijkerwijs van hem kunt verlangen. En dat maakt hem boven alles nóg sympathieker dan de uitgebalanceerde Zweed. De vraag uit het begin van dit verhaal draaien we dus om: houdt de Volvo 740 wel de Opel Rekord bij? Alleen met een dikkere motor. En als Estate, als we toch mogen kiezen.

Opel Rekord (1982-1986) De Rekord is één van de grote succesnummers van Opel. De naam debuteerde al in 1953 als toevoeging aan de naam Opel Olympia; vanaf 1957 maakte de Rekord solo carrière als de grote middenklasser van Opel. Het model op deze pagina’s staat bekend als de E2-Rekord, die voortkomt uit de E-Rekord van 1977. Dat model werd in 1982 vrij ingrijpend herzien. Omdat aërodynamica destijds een belangrijk thema in de autowereld was, zond Opel de E-Rekord naar de windtunnel van Pininfarina, waar het nadrukkelijk aan het bijschaven en gladmaken sloeg. Met resultaat, want de lagere, sterk afgeronde motorkap, de kleinere grille, geïntegreerde kunststof bumpers en de hoekige achterzijde leverden samen met de gladdere dakstijlen een verbetering van het bestaande ontwerp op van 20 procent (Cw = 0,36). Niet gek voor een auto die verder in grote lijnen zichzelf is gebleven. De E2-Rekord behield zijn vertrouwde technische layout met de motor overlangs voorin en achterwielaandrijving, terwijl ook de 2,0-liter motoren met carburateur (100 pk) en injectie (110 pk) bleven. Nieuw waren 1.8-motoren met dezelfde keuze aan brandstofsystemen en 75 pk of 90 pk; de 2.2i (115 pk) nam in 1984 de plek in van de 2.0 E. Verder was de Rekord er met een 2,3-liter dieselmotor van 65 pk, die later gezelschap kreeg van een turbo-versie met 86 pk. De diesels waren direct herkenbaar aan de grote bult op de motorkap, noodzakelijk vanwege de flink hoge motor. De Rekord was er ook als fraaie, zeer riante stationwagon, Caravan genaamd. Met het verschijnen van de E2-Rekord verdween helaas de fraaie Commodore uit het gamma; dit was feitelijk een Rekord met een 2,5-liter zescilinder lijnmotor. Het topmodel bij Opel bleef de Senator, die net als de Monza op het Rekord-onderstel was gebouwd. De Rekord gaf in 1986 het stokje over aan de Omega.

Volvo 740 (1985-1992) Nadat het opzienbarende nieuwe zescilinder topmodel 760 GLE in 1982 de weg had geplaveid voor een geheel nieuwe generatie Volvo’s, was het twee jaar later aan de 740 GLE om marktaandeel te verwerven in een lagere prijsklasse. Hiervoor combineerden de Zweden het indrukwekkende koetswerk van de 760 met de 2,3-liter viercilinder injectiemotor van de 240 GLE. Hoewel de prestaties niet veel geringer waren, was de prijs dat wel; aanvankelijk was de 740 pakweg €7.000 goedkoper dan de 760. De 740 volgde geen ander model op, maar kwam naast de nota bene praktisch even grote 240 in het gamma. Volvo borduurde steeds verder door op het 740-thema door motoren te leveren met zowel minder als (veel) meer vermogen. De populairste versie was de 740 GL 2.3 met 117 pk; daarboven kwamen onder meer de snelle GLT 16 Valve, de Turbo Intercooler (160 pk) en de Diesel en Turbo Diesel met de 2,4-liter zescilinder lijnmotor van Volkswagen. De 740 2.0 is in Nederland pas geleverd vanaf 1987, als betaalbaarder alternatief voor de gestaag in prijs gestegen GL 2.3. De 740 is vanaf 1985 ook geleverd als Estate, in alle bekende uitvoeringen. De modelpolitiek van Volvo bleef zeer behoudend, want terwijl de 740 nog tot 1992 mocht meedraaien, was intussen ook al de 940 geïntroduceerd als een evolutie van dat model. De 240 - daterend uit 1974 - was toen ook nog leverbaar, terwijl bovendien de hagelnieuwe 850 GLT zich al had aangediend. In dat hypermoderne model waren de lijnen van de 740 nog altijd herkenbaar. Het uit 1982 stammende, hoekige profiel zou Volvo zelfs handhaven tot 1998 voor de S90 en tot 2000 voor de S70.

Opel Rekord 2.0 S GL

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor 4-cil. in lijn, enkele carb.

Cilinderinhoud 1.979 cc

Max. vermogen 74 kW/100 pk bij 5.200 tpm

Max. koppel 156 Nm bij 3.800 tpm

Aandrijving achterwielen

Aantal versnellingen 4, handgeschakeld

Wielophanging v/a McPherson veerpoten/star, schroefveren

Remmen v/a schijven/trommels

L x b x h 4,65 1,72 x 1,42 m

Wielbasis 266 cm

Gewicht 1.135 kg

Topsnelheid 181 km/h

0-100 km/h 12,5 s

Vanafprijs (1986) €14.848

Volvo 740 GL 2.0

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor 4-cil. in lijn, multipoint-injectie

Cilinderinhoud 1.986 cc

Max. vermogen 82 kW/112 pk bij 5.700 tpm

Max. koppel 158 Nm bij 2.800 tpm

Aandrijving achterwielen

Aantal versnellingen 5, handgeschakeld

Wielophanging v/a McPherson veerpoten/star, schroefveren

Remmen v/a gev. schijven/schijven

L x b x h 4,81 x 1,75 x 1,41 m

Wielbasis 277 cm

Gewicht 1.283 kg

Topsnelheid 180 km/h

0-100 km/h 13,0 s

Vanafprijs (1988) €22.666

Foto's Lucas Verbeke

Deze test is eerder gepubliceerd in AutoWeek Classics