De Suzuki Swift is sinds jaar en dag een betaalbare en betrouwbare B-segmenter. Verschillende generaties passeerden de revue, maar het model uit 2005 had misschien wel de grootste impact. De jongste Swift vertoont nog altijd veel gelijkenissen met zijn voorvader.

Om het ontwerp van de huidige Suzuki Swift te kunnen plaatsen, moeten we twintig jaar terug in de tijd. Zonder het model dat in 2005 het levenslicht zag, had de Swift er anno 2025 wellicht heel anders uitgezien. Even wat geschiedenis; de productie van de tweede generatie Swift eindigde in 2003. Het ontwerp daarvan stamde nog uit de jaren 80 en ondanks diverse facelifts was het model na de eeuwwisseling behoorlijk verouderd. Opvallend genoeg stond er niet meteen een opvolger klaar. Wel diende de zogeheten Concept-S in september 2002 als een soort voorbode.

Derde Swift deed het helemaal anders

Met de derde generatie Swift gooide Suzuki het over een andere boeg, het was gedaan met het ietwat bedaagde imago. Naar verluidt moest de auto ook beter aansluiten bij de wensen van Europeanen. De nieuwe Swift werd dan ook gedeeltelijk ontwikkeld in Europa en uiteindelijk in 2004 op de Autosalon van Parijs getoond aan het publiek. Voor Suzuki was het ontwerp vernieuwend, al is er waarschijnlijk wel wat afgekeken bij andere modellen op ons continent. Zo heeft de derde generatie van de Swift, met de wielen op de hoeken en de relatief korte neus, beslist iets weg van de New Mini.

In de loop der jaren heeft Suzuki het succesvolle ontwerp doorontwikkeld, maar de veranderingen zijn nooit meer zo schokkend geweest als in 2005. De zesde generatie van de Swift vertoont zelfs nog wat gelijkenissen, al zijn er ook veel verschillen. Geheel volgens de laatste trend zijn er in de carrosserie meer harde vouwen en lijnen aangebracht. Verder is er aan de buitenkant moderne techniek te zien, zoals de scherp getekende ledlampen rondom.

Nu een 'clamshell'-motorkap

De opvallendste verandering zit echter in de neus; er is gekozen voor een zogeheten ‘clamshell’-motorkap. Bij de oude Swift is de motorkap ‘gewoon’ onderdeel van de rest van de neus, terwijl bij de huidige generatie de bumper, de grille, de voorschermen en de koplampen lager liggen.

Nieuwe auto's groter? Huidige Swift werd juist kleiner!

Dan een blik op de buitenmaten. Nieuwe auto’s worden steeds groter, al gaat die vlieger voor de Swift niet helemaal op. De nieuwe Swift is ten opzichte van de oude zo’n 16,5 centimeter langer en 4,5 centimeter breder, maar de hoogte bleef nagenoeg gelijk. De lichtmetalen wielen op de foto’s zijn allemaal 16 inch, dat was zo’n twintig jaar geleden zeker geen standaard maat. De grijze Swift is echter uitgerust met het sportieve GT Plus-pakket, waarvan deze Italiaanse Toora-wielen onderdeel zijn. Voor €1.999 kwamen daar destijds onder andere een spoiler, sideskirts, bredere wielkastranden en een honingraatgrille bij.

Twintig jaar oud Swift-interieur kan nog redelijk

Na twintig jaar is het interieur van de derde generatie Swift behoorlijk gedateerd. De verzameling aan grijstinten geeft een nogal saaie en zakelijke indruk. Van de stoelen en de gebruikte materialen hoef je evenmin wonderen te verwachten. Toch kun je er na al die jaren nog redelijk mee voor de dag komen, mits je geen al te hoge eisen stelt. Zeker met deze Shogun-uitvoering heb je dan weinig te klagen, want de Swift op de foto’s is bijvoorbeeld uitgerust met airconditioning, elektrisch bedienbare ramen en een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel. Een saillant detail over deze uitvoering: voor de Europese markt rolde de Swift tussen 2005 en 2010 voornamelijk in Hongarije van de productieband, maar de 1.3 Shogun kwam destijds uit de fabriek in Japan.

Het interieur van de nieuwe Swift heeft wat meer smoel gekregen. Zo zijn het dashboard en de deurpanelen speelser vormgegeven en uitgevoerd in twee contrasterende kleuren. Wat betreft de kwaliteit van de materialen heeft Suzuki flinke stappen gezet, al zijn de harde plastics nog steeds niet om over naar huis te schrijven. De Swift doet zijn best om mee te gaan met de tijd, zo prijkt er aan de bovenkant van het dashboard standaard een 9-inch multimediasysteem. Veel fysieke knoppen en bijvoorbeeld de analoge meters zijn wel behouden gebleven.

Swift blijft achterin krap

Het instapmodel van de nieuwe Swift is standaard voorzien van airconditioning, elektrisch bedienbare ramen en een waslijst aan veiligheidssystemen. Bij deze geel-grijze Style-uitvoering komen daar bijvoorbeeld nog gepolijste 16-inch lichtmetalen wielen en een iets beter aangekleed interieur bij. Ten opzichte van de oude Swift groeide de wielbasis van de nieuwe generatie met 7 centimeter en nam de bagageruimte met 52 liter toe.

Zelfs met deze extra binnenruimte blijft het voor volwassenen op de achterbank behelpen, voorin zit je in beide modellen aanzienlijk beter. Suzuki lijkt ook in het interieur vast te houden aan het bekende concept, ondanks een aantal onvermijdelijke vernieuwingen. Vanbinnen blijft het daardoor een relatief eenvoudige en soms ook blikkerige auto. Daaraan word je als inzittende herinnerd door het water dat keihard op het dak klettert als je door de wasstraat rijdt, of bij een fikse regenbui.

Rijden is nog altijd leuk

Met de introductie van de derde generatie zette de Swift een grote stap voorwaarts op het gebied van rijeigenschappen. Twintig jaar later is het nog altijd een fijn rijdende auto, die moeiteloos van de ene naar de andere versnelling ‘klikt’. De 1,3-liter viercilinder benzinemotor met 92 pk en 116 Nm is best pittig, mits je hem een beetje in de toeren houdt. Het onderstel is niet het meest verfijnd, maar in het B-segment was het destijds niets om je voor te schamen.

Wat betreft het rijden vertoont de nieuwe Swift veel gelijkenissen met zijn voorganger, al zijn er nu vanzelfsprekend veel moderne toeters en bellen aan boord. Suzuki levert tegenwoordig helaas nog maar één aandrijflijn, een mild-hybride 1,2-liter driecilinder benzinemotor met 83 pk en 112 Nm. Bij de oude Swift had je naast de eerdergenoemde 1.3 ook nog keuze uit een 1.5 en een 1.6, al was die laatste krachtbron voorbehouden aan de Sport-uitvoering. Tevens stond er een dieselmotor op de prijslijst, dat was voor dit model destijds een primeur.

Opvallend is dat de jongste Swift nog altijd leverbaar is met een handgeschakelde versnellingsbak, terwijl zelfs in dit segment veel nieuwe auto’s alleen nog een automaat hebben door de oprukkende elektrificatie. Gebleven is ook het speelse karakter, hetgeen de Swift voor een groot deel te danken heeft aan het relatief lage wagengewicht. Er wordt nog weleens gemopperd dat nieuwe auto’s aan obesitas lijden, maar bij deze compacte Suzuki is dat beslist niet het geval. Ondanks de extra techniek aan boord is de nieuwe Swift lichter dan zijn voorganger, 919 kg tegenover 965 kg.

Vaak aan de pomp door kleine tank, oude heeft 45 liter

Een lager gewicht heeft bovendien een positief effect op de vaste lasten en het brandstofverbruik. Over brandstof gesproken, daar valt nog wel iets op aan te merken. Met de nieuwe Swift, die de afgelopen maanden als AutoWeek-duurtester tot inzet kwam, sta je voor je gevoel relatief vaak aan de pomp. Dat heeft wellicht te maken met het brandstoflampje dat relatief vroeg oplicht, al speelt de bescheiden tankinhoud van zo’n 37 liter waarschijnlijk eveneens een rol. De oude Swift scoort wat dat betreft beter, daar gaat 45 liter benzine in de brandstoftank.

Tijdens het rijden is er nog een andere ergernis, daarmee krijg je zowel in de oude als in de nieuwe Swift te maken. Het dak loopt ver door naar voren en de voorruit staat vrij rechtop, waardoor je bij het verkeerslicht soms ver voorover moet buigen om te zien of het licht al groen is. Net als in een Mini ... We kunnen concluderen dat de Swift niet perfect is, maar het model is in al die jaren zonder meer trouw gebleven aan zichzelf.

Wetenswaardigheden In 2004 was er geen nieuwe Suzuki Swift leverbaar in Nederland. De Swift kreeg in 2005 voor het eerst een dieselmotor. Naast de vijfdeurs was er vroeger ook een driedeurs Swift. Tegenwoordig is de Swift uitsluitend nog leverbaar met een mild-hybride benzinemotor. De nieuwe Swift is voorzien van een zogeheten ‘clamshell’-motorkap. Sinds het wegvallen van de Ignis in 2024 is de Swift het kleinste model van Suzuki. De Swift AllGrip is op dit moment de goedkoopste nieuwe auto met vierwielaandrijving.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!