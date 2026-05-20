Met de EX60 doet Volvo wat met de EX30 en EX90 niet lukte

Wat voor auto is de Volvo EX60 precies?

De Volvo EX60 is een elektrische, premium D-segment SUV. Een segment dat momenteel nogal veel aandacht geniet van autofabrikanten. Behalve de concurrerend geprijsde Tesla Model Y vissen onder meer de hagelnieuwe BMW iX3 en de Mercedes-Benz GLC bijvoorbeeld in hetzelfde vijvertje. Ten opzichte van die twee Duitsers heeft de Volvo EX60 best goede papieren, concludeerden we al eerder toen we de specificaties op een rijtje zetten. Geheel volgens de geldende norm is het nieuwe SPA3-platform waar de EX60 op rust voorzien van 800-volt techniek, net als z’n twee directe concurrenten Mercedes-Benz GLC en BMW iX3. Maar waar die op dit moment nog slechts in één variant worden geleverd, kun je bij de Volvo EX60 meteen kiezen uit drie smaakjes, al wordt de dikste wel pas later dit jaar uitgeleverd.

Welke versies van de Volvo EX60 zijn er allemaal?

De topversie van de Volvo EX60 heet P12, maar die komt pas later dit jaar op de markt. Voor nu kun je opteren voor de instapper, die P6 heet, en de sterkere P10. De P6 heeft al een 80-kWh netto batterij en is al goed voor dik 600 kilometer WLTP-bereik. Daarbij zijn de laadopties meteen dik in orde. Op wisselstroom kun je standaard met 22 kW laden als je een daarvoor geschikte laadpaal hebt en aan de snellader trekt de EX60 P6 320 kW uit het laadsnoer. Voorlopig is dit de enige versie met achterwielaandrijving. De enkele elektromotor is goed voor 374 pk en 480 Nm koppel en daarmee is de P6 eigenlijk al heel goed bedeeld, merken we als we er een korte testronde mee maken. Het zwaartepunt ligt bij de introductie echter op de sterkere P10. Die heeft een relatief kleine meerprijs van € 3.000. Voor dat geld krijg je meteen een extra elektromotor op de vooras en dus vierwielaandrijving, 510 pk, een 91-kWh netto batterij die tot 370 kW kan laden en een WLTP-bereik van 660 kilometer. Daarbij krijg je ook standaard adaptieve schokdempers, waar de P6 het moet doen met passieve exemplaren met FSD-techniek. En je mag 2.400 kilo trekken in plaats van 2.000. Best een hoop extra dus voor je geld, en naar verwachting wordt dit de versie die de meeste klanten gaat trekken in ons land. Het laat zich raden dat de prestaties vrij weerzinwekkend zijn met 510 pk.

Van meer vermogen wordt de auto vast beter, toch?

Nou nee, want de rest van de auto is in heel veel dingen goed, maar niet in hard gaan. Dat komt voor een groot deel door de afstelling van het onderstel. Die is namelijk heel erg comfortabel. Zelfs met de adaptieve dempers van de P10 in de hardste stand is de EX60 opvallend soft. Wat in veruit de meeste omstandigheden heel erg prettig is. De koersvastheid is uitstekend, het onderstel absorbeert oneffenheden heel mooi en met de optionele gelamineerde ruiten is de Volvo EX60 heel stil. Het relatief softe onderstel betekent echter óók dat de EX60 best wil rollen, hellen en duiken. En hoewel de grip uitstekend is, is de EX60 daardoor geen auto waar je hard mee door een bocht wil. Of hard wil optrekken. Wat nog weleens wil gebeuren met 510 pk. Wat in dit licht ook niet meehelpt, is dat het stuurwiel klein is en de inrichting waar het aan vastzit behoorlijk direct is. Die combinatie van een ‘snelle’ besturing en een ‘traag’ chassis maakt dat die twee elkaar niet mooi versterken. En ook hier geldt dat het effect sterker wordt naarmate je harder gaat.

Hoe is het interieur van de Volvo EX60?

Ook met betrekking tot het interieur voelt de Volvo EX60 een stuk meer af dan andere recente Volvo’s. De onderliggende filosofie is ook merkbaar anders, concludeerden we al eerder tijdens de statische onthulling. In plaats van een los instrumentarium én een head-up display, volgt Volvo de aanpak van onder meer Peugeot door het instrumentarium verder naar voren en hoger te positioneren. Hierdoor fungeert het meteen als een soort van head-up display en moet je er over het stuurwiel heen naar kunnen kijken. Het is wel goed om even te proberen of je daardoor een fijne zithouding kunt vinden; niet iedereen zal het prettig vinden. Ook nieuw is het centrale infotainmentsysteem, dat nu horizontaal is georiënteerd in plaats van verticaal. Het werkt een stuk beter dan in de EX90. Het is snel, overzichtelijk ingedeeld en de iconen zijn lekker groot en dus trefzeker. Moet ook wel, want het aantal fysieke knoppen aan boord is ongeveer net zo groot als het aantal jaarlijkse regenbuien in de Sahara. Op de achterbank heb je gelukkig zeeën van ruimte, er is een meer dan bruikbare frunk en achterin past met 523 liter lekker veel bagage, al telt Volvo dan wel de ruimte onder de vlakke laadvloer mee. Maar net als bij de aandrijflijnen en het interieur zien we in de EX60 ook qua ruimte geen zaken die echt onderdoen voor de iX3 of GLC, en dat is goed nieuws voor Volvo.

Wat gaat de Volvo EX60 kosten?

De prijs lijkt vooralsnog een troefkaart te worden voor de Volvo EX60, in ieder geval ten opzichte van de BMW iX3 en Mercedes-Benz GLC. Hij is er vanaf € 63.995, zo’n € 6.000 minder dan beide Duitsers. Om het eerlijk te maken, moet je echter uitgaan van minstens een P10. Dan ligt het vermogen meer in lijn en heb je met 660 kilometer bereik grofweg hetzelfde als de GLC, maar zo’n 140 minder dan de BMW. Die BMW komt later dit jaar overigens wel met een goedkopere aandrijflijn beschikbaar, waardoor de verhoudingen weer anders kunnen liggen. Voor nu is de EX60 echter zo'n € 3.000 goedkoper en de standaarduitrusting laat eigenlijk geen essentiële zaken te wensen over. Stoel- en stuurverwarming, een warmtepomp, een hele batterij veiligheidssystemen en een 22-kW wisselstroomlader zijn bijvoorbeeld allemaal standaard aanwezig. Op dit vlak is de Tesla Model Y echter moeilijk te verslaan. En die zou je eventueel voor nog minder ook als occasion op de kop kunnen tikken.