Mercury Grand Marquis – 2005 – 310.052 km - Klokje Rond

Met zijn lengte van 5,39 meter is de Grand Marquis zelfs tien centimeter langer dan de huidige verlengde Mercedes-Benz S-klasse en hij weegt ongeveer hetzelfde. Om nog maar te zwijgen van de breedte: 1,99 meter. De wasstraat gaat Arie niet in. Vanwaar die voorliefde voor een grote Amerikaan? “Mijn vrouw en ik hebben een jaar in Canada gewoond en gewerkt. Het stond voor mij van tevoren al vast dat ik daar met een V8 zou gaan rijden. Ik ontdekte dat je op het vliegveld van Toronto voor weinig geld een afgeschreven taxi kon kopen, een Lincoln Town Car. Daar rijden er heel veel van en na 500.000 kilometer worden ze vervangen. Zo gezegd, zo gedaan. En van diezelfde taxichauffeur hoorde ik dat er in Toronto speciaal voor het onderhoud van die taxi’s een garage is die 24 uur per dag open is. Ze hebben echt alle onderdelen op voorraad en je kunt gewoon midden in de nacht je olie laten verversen, meestal zonder wachttijd. We hebben met veel plezier in de Town Car gereden. Terug in Nederland viel mijn oog op een Mazda Xedos 9, ook geen alledaagse auto. Niet zo overdadig als de Lincoln en een stuk zuiniger. Wat mij tegenviel, is dat ik er nauwelijks iets van kon vinden op internet en dan met name op YouTube. Ik sleutel namelijk graag zelf en dan is het handig om eerst even een video te bekijken van iemand die dezelfde klus al heeft gedaan. Maar helaas, de Xedos 9 is te zeldzaam.”

Mercury Grand Marquis is neef van de Ford Crown Victoria

Het gebrek aan online-informatie was niet de enige reden om afscheid te nemen van de Xedos. De V8 was na het jaar in Canada behoorlijk onder Arie’s huid gaan zitten. Dus ging ’s avonds na het werk de laptop open en struinde hij de bekende occasionsites af. “Bij een handelaar in Coevorden was het raak. Daar stond deze Mercury. Precies wat ik zocht en voor een zacht prijsje. Misschien kennen mensen hem als de Ford Crown Victoria, die in de States veel als politieauto en taxi dienstdoet. Je kunt bijna geen film of serie kijken of je ziet wel een Crown Vic voorbij komen. Het is niet per se mijn droom­auto, maar ik krijg altijd een glimlach na het starten. Het is dezelfde V8 als in de Mustang, zij het met minder vermogen. Meteen na de aankoop heb ik hier bij Carrec een keuring laten doen. Dat leverde een aardige lijst met mankementen op, maar in mijn ogen niets schokkends. Werk aan de winkel! En dan is internet je grote vriend. Onderdelen zijn goed verkrijgbaar en die bestel ik in de Verenigde Staten. En van elke reparatie is een video te vinden. Op die manier lukte het mij bijvoorbeeld om de balgen van de luchtvering op de achteras te vervangen, net als de keerringen van het differentieel en de achteras. Vrij snel na de aanschaf heb ik een gasinstallatie laten inbouwen. Die verdien ik snel terug. En om het parkeren iets gemakkelijker te maken, heb ik een camera gemonteerd. Die lengte heeft ook zijn voordelen: op een parkeerterrein vind ik hem snel terug, want de neus steekt altijd een stukje uit!”

Storing in het ABS

Toch is er één euvel dat Arie nog steeds niet verholpen krijgt: de storing in het ABS. Dat is meteen ook het enige punt van kritiek dat keurmeester Joep Schuurman heeft, op de af en toe nukkig schakelende automaat na. “Ik ben er nog niet uit. Alle sensoren geven signaal, daar ligt het niet aan. De computer heb ik vervangen, dat is ook de oplossing niet. Op YouTube kan ik niets vinden en in mijn werkplaatshandboek evenmin. Mocht iemand de gouden tip hebben, dan hoor ik het graag.”

LPG netjes ingebouwd

In de motorruimte ziet alles er keurig uit. De lpg-installatie is netjes ingebouwd en het inlaatspruitstuk glimt ons tegemoet. De onderkant oogt robuust met dat zware chassis en we komen behoorlijk wat nieuwe onderdelen tegen. En ook wel wat roest, maar dat is voor de apk geen punt, omdat het geen dragende delen betreft. De wielen zijn van een Lincoln en een maatje groter dan de originele set. De bijna nieuwe banden kocht Arie tweedehands, hoewel ze feitelijk nieuw zijn en afkomstig van een Audi, getuige de letters AO (Audi Only) op de wang. Alles bij elkaar een goed verzorgde auto, die nog lang mee kan. “Dat is ook precies de bedoeling. Rijden is genieten. Ik krijg regelmatig een duimpje op de snelweg. In 2019 hebben we een roadtrip door Europa gemaakt. Cruisecontrol aan en je houdt het uren uit. Je wordt helemaal relaxed van deze auto, hij nodigt niet uit tot hard rijden, integendeel. Het is vooral onthaasten, wat na een dag werken nog prettig is ook.”