Zelf een transportbus omtoveren tot reispaleis is populair. We hebben zulke modellen in deze rubriek al in diverse vormen langs zien komen, van erg basaal tot zeer hoogwaardig. De Mercedes-Benz Sprinter die voor deze aflevering van Op de Brug voorrijdt, valt beslist in de laatste categorie. Margreet en Jan de Heus namen bewust de tijd om met eigen handen hun ultieme droomcamper te bouwen: “De matrassen zijn net zo dik als thuis!”

'De lengte is nog net te doen'

“Van oorsprong ben ik metaalbewerker”, steekt Jan van wal. “Dus zelf de handen uit de mouwen steken gaat mij niet alleen goed af, ik vind het ook leuk om te doen. Toen we serieus gingen nadenken over een camper, stond zelf bouwen bovenaan de lijst. Met het werken met hout had ik nog weinig ervaring, maar met een paar nieuwe apparaten en enthousiasme kun je een heel eind komen.” Margreet vervolgt: “We hebben ook gekeken naar fabriekscampers, hoor. Die hebben we ook weleens gehuurd, om erachter te komen of dat wat voor ons zou zijn. Maar wat je betaalt voor een nieuwe camper staat wat ons betreft niet in verhouding tot de geboden kwaliteit. Die prijzen zijn echt niet meer normaal! Als je dan de afwerking ziet, blijkt die soms behoorlijk tegen te vallen. En eerlijk is eerlijk, we vinden de meeste campers ook gewoon best lelijk. Wanneer je ook met het uiterlijk aan de slag gaat, heb je de vormgeving natuurlijk zelf in de hand. Dus ook daarom was die keuze snel gemaakt.” Drie jaar geleden ging het stel op zoek naar een geschikte basisbus. “Die moest wel hoog genoeg zijn”, aldus Jan. “Ik ben best lang, en dan is zelfs het hoge H3-model nog maar nét aan. Uiteindelijk vonden we via een handelaar een extra hoge Mercedes-Benz Sprinter L3H4 uit 2016. De lengte is nog net te doen om hem normaal te kunnen parkeren, terwijl de hoogte vooral veel leefcomfort oplevert. Ondanks zijn relatief lage leeftijd had de Sprinter wel al 187.000 kilometer gereden. Maar hij zag er zó netjes uit, dat we de aankoop wel aandurfden.”

Met de Sprinter naast het huis kon de bouw van start gaan. Haast was er niet bij. Margreet: “We hebben geen tekeningen gemaakt, maar zijn met latjes in de weer gegaan om uit te zoeken welke indeling we prettig zouden vinden. Daarbij was de rolverdeling mooi duidelijk: ik ging over de styling en de kleuren, Jan over de techniek. Een beetje rolbevestigend, hahaha, maar dat werkte prima zo!” Jan vervolgt: “Ik ben dan wel handig, maar we zijn zeker geen ervaren campermensen. Met zes kinderen was een camper vroeger natuurlijk nauwelijks een optie. We waren aangewezen op huisjes en het kamperen in tentjes. Overigens hebben we op die manier wel prachtige vakanties meegemaakt! Inmiddels zijn de meeste kinderen het huis uit en bij de laatste twee duurt het niet lang meer totdat ook zij gaan. Dan wordt een camper ineens wel heel interessant. Die indeling hadden we echter nog niet scherp op het netvlies. Wel hadden we een lijstje met eisen: twee goede bedden met fijne matrassen voor maximaal vier personen, de mogelijk om binnen én buiten te kunnen koken, draaibare voorstoelen om het maximale uit de ruimte te halen en een goede isolatie tegen kou én geluid. Het mogen rijden met vier personen had nog wel wat voeten in aarde bij de RDW, want oorspronkelijk was de bus alleen geschikt voor twee mensen. We hebben daarom bij een specialist een verwijderbaar bankje laten inbouwen, samen met de draaibare stoelen, en de bus meteen bij de camperkeuring laten keuren voor vier personen.”

Stille camper

De jaren daarna ging het stel al tijdens de bouw af en toe een nachtje weg, om er op die manier achter te komen waar de behoeften lagen. Margreet: “In het begin gingen we met een matras en een camping-kookstelletje op pad, lekker basic. Elke keer bouwden we er weer wat bij en zo kreeg het interieur langzaam maar zeker vorm. Dat vond ik ook mooi: op deze manier is alles écht op maat gemaakt voor ons en dankzij het hout, de kleuren en de materialen is de uitstraling heel warm en huiselijk.” Huiselijk is het zeker, zo kunnen we beamen. Met name dankzij de schrootjes aan het plafond, waarin ook ledverlichting is verwerkt, is de sfeer als in een knusse berghut. “Het was nog wel een uitdaging om de ronding van het dak erin mee te nemen”, aldus Jan. “Eerst isoleren, dan rustig aan buigen en lijmen met behulp van purschuim. Zo krijg je het er netjes en kraakvrij in.” Dat laatste aspect was samen met de geluidsisolatie erg belangrijk. Jan: “Ik ben heel gevoelig voor geluid, ik hoor alles. Natuurlijk weet je dat er altijd wel wat kraakt of beweegt bij een camper, maar ik ben heel grondig te werk gegaan met de isolatie en het bedenken van stevige constructies. En dat betaalt zich echt uit: de camper rijdt heel comfortabel én is stil.

Geluid was ook een belangrijke factor bij de keuze voor twee afzonderlijke anderhalf- en tweepersoonsbedden, die boven elkaar in lengterichting zijn geplaatst. Margreet lacht: “Jan wil ’s nachts nog weleens wat geluid maken, dus dan is het voor mijn nachtrust prettig als ik niet verplicht ben om daar pal naast te liggen. Met die twee bedden én dat dikke matras, scheelt dat flink in de decibellen. En als we wakker zijn? Dan kruipen we weer gezellig bij elkaar, daar zijn die bedden groot genoeg voor.” Met twee bedden van 210 cm achterin heb je wat slaapruimte betreft inderdaad niets te klagen. Een toilet en een badkamer ontbreken. Een bewuste keuze, aldus Jan. “We hebben een emmer voor de kleine boodschap en dat werkt vooralsnog prima. Op campings is altijd wel sanitair aanwezig en douchen kun je er ook prima. We kunnen dus zo zeker wel uit voeten, maar toch zouden we bij een volgende camper een klein toilethokje inrichten. We zijn nu vooralsnog in Nederland aan het kamperen en dan is dat niet nodig, maar als we in de toekomst wat verder reizen, is het het praktischer om een toiletje aan boord te hebben.”

Tweede Sprinter

Betekent de realisatie van een toiletruimte een kleine verbouwing aan de Sprinter? Of zit Jan al aan een volgend zelfbouwavontuur te denken? “Dat is inmiddels al wat meer dan alleen daarover denken, want er staat al een tweede Sprinter klaar voor de ombouw! Een L2H3 dit keer, die is iets compacter dan deze. We merken nu al dat onze kinderen met regelmaat aankloppen of ze de camper eens mogen lenen, zeker omdat er inmiddels ook kleinkinderen zijn en omdat er plek is voor vier personen.” Margreet: “We vinden het bouwen natuurlijk ook heel leuk. En omdat we met deze camper ervaring hebben opgedaan, kunnen we de tweede Sprinter nu helemaal geschikt maken voor twee personen. Dan kun je net iets krapper bouwen en zo ook een toiletje ergens inpassen. Maar voorlopig is die tweede camper nog lang niet klaar hoor. Eerst gaan we maar eens lekker genieten van deze Sprinter. We hebben zeker geen haast.” En dat genieten lukt volop: afgelopen jaar vooralsnog in Nederland, maar de rest van Europa lonkt zeker. Jan: “Richting Spanje lijkt me mooi, en vrij kamperen in Scandinavië trekt ons zeker ook aan. Naarmate ons nestje thuis leger raakt, is er steeds meer ruimte om spontaan weg te gaan. Dat doen we daarom best vaak. Sterker, als Tim straks klaar is met de keuring, rijden we door voor één of twee nachtjes in Friesland.”

Over die keuring gesproken: het is inderdaad tijd voor Tim de Leeuw van Carrec Technocenter om aan te sluiten. Met zijn kritische doch rechtvaardige blik maakt hij een eerste ronde rond de Mercedes: “Da’s een behoorlijk grote!” De spijker op zijn kop, want hoewel deze Sprinter nog steeds als buscamper te boek staat, doet hij qua lengte en hoogte niet onder voor een aardige integraalcamper. “Hij ziet er wel ontzettend netjes uit, dit is een serieus zelfbouwproject geweest,” concludeert hij na visuele inspectie. Tijd om er even mee te gaan rijden, want de ervaring leert dat een fraaie buiten- en binnenkant geen garantie is voor een technische topstaat. Als Tim even later terugkomt, is hij positief gestemd. “Een paar nieuwe, stijvere dempers zouden geen kwaad kunnen, maar hij heeft ondanks het forse gewicht nog voldoende veerweg. De bus geeft vertrouwen en is comfortabel en vooral ook relatief stil. Dat zien we niet vaak, zelfs niet bij campers die recht uit de fabriek rollen. Alleen is de automatische transmissie waarschijnlijk toe aan revisie of vervanging, maar dat is bij deze camper zeker de moeite waard.”

Uitstekende bouwkwaliteit

De positieve indruk blijft overeind als de camper de brug op gaat: ondanks de stevige kilometerstand blijkt er weinig aan de hand te zijn. Roestvorming is wel iets om in de gaten te houden – een kwaal waaraan zelfs nieuwere Sprinters leiden – en de remblokken zijn duidelijk aan hun eind. De beschadigde stekkerdoos voor de verlichting van aanhangers en de fietsendrager moet wel dringend vervangen worden, want die zorgt nu al voor wat gekke storingen. Tot slot neemt Tim nog even een kijkje in het interieur en kan hij niet anders dan concluderen dat hier een heel goed gebouwd project staat. “Zo zou ik elke zelfbouwcamper wel willen zien, want de constructie zit super goed in elkaar. De bouwkwaliteit is top, maar dit heeft wel zijn weerslag op het gewicht. Zeker als de fietsen achterop staan, kun je niet veel bagage meer meenemen. De watertanks pas op de camping vullen, zou ik zeggen. Maar hier staat beslist een pracht van een camper.” Een mooi compliment voor Margreet en Jan. “Ik raad echt iedereen aan om zelf te bouwen”, voegt Jan tot slot nog toe. “Als je de tijd en ruimte hebt, en hier en daar een helpende hand, is het echt goed te doen. Dan heb je echt iets unieks en geniet je bij elke trip weer van je eigen werk. En het scheelt je ook nog eens in de portemonnee. Gewoon doen!”

Specificaties Mercedes-Benz Sprinter

Motor 4-cil. turbodiesel

Cilinderinhoud 2.143 cm3

Max. vermogen 121 kW/165 pk bij 3.800 tpm

Max. koppel 360 Nm bij 1.400 tpm

Topsnelheid 160 km/h

Aandrijving achterwielen

Aantal versnellingen 7, automaat

Brandstof Diesel

Tankinhoud 75 liter

Brandstofverbruik 8,2 l/100km

Banden 255/55R18

Leeggewicht 3.081 kg

Max laadvermogen 419 kg

Aantal zitplaatsen 4

Afmetingen (l x b x h) 6,96 x 1,99 x 2,82 m

Gekocht voor € 22.385

Verder geïnvesteerd € 30.000

De eigenaars

Naam: Jan en Margreet de Heus

Bouwjaar: 1969

Beroep: Ondernemer in vastgoed

Met deze camper geweest in: Nederland

Volgende bestemming: Nog niet bekend

Eerste camper: Deze!

Droomcamper: Van eigen ontwerp en zelf gebouwd.

Wat mankeert er aan de Mercedes-Benz Sprinter?

Lakwerk wordt op een aantal plekken wat minder.

Stuurwiel is niet zo mooi meer.

Er zit speling op het draaimechaniek van de stoel.

Versnellingsbak slipt stevig bij overschakelen naar de vierde versnelling.

Demping rondom is wat aan de slappe kant.

Radioscherm geeft strepen, net als de ruitenwisserbladen.

Dagrijverlichting en mistlampen vóór werken niet.

Flexibele deel direct na de turbo lekt uitlaatgas.

Injectorleiding van injector 1 vertoont roest.

Storing op gloeibougie nummer 2.

Vettigheid bij de intercoolerslang bij de aansluiting op de turbo.

Kabels van de versnellingsbak hangen los.

Ingaande keerring van het achterste differentieel zweet/lekt olie.

Stabilisatorstangen achter vertonen overmatige speling.

Stekkerdoos van de trekhaak is beschadigd, risico op kortsluiting.

Remmen voor worden minder, voeringen te dun.

De mening van Carrec Technocenter

“Dit is een prachtige, zelf omgebouwde camper die in een overwegend zeer goede technische staat verkeert. Er is door die eigenaars duidelijk erg veel aandacht besteed aan de inbouw. Een camper waarin heel veel liefde en tijd in is gaan zitten.”