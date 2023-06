Mercedes EQS SUV vs. Nio EL7 - Dubbeltest

Welke aandrijflijnen zijn er voor de Nio EL7?

Nio heeft naast lage sedans ook een grote SUV in het gamma, de EL7 waarmee het merk mikt op de bovenkant van de markt, daar waar de doelgroep de verschillen – nuances vaak - op een goudschaaltje weegt. Die EL7 past wat zijn afmetingen betreft keurig tussen de elektrische SUV’s van Mercedes-Benz, de EQE SUV en EQS SUV. Maar welke versie moet je dan nemen? Nio levert de EL7 ongeacht de grootte van het accupakket altijd met 653 pk en vierwielaandrijving. De EQS SUV is juist weer verkrijgbaar in vier aandrijfvarianten, uiteenlopend van een 360 pk achterwielaandrijver tot een 544 pk 4x4. Logisch dus om hier voor die laatste te gaan, dat sluit het beste aan bij de Nio.

Betaal je een Mercedes-prijs voor een Nio EL7?

Kijken we naar de prijs, dan liggen de kaarten net even anders. Met een 100 kWh accupakket staat de EL7 voor €97.900 in de prijslijst, terwijl de goedkoopste EQS SUV €120.827 kost. Je hebt dan de 450+ met 360 pk en een 108,4 kWh-accupakket. De versie met 544 pk – de 580 4Matic – kost echter beduidend meer, je hebt hem pas vanaf €167.291. Maar we zijn benieuwd naar zijn prestaties dus ondanks het grote prijsverschil is het toch die laatste die we vergelijken met de Nio. Voor zaken als bedieningsgemak, interieurafmetingen en weggedrag weten we namelijk dat de basisversie van de EQS SUV niet onderdoet voor de dikste variant en volgens opgave liggen de verbruikscijfers van de verschillende versies ook niet schokkend ver uit elkaar. Mercedes biedt weliswaar keuze uit verschillende aandrijfvarianten, maar in alle gevallen worden die geleverd met het 108,4 kWh- accupakket.

In de video gaan we dieper op de zaken in en in de gratis te downloaden pdf vind je alle gegegevens, metingen en het hele verhaal.