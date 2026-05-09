Bij de nieuwe plug-in hybride AMG C63 ging Mercedes een stap te ver door er slechts vier cilinders in te leggen. De grotere E53 heeft ook een stekker, maar daarbij gelukkig een fijne zes-in-lijn. Het totaalpakket is een kakofonie van technieken waar de balans niet op hetzelfde niveau staat als de techniek.

Weer zo'n stekker-AMG? De C63 was niet echt gelukt toch?

Nee inderdaad. Het is voor AMG de laatste jaren even zoeken waar het heen moet. Meer dan de bekende concurrenten Audi Sport (met zijn RS modellen) en BMW M was de kracht van AMG zijn kabaal en zijn bravoure. Geen zaken die goed combineren met de elektrificatie die overal gaande is. Het bewijs zat hem in zowel de volledig elektrische EQS 53 en de plug-in hybride C63 met viercilinder. Beide auto’s lieten zien dat alleen een overdaad aan vermogen niet volstaat voor het echte AMG-gevoel. Ze vielen ons erg tegen. Zowel het testoordeel als de verkoop bleef achter bij de verwachtingen. Met deze E53 maakt Mercedes in ieder geval niet de fout om hem ook terug te brengen naar slechts vier cilinders. De eerste E53 (wat weer een opvolger was van de E43 met V6) had een zes-in-lijn motor met wat mild -hybride ondersteuning en kwam tot 435 pk. Gelukkig heeft ook de nieuwe variant weer een zes-in-lijn turbomotor, maar dan met 449 pk. Bovendien is het een plug-in hybride met een 163 pk sterke elektromotor die de boel versterkt. Totaal piekt het vermogen op 585 pk. Neem je de juiste performancepakketten erbij dan gaat de boel bij een launchcontrole kort naar 612 pk. Niet geheel ontoevallig precies evenveel vermogen als de vorige AMG E63 S. En dat voor ‘maar’ de AMG E53, die altijd is bedoeld als brave versie van de ‘echte’ 63-varianten. Het model fungeert als tegenhanger van de S-modellen bij Audi en de M-Performance auto’s van BMW. Dat er nog een volwaardige E63 komt is duidelijk, maar de kans dat daarin nog een V8 schuilgaat is vrij klein, gezien recente uitlatingen van de Mercedes-CEO. Echter: er ligt wel een nieuwe V8 met wat elektrohulp in de gefacelifte S-klasse en het C63-viercilinder debacle kan eerder gedane uitspraken nog wel eens teniet doen.

Hoe herken ik deze E53 AMG?

Die heeft afgezien van zijn riante vermogen zijn uitstraling nadrukkelijk mee. De E53 is een dik ding, die in Night Edition net wat minder opvalt dan in andere kleuren. Je herkent hem aan de grille met verticale lamellen erin, de bredere voorschermen, de grotere spoorbreedte aan de voorkant, extra luchtinlaten, sideskirts en uiteraard een dikke achterbumper met diffuser met de vier ronde uitlaateinden. Standaard staat de E53 op 19-inch lichtmetaal, optioneel is 20 of zelfs 21 inch leverbaar. De demo op deze pagina’s houdt het bij een bescheiden 20 inch.

In het interieur tref je uiteraard sportstoelen en een compact sportstuur, met verder het tegen meerprijs verkrijgbare superscreen. Mede door alle ‘Premiumplus’ en carbonopties die voor de testauto zijn aangevinkt is het een overweldigend interieur. Veel schermen, sfeerverlichting en glimmers. Het is niet bepaald gedistingeerd, maar wel een hoop pracht en praal. Bovendien is het een hoogwaardig geheel, met prachtige materialen en een fabelachtige afwerking. Het MBUX-multimediasysteem is bovendien geavanceerd en snel te bedienen. Sommige menu’s gaan diep, maar het overzicht blijft en het bedieningsgemak is mede door goed gepositioneerde fysieke knoppen prima.

Erg blij worden we van de rijstandenknop op het stuur; de enige plek waar zoiets thuishoort. In de test houden we ook even de praktische zaken tegen het licht: de ruimte achterin in prima, maar wellicht verwacht je net wat meer omdat de auto zo groot is. De sportstoelen maken het voor de knieën van de inzittenden achterin net wat minder prettig. De kofferbak heeft flink te lijden onder het feit dat het een plug-in hybride is. De accu snoept meer dan 100 liter weg; het betreft nu een laadruim van 370 liter.

En hoever komt de E53 AMG op stroom?

Die accu in kwestie levert 21 kWh, en die is goed voor een papieren actieradius van net geen 100 kilometer als je alleen maar op stroom wilt rijden. Wij kwamen in onze test tot 70 kilometer, wat heel redelijk is. Wil je de accu snel kunnen volladen, dan is de auto ook met snellader verkrijgbaar. Onze demo had die optie niet, maar vink je hem aan dan kun je tot 60 kW opladen. Hiermee ga je in 20 minuten van 10 naar 80 procent. Je kunt het laden ook aan de auto zelf overlaten. In race-stand laadt de motor de accu bij, zodat je hem als performance hybride kunt inzetten. Aan vermogen heb je vervolgens geen gebrek. Maar het voelt niet meteen als overdaad, want de zes-in-lijn heeft merkbaar wat toeren nodig om écht vermogen te leveren. Een toerenblok dus? Nou, dat nou ook weer niet. De redline is er eerder dan je denkt.

De verzetten van de automaat zijn kort dankzij de negen (!) versnellingen en daar zoef je daarheen. Zelf schakelen loont nauwelijks, want je bent altijd te laat omdat de reactietijd benedenmaats is. Met terugschakelen is dat nog veel erger. Laat de AMG het lekker zelf doen en je ergert je minder. De snelheid is beslist aanwezig, maar bepaald niet overdadig. We zijn natuurlijk verwend in deze elektrische tijden, maar de sprint is ondanks gelijk vermogen dan ook een halve tel langzamer (3,8 tegenover 3,3 seconden) dan de oude E63. Dit is vooral toe te schrijven aan het flink hogere gewicht: hij weegt nu 2.390 kilo. Die massatraagheid werkt door, ook tijdens het rijden. Er is 4Matic+ vierwielaandrijving met een elektronisch gestuurd middendifferentieel, dus aan tractie is geen gebrek. In de sport-standen beweegt de auto wel meer pk’s naar achteren en met uitgeschakeld ESP kun je flink wat strepen trekken. Maar een gevaarlijke bruut wordt het nooit. Daarvoor is deze AMG te groot en te zwaar.

Maar hij rijdt wel een beetje sportief hoop ik?

Het rijden zelf geeft een dubbel gevoel. De wegligging is uitstekend en ondanks de dynamische aspiraties en het aangepaste onderstel heb je genoeg comfort om op hoge snelheid heel Duitsland te doorkruisen. Sterker nog, over drempels voelt de ingaande demping zelfs wat te zacht. Maar we missen vooral een beetje plezier. Dat hij heel capabel en hightech is, zegt niets over de daadwerkelijke rijervaring. Die is vooral goed, maar niet leuk. Het is niet spannend, het motorgeluid is aanwezig, maar altijd gedistingeerd. De feedback van het sturen niet overdreven aanwezig. Mede door de achterwielsturing gaat hij extreem direct de hoek, maar dit zit tegen het onnatuurlijke aan. Het doet denken aan de huidige AMG GT, wat de facto een AMG SL63 opvolger is, maar dan sportiever.

Dit werkt in de praktijk dus niet. Het voelt onnatuurlijk, en daardoor is er geen herkenbare balans in de auto. Omdat we de bruutheid en fun enigszins missen, is de meerwaarde van de E53 ten opzichte van de dikste niet-AMG een beetje beperkt. Dat maakt hem niet slecht, maar wel tot een onsamenhangend samenspel van uitmuntende techniek, waardoor het einddoel een beetje zoek is. Als plug-in is hij indrukwekkend, als luxe reisauto eveneens. Hij biedt comfort genoeg en is beslist snel. De motor is zijdezacht en het onderstel extreem capabel. Schuif dat alles in elkaar als een legpuzzel en ineens passen de stukjes niet. Terwijl de voortreffelijke AMG GT 63 4door in PHEV vorm heeft laten zien hoe goed een AMG met stekker kan zijn. Een goede auto? Dat is de E53 zeker. Een goede GT voor lange afstand? Absoluut. Een goede AMG? Nee, zegt ons autohart.

Beoordeling verbruik

Zoals bij elke plug-in hybride is de fabrieksopgave een hypothetisch non-getal waar niemand wat aan heeft. In de praktijk scoort de auto met iets boven de 1:10 nog soort van netjes als je nooit stekkert en rustig rijdt. Doe je wild, dan nog kan het erger, maar het hybride concept werkt wel.

Concurrenten

Panamera 4S E-Hybrid, vanaf €151.200.

Briljant sturende sedan van Porsche. Dit is een plug-in met bijna net zoveel vermogen als de Mercedes. Uiteraard is hij er ook met veel meer vermogen, maar dan loopt de prijs loopt snel op. Hier vind je mooie exemplaren.

Audi RS5

De nieuwe RS5 is nog maar net onthuld. Hij zit een segment lager dan de E-klasse, maar klopt qua vermogen en aandrijflijn meer ten opzichte van de E53 dan segmentgenoten als de Audi RS6 en BMW M5. Met V6 en forse accu.