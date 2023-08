Mercedes-Benz Sprinter - Camper op de brug

Hele wereld rondgereisd

Een Mercedes Sprinter is als basisvoertuig bepaald geen uitzondering in de wereld van zelfbouwers. Daarom is het een vertrouwd plaatje als Gerard van Vliet zijn Sprinter uit 2010 voor de deur parkeert van Carrec Technocenter. Ook als er bij de koffie een map met foto’s en documenten wordt geserveerd, raken we niet meteen van de leg. Maar als hij uitlegt dat een met rode lijnen gemarkeerde wereldkaart staat voor alle reizen die hij met zijn vrouw al heeft afgevinkt, gaan we toch wat rechter op zitten. Zo’n 250.000 kilometer? In een camper? Dat vraagt om uitleg! Gerard lacht en steekt van wal. “Zeker in een camper! Maar niet deze Sprinter; onze wereldreizen hebben we gemaakt met een Toyota Land Cruiser die we helemaal op maat hebben gebouwd en ingericht. Dat was nodig, omdat we na een kennismaking met de Sahara helemaal verslingerd zijn geraakt aan de woestijn. Maar onze reislust startte eigenlijk eerder. Mijn vrouw en ik hebben jarenlang een behoorlijk druk bestaan geleid. Allebei een eigen bedrijf en samen vier kinderen opvoeden, dat houdt je behoorlijk van de straat. Toen de kinderen volwassen werden en het huis uit waren, besloten we dat het tijd werd om wat dromen na te jagen. Maar wat te doen? Eerst zijn we samen vijf maanden gaan wandelen, van Utrecht naar Nice. We kampeerden en namen soms een hotel, om uit te vinden wat we wilden gaan doen. Als je die tijd hebt, leer je extra genieten van de natuur. Toen viel het kwartje: we willen nog véél meer van de wereld zien.”

De rest van de wereld lag in het verschiet, waarbij een kennismaking met de woestijn in Tunesië en Marokko het stel op het idee bracht om op zoek te gaan naar een voertuig waarmee ze probleemloos de wereld zouden kunnen doorkruisen. Gerard: “In de zandduinen van de Sahara kom je al gauw tot de conclusie dat je die maar met een beperkt aantal auto’s kunt bedwingen: de Toyota Land Cruiser is daar een van en die kochten we daarom. Enkele jaren later kwam er een nieuwe, die wij compleet hebben omgebouwd tot camper. Daarmee zijn we de wereld over gaan reizen.” Dat bleek de aftrap voor een aantal wereldreizen, waarbij Gerard en zijn vrouw Betty de trips in etappes opdeelden en met regelmaat terug naar Nederland vlogen om bij kinderen en inmiddels kleinkinderen te kunnen zijn. Gerard: “De auto lieten we dan een aantal maanden achter, om daarna weer terug te gaan en onze weg te vervolgen. Maar eenmaal thuis begon het toch ook steeds weer te kriebelen: hoe fijn zou het zijn om hier een camper te hebben om Europa te verkennen? Eentje met iets meer luxe en ruimte, zodat we ook met onze kleinkinderen op pad kunnen, of onze kinderen de mogelijkheid bieden om lekker op pad te gaan als wij zelf op weer over de wereld zwerven.”

Nieuwe Sprinter

“In 2011 overleed mijn vader helaas en hij liet een mooi bedrag na. Daardoor kwam de mogelijkheid binnen handbereik om nóg een camper te laten bouwen, eentje die helemaal zou voldoen aan onze wensen. En gezien onze reiservaringen besloegen die nogal een lijst.” Om te beginnen ging Gerard op zoek naar een geschikt basisvoertuig. “Het liefst had ik weer een Toyota, maar de bus die ik zocht hebben ze bij dat merk niet. Een nieuwe Mercedes-Benz Sprinter L2H2 met de V6 CDI-motor kwam het dichtst bij onze wensen, dus hebben we die besteld. Met name achterwielaandrijving, stahoogte, de mogelijkheid om een sperdifferentieel te installeren en een sterke motor stonden hoog op de lijst. Maar daarmee waren we er nog niet.” Een flinke toer langs Duitse camperspecialisten volgde. “We wilden vier volwaardige slaapplaatsen mogelijk maken en daarbij moest er ook een badkamertje in. In 2011 waren de klapdaken zoals nu nog niet zo gangbaar, dus die hebben we laten maken, net bij de Land Cruisers. We konden daarvoor terecht bij een specialist in Duitsland, die het complete stalen dak heeft verwijderd zodat het plaats kon maken voor een aluminium klapdak. Deze constructie is supersterk en heeft als bijkomend voordeel dat je er flink wat last op kwijt kunt en dat je een breed bed kunt realiseren. Achterin hebben we ‘flares’ aan de zijkanten geplaatst, waardoor je in de breedte kunt slapen. Verder hebben we een flinke accu geïnstalleerd, zodat we probleemloos een aantal dagen kunnen staan zonder aan de stroom te hoeven. Koken en verwarmen gaat via een LPG-tank onder de bodem. Ook is de hele bus goed geïsoleerd, zodat we ook in de winter comfortabel kunnen kamperen. Tot slot hebben we de Mercedes af fabriek laten voorzien van een 100-liter dieseltank. Dan kun je even vooruit, want hij lust wel een slokje.”

Inmiddels is de camper alweer zo’n twaalf jaar intensief in gebruik. Niet alleen door Gerard en Betty, ook de kinderen weten de Mercedes te vinden als zij met hun gezinnen op vakantie gaan. “We hebben vier kinderen en inmiddels twaalf kleinkinderen! Drie van onze kinderen hebben de Sprinter al veelvuldig gebruikt, en eentje heeft inmiddels zelf een camper aangeschaft. Je zou dus kunnen zeggen dat we ze met het virus hebben besmet. In de schoolvakanties zijn we de camper dus regelmatig kwijt; inmiddels staan er al ruim 150.000 vakantiekilometers op de klok en voorlopig zal dat nog wel flink oplopen.” Campings worden er daarbij maar weinig opgezocht, zeker als Gerard en Betty zelf op stap gaan. “Wij houden enorm van de vrijheid, van midden in de natuur staan, op afgelegen plekken. Dan is die achterwielaandrijving in combinatie met een sper soms nodig om nét wat verder te kunnen komen. Als je je netjes gedraagt, niet opvalt en eventueel even bij een huis in de buurt laat weten dat je niets kwaads in de zin hebt, kom je daar bijna altijd wel mee weg, zelfs in Nederland. Ook onze kinderen zien daar wel de lol van in inmiddels. Overigens blijven we nooit langer dan een dag of twee à drie op een plek. Daarom heb ik geen zonnepanelen laten installeren; die accu’s rijden we vanzelf wel weer vol. Daarbij vind ik het fijn om wat brandhout op het dak te kunnen slingeren.”

Opa helpt

Het kampeervirus is inmiddels overgeslagen op de kleinkinderen, een bijkomstigheid waarin Gerard enorm veel lol heeft. Maar het gaat hem wel tijd kosten. “Samen met mijn oudste kleindochter heb ik een campertje gebouwd. Van mijn lievelingsmerk dit keer; op basis van een Toyota Hi-Ace. Dat was heerlijk om te doen; een mooie manier om een band met haar op te bouwen. Maar je begrijpt dat er meer kleinkinderen zijn die hiernaar inmiddels wel oren hebben … Ik hoef mij dus voorlopig nog niet te vervelen als we hier in Europa zijn.” Voor wat betreft de Mercedes: die heeft onlangs nog een flinke opknapbeurt gehad en hij wordt in conditie gehouden door een bekend gezicht van AutoWeek: Tim de Leeuw van Carrec. Een proefrit is voor hem dan ook een kennismaking met een oude bekende. Tim: “Deze Sprinter is mij inderdaad niet onbekend; als ik vandaag wat aan te merken heb, dan is dat met name kritiek op mijn eigen werk. Maar ook voordat Gerard met deze camper bij ons over de vloer kwam, is hij piekfijn onderhouden. Je kunt merken dat de Sprinter goed wordt gebruikt, maar als er wat kapot of versleten is, wordt dat meteen aangepakt. Dat geldt ook voor de minder noodzakelijke zaken, trouwens. In de loop der tijd hebben we ook wat mooie upgrades mogen maken aan de Sprinter, waaronder de luchtvering op de achteras. Dat levert niet alleen een beter rijgedrag op, maar maakt het ook mogelijk om altijd waterpas te parkeren. Niet onbelangrijk als je veel in de bus slaapt!”

Carrec zou Carrec niet zijn, als de motor niet wat zou zijn geoptimaliseerd. Tim: “Dat klopt. Die zescilinder komt standaard al niets tekort, maar er zit nog flink wat meer leven in.” Gerard begint al te lachen, zeker als Tim hem er fijntjes aan herinnert dat er een foto op het plakbord bij Carrec hangt van een snelheidsmeter die de 170 km/h aantikt. Dat is op zich al een forse snelheid, maar voor een camper van bijna drie ton schoon aan de haak wellicht wel een record. Gerard: “Ik hou van rijden en zeker offroad heb je voldoende vermogen nodig. Het blok levert nu na wat liefde van Carrec zo’n 260 in plaats van 190 pk, en het koppel is gestegen van 440 naar 530 Nm. Van zo hard rijden maak ik zeker geen gewoonte, maar het is mooi om te weten dat het erin zit.” Tijd voor Tim om een rondje te rijden met de Sprinter, een taak die hij als vanouds uiterst serieus neemt. Gerard praat intussen nog even verder over zijn mooie avonturen, zoals die keer dat hij zijn hele familie meenam op rondreis door Namibië in een enorme offroad vrachtwagen en diverse tentjes. “Dat was in 2017. Zoiets kun je maar één keer doen en dan moet je het goed doen.” Nieuwe avonturen staan alweer op de planning. “Het wordt straks weer tijd om de Land Cruiser uit de stalling te halen en door de woestijn te trekken. Nu zijn mijn vrouw en ik nog fit genoeg en daar willen we zo lang mogelijk van genieten. Maar nog een rondje Noordkaap met deze Sprinter slaan we natuurlijk ook niet af!” Verhalen genoeg nog dus, en Gerard belooft nog eens terug te komen in deze rubriek met zijn Toyota. Nieuwsgierig geworden naar al die avonturen? Neem dan eens een kijkje op de website van Gerard en Betty: exploringtheworld.nl.

Onderhoudshistorie

Vanaf 2011 is de Sprinter van Gerard ieder jaar nauwkeurig onderhouden. Oliewissels, nieuwe banden, na zeven jaar een nieuwe startmotor, tot twee keer toe een nieuwe startaccu en er is drie jaar geleden een nieuwe voorruit in gekomen. Alles is overigens keurig bijgehouden in Excel: in totaal komt de onderhoudsrekening tot nu uit op €11.662,75. Voor een camper die zo vaak wordt gebruikt, valt dat relatief mee.

De mening van Carrec Technocenter

“Deze camper is uniek. Je kunt zien dat er al bij de bouw veel tijd en geld is gaan zitten in het maken van een super doordacht product. Hij rijdt daarbij eigenlijk als een personenauto en het is heerlijk dat je altijd voldoende vermogen hebt. Daarbij lust hij wel een slokje, maar je kunt er ook rustig mee rijden en dan valt het verbruik met 1 op 8 à 9 nog best mee. We vonden toch nog wel wat gebreken, waaruit maar weer blijkt dat regelmatig onderhoud altijd van belang is. Niets ernstigs overigens, wel zaken die technisch aandacht nodig hebben. Wat vervelender is, is dat de camper op een aantal vervelende punten wat gaat roesten."

Wat mankeert eraan?

Stuurhuis rammelt bij rijden over klinkers en bij ver insturen

Kraak uit de voorwielophanging bij rijden over drempels

Veel bandengeluid bij rijden op snelheid

Roest aan de carrosserie op diverse plekken

Kleine olielekkage, lijkt met name uit de buis naar de intercooler te komen

Het flexibele deel van de uitlaat begint dun te worden

Remschijven vóór hebben roestrand aan de binnenkant, nog wel voldoende dik

Versnellingsbaksteun (rubber) begint los te scheuren

Condensor van de airco valt uit elkaar en buigt door

Banden zijn zes jaar oud, hebben veel cupping en hoogteslag, zijn aan vervanging toe

Eigenaar Mercedes-Benz Sprinter

Naam: Gerard van Vliet

Bouwjaar: 1948

Beroep: Gepensioneerd

Met deze camper geweest in: Heel Europa

Volgende bestemming: Spaanse Pyreneeën

Eerste camper: Toyota Land Cruiser, zelfbouw

Droomcamper: Deze Sprinter als 4x4

Signalement

Mercedes-Benz Sprinter V6 CDI L2H2

Bouwjaar: 2010

Kilometerstand: 150.000 km

Motor: V6, turbodiesel

Cilinderinhoud: 2.987 cc

Max. vermogen: 140 kW/190 pk, na optimalisatie: 191 kW/260 pk

Max. koppel: 440 Nm; na optimalisatie: 530 Nm

Topsnelheid: 170 km/u

Aandrijving: achterwielen (met sper)

Aantal versnellingen: 5 automaat

Brandstof: diesel

Tankinhoud: 100 liter

Brandstofverbruik: 12-14 l/100 km

Banden: BF Goodrich 245/75 R16 All Terrain

Massa rijklaar: 2.900 kg

Toegestane maximum massa: 3.500 kg

Aanhanger geremd/ongeremd: 2.000/750 kg

Aantal zitplaatsen: 4

Afmetingen (l/b/h): 5,93 m x 1.99 m x 2.75 m

Gekocht voor: € 42.000 (2010, voor ombouw)

Verder geïnvesteerd: €58.000