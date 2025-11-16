Mercedes-Benz Sprinter 4x4 Overland - Camper op de brug

Je droomcamper kopen of bouwen, die helemaal naar je eigen idee is? Iedere camperliefhebber heeft vast een wensenlijstje, maar slechts weinigen doen hier geen enkele concessie. Voor Robbert Dijkshoorn was het een uitgemaakte zaak: “Ik zocht een camper die ik als mobiel kantoor kon inzetten, om mijn klanten te inspireren. Dan doe ik het liever in een keer goed.” Aldus klopte hij aan bij het Rotterdamse Overland Campers, een specialist in de bouw van avontuurlijke 4x4-campers. Zij bouwden voor Robbert zijn ultieme zakelijke inspiratiemobiel.

Terreinbeul

Er komt nogal wat aangereden, als Robbert Dijkshoorn met zijn zachtgroene kampeerpaleis arriveert bij Carrec Technocenter in Soesterberg waar we zijn camper aan een inspectie onderwerpen. Het is een Mercedes-Benz Sprinter, da’s wel duidelijk, maar dan wel een die een spuitje vitamines heeft gekregen. De 4x4 staat hoog, heel hoog op z’n wielen en de extra verstralers, het dakrek, de dikke banden met een grof profiel en de zwarte rekken op de achterdeuren bevestigen ons vermoeden: hier staat een heel capabele terreinbeul, van het soort waarmee je de jungle doorkruist en een bergpas oversteekt als de camping toch een beetje tegenvalt.

Voor het verhaal achter deze camper gaan we een jaar terug in de tijd. Want deze Mercedes mag dan de droomcamper zijn van Robbert, het is niet zijn eerste. “Ik ben een paar jaar geleden begonnen met een Volkswagen Transporter. Gewoon een leeg busje, om daar zelf een camper van te bouwen. Ik ben opgeleid als interieurbouwer en ik heb dat vak uitgeoefend bij luxe jachten. Met al mijn kennis heb ik echt een fraai campertje kunnen inrichten. Hij zag er van buiten ook best ruig uit, met zijn offroad-banden en mooie accessoires. Met die camper heeft mijn vriendin voor het eerst kennisgemaakt met het fenomeen kamperen. Dat was nog wel even spannend, want het was voor haar een nieuwe ervaring. Ik ben van jongs af aan al verslingerd aan kamperen. Met mijn ouders ging ik niet naar campings, maar zochten we overal mooie plekjes om te wildkamperen. Dat gevoel wilde ik graag terugvinden, waarbij ik hoopte dat het kampeervirus zou overslaan op mijn vriendin.”

Avonturieren

De VW bleek een succes. Gelukkig maar, want al gauw gingen de gedachten van Robbert uit naar een volgend project: een camper die zijn ruige looks kan waarmaken en waarmee je écht van de begaande paden af kunt om te genieten van de ongerepte natuur. Vooral zakelijk zag Robbert kansen voor het inzetten van een dergelijke avonturencamper. Want waarom zou je met een kantoor opgesloten moeten zitten tussen vier muren? “Ik werk als ICT-consultant en ik merk meer en meer dat echt persoonlijk contact een essentieel onderdeel van dat werk is. Maar vaak vindt overleg plaats in saaie vergaderruimtes. Dat is zeker voor creatieve sessies niet wat je wilt. Hoe mooi is het dan wanneer je je klanten uit hun vertrouwde omgeving kunt halen? Dat wil zeggen: meenemen naar buiten, de natuur in? Dan heb je meteen een heel ander gesprek. Daar komt bij dat mijn klanten door het hele land zitten. Ik ben echt geen fan van hotels, dus lekker je eigen huisje bij je hebben is voor mij een groot pluspunt.”

De zoektocht begon met een flinke wensenlijst, waarbij avontuur een belangrijke rol speelde. Robbert: “Tijdens mijn kampeervakanties kwam ik met regelmaat prachtige offroad-campers tegen. Binnen de camperwereld is 4x4 weliswaar een niche, maar wel eentje die flink aan het groeien is. De Sprinter pakt daarbij wat mij betreft de hoofdrol, want die 4x4 is van huis uit al heel ruig. Ook de grote campermerken leveren inmiddels terreinvaardige modellen, maar ik wilde mijn camper helemaal op maat gemaakt hebben, geschikt als mobiel kantoor en als inspiratie voor mijn klanten. Zo kwam ik uit bij Overland Campers in Rotterdam, een specialist in het bouwen van zogenaamde off-grid campers.”

Flexibel interieur

Een camper op maat trek je natuurlijk niet zomaar uit het rek, maar is het resultaat van vele gesprekken met de bouwer om tot de keuze voor de juiste opties te komen. Zo loopt de rekening wel snel op. “Alleen al de aanschaf van een nieuwe Sprinter 4x4 loopt al aardig in de papieren en dan komt de inbouw er nog bij. Het bedrijf maakt daarvoor gebruik van een eigen bouwmethode, bestaande uit een fraai aluminium skelet voorzien van een lichtgewicht bekleding. De houten panelen voor de wanden zijn dun, maar door ze slim te plaatsen kun je daaraan allerlei bakjes en andere accessoires hangen. Ook zijn er zonnepanelen en een paar stevige lithium-batterijen toegevoegd. Daardoor kan gas achterwege blijven en kunnen we prima koken op inductie. Het systeem is zelfs krachtig genoeg voor elektrische vloerverwarming. Als het écht koud wordt, is er een dieselkachel om de temperatuur omhoog te jagen.” De Sprinter is met het oog op extra terreinvaardigheid ook op technisch vlak aangepast. Zo is de bodemvrijheid flink vergroot en zijn er speciale veren en dempers van het Amerikaanse merk Fox geplaatst, in combinatie met ruige offroad wielen en banden. En vanwege de brandstoftank van bijna 100 liter hoef je niet om de haverklap naar de dieselpomp. “Het verbruik valt me mee. Als je rustig rijdt, kom je tot 1 op 8 à 9. Gezien het gewicht en het formaat van deze camper is dat heel acceptabel.”

Tijdens de bouw kwam Robbert met extra wensen op de proppen. Zo is de technische ruimte onder het bed gemaakt van aluminium en niet van het eerder beoogde hout. “Ook voor het toilet had ik ideeën. Na wat zoekwerk kwam ik uit bij een toilet dat ze ook in de zorgsector gebruiken: onder de bril is een biologisch afbreekbare zak aangebracht. Na gedane zaken druk je op een knop, waarna die zak keurig afgesloten wordt afgeleverd. Daarna kun je hem eenvoudig weggooien. Dit systeem is niet gangbaar in de camperbouw, dus de bouwer heeft het passend gemaakt.” Ook valt op dat de camper is uitgerust met een railsysteem, zodat je naar believen een zitbank, tafel of extra kastjes in de vloer kunt vastzetten. Dit kun je dus heel flexibel aanpassen.

Afrika in

Nadat het ontwerp definitief was, duurde het nog een jaar voordat de Sprinter werd afgeleverd op de oprit van Robbert. “Ik heb daarna zelf nog extra isolatie aangebracht op de achterdeuren en hier en daar nog wat kleine dingen aangepakt om gekraak zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Daar ben ik nogal gevoelig voor, hoewel je een camper nooit helemaal kraakvrij krijgt. Inmiddels staat de teller op 1.500 kilometer; ik ben vooral alles nog aan het ontdekken en ik kijk intussen uit naar de ritten die komen gaan. Dat betekent ook lekker offroad rijden; de bouwer organiseert speciale trainingsweekenden voor klanten, om alle capaciteiten van de Sprinter 4x4 te ontdekken.”

Met de bouw van deze camper is een droom uitgekomen en het bijbehorende prijskaartje neemt Robbert graag op de koop toe. “Ik heb mijn pensioenleeftijd een paar jaar opgeschoven, hahaha. Maar de camper is een onderdeel van mijn bedrijf en vult prachtig aan wat ik mijn klanten wil bieden. Ik hoop er nog heel veel jaren ontzettend veel plezier van te hebben. De komende jaren eerst als mobiel kantoor, en als ik het later rustiger aan kan doen gaan we met de camper Europa ontdekken. Of wie weet, misschien wel Afrika in. Aan capaciteiten van de camper zal het niet liggen!”

Eigenaar Mercedes-Benz Sprinter 4x4

Naam Robbert Dijkshoorn

Bouwjaar eigenaar 1974

Beroep Ondernemer in de ICT

Met deze camper geweest in Nederland

Volgende bestemming Nog niet bekend

Eerste camper Volkswagen Transporter

Droomcamper Deze camper, maar in de verre toekomst misschien nog eens een MAN 4x4 vrachtwagen

Want mankeert er aan de Mercedes Sprinter?

Links achterin een vervelende kraak uit het onderstel of interieur.

Kunststof bodemplaat lijkt wat ondermaats voor een offroad-camper van deze klasse.

De mening van Carrec Technocenter

“Over deze Mercedes 4x4 camper heb ik eigenlijk niet zoveel te melden, behalve dat ik het een enorm gaaf ding vindt. Hij rijdt geweldig, is van alle moderne gemakken voorzien en heeft zelfs inclusief AI-gestuurde spraakbediening! De camperbouwer heeft deze Sprinter uitgerust met een aangepaste offroad ophanging, die goed in staat is om de auto in bedwang te houden. Dat moet ook wel, want je zit al gauw over de 3.500 kilo. De technische maximale massa is overigens 4.200 kilo. De inbouw is een tikje aan de saaie kant, maar dit komt mogelijk ook doordat de eigenaar de camper pas net heeft en deze nog niet echt heeft kunnen personaliseren. Ook is het bij een echte offroad camper natuurlijk belangrijk dat alles goed vastzit, en dit is zeker het geval. Verder lijkt de kwaliteit van de inbouw ook erg goed. Leuk te om zien: de eigenaar heeft een gloednieuwe camper gekocht voor een serieus bedrag, maar hij is toch nog bezig om hem nog verder naar zijn zin te maken met kleine aanpassingen. Zo wordt zo’n camper toch steeds persoonlijker.”