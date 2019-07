Wervende stickers op het demovoertuig maken gewag van ‘100% FRONT WHEEL DRIVE’ (klopt, je kunt het niet in grotere of kleinere gedeeltes krijgen!), maar je kunt het ook aan de positie van de achterwielen zien: bij de FWD staan ze - bij gelijke wagenlengte - een stuk verder naar achteren dan bij de Sprinters RWD en 4WD. Belangrijker is dat de vloer van de laadruimte zich acht centimeter dichter bij de grond bevindt, voor meer laadhoogte en een gemakkelijker instap. De cabine vereist de kleine klim zoals gebruikelijk. Een kenmerk van de Sprinter Functional is zijn eenvoudiger uitmonstering. Het doel van zo’n model is natuurlijk goedkoper zijn, maar hij moet klanten ook de mogelijkheid bieden om hem naar eigen wens aan te kleden. Airco en de fijne, ruimer verstelbare bestuurdersstoel zijn standaard, maar de spiegelverstelling kan niet van binnenuit, ook niet handmatig. Mercedes zegt hierover dat er branches zijn waar spiegels vaak kapot worden gereden (koeriers in krappe straatjes) en dat vervanging zo het goedkoopst is… Wie ze wel wil: optie F68 ‘buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar’ kost € 275. Op veiligheidsgebied noteren we onder meer standaard adaptieve ESP en een zijwindassistent. Een stapje hoger vind je de ‘normale’ Sprinter, met 9-traps automaat, regensensor, dodehoekassistent, multifunctioneel stuurwiel en, jawel, elektrische buitenspiegels. De meerprijs is iets meer dan € 3.100.

Geen verrassingen

De gereden Sprinter is een 314 CDI, met de bekende 2,1-liter viercilinder van 143 pk/3.800 tpm en 330 Nm/1.200-2.400 tpm. Het is een soepele, gemakkelijk presterende motor in de leeg al 2.085 kg zware Sprinter (testverbruik 8,1 l/100 km). De montage overdwars en de aandrijving op de voorwielen leveren geen verrassingen op. De Sprinter FWD rijdt alsof ze bij Mercedes-Benz Vans nooit iets anders hebben gebouwd. De grote bestelauto stuurt opvallend licht en direct - dat laatste mocht zelfs wel een haartje minder. De handgeschakelde zesbak, die op zijn beurt ook voor het eerst in een FWD-constructie wordt toegepast, vervult zijn taak voortreffelijk, net als de koppeling. Wat tegenvalt, is het motorrumoer, dat bij het optrekken nog wel te pruimen is, maar op de snelweg vanaf 110 km/h vrij dominant aanwezig is. Ook is het van andere Mercedes-bestelauto’s bekende zuigende/sissende geluid (afblazen van het overdrukventiel van de turbo) bij gas geven hinderlijk aanwezig. De zit achter het stuur is prima en de grote spiegels verdienen alle lof. Het dashboard is in deze basisuitvoering met het minimale radiootje (optie!) wel heel kaaltjes om te zien - een scherp contrast met de MBUX-versies die je gewoonlijk op de foto’s ziet. De moderne, maar kleinere USB-C-aansluiting zal veel bestuurders tot de aanschaf van een verloopstekkertje verplichten. Had er wel standaard bij mogen zitten! Het multifunctionele stuurwiel (€ 153) is een aanrader vanwege de functionaliteit, maar pas op dat je met je handpalm niet onbedoeld allerlei toetsen indrukt.

Kunststof veren

De test-Sprinter was uitgerust met glasvezelversterkte kunststof bladveren (€ 212), die de fabrikant aanprijst als roestvrij (!) en 12 kg lichter dan de normale veren. Ook zou het comfort ermee gebaat zijn, wat we best willen beamen. De optie is sowieso prettig voor veelvervoerders, die daarmee 12 kostbare kilo’s bij het laadvermogen mogen optellen. Dat bedraagt voor deze uitvoering (L2H2 = wielbasis 392 cm, lengte 593 cm, hoogte 264 cm) 1.415 kg, terwijl het laadvolume 11,0 m3 is. De Sprinter is er met voorwielaandrijving ook als 311 CDI met 114 pk/300 Nm en als lichtere 211/214 CDI. Prijzen beginnen bij €21.490. Zwaardere gemotoriseerde modellen zijn er alleen met achter- of vierwielaandrijving. Het is jammer dat het op detailniveau soms misgaat, want de basis van de voorwielaangedreven Sprinter is echt prima.