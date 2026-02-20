Keurmeester Tim de Leeuw van Carrec Technocenter weet het treffend te verwoorden als hij na zijn proefrit uit de Mercedes L206D uit 1976 stapt: “Dit is een lifestyle!” Daarmee heeft hij de kern te pakken. Toen deze Duitser met Nederlandse Hebo-camperopbouw werd gebouwd, zag de wereld er nog heel anders uit. Liever en onschuldiger en met een beduidend lager tempo. Wat eigenaar Theo Rutteman betreft, is juist dát de charme van het model. “Als je snel reist, mis je de helft!” Zo is het maar net.

De ultieme camper

Al bijna dertig jaar is Theo verslingerd aan het camperleven. In de jaren 90 werd hij enthousiast gemaakt door een Franse vriend en hield hij de advertenties scherp in de gaten. “Je kunt je het bijna niet meer voorstellen, maar vóór internet was je toch echt aangewezen op de kleine advertenties in de krant, de zoekertjes. Ik zag daar op een gegeven moment een leuk campertje langskomen, maar ik was nog niet zover om dat ook aan mijn vrouw te vertellen. De buscamper in kwestie, een Mercedes 206D, stond een paar weken later nog steeds te koop, en nog goedkoper ook! Mijn vrouw was gelukkig ook enthousiast en zo kwamen we in 1996 in bezit van onze eerste 206.” Die camper markeerde de start van een bloeiende liefde voor dit specifieke model Mercedes. “Dat prachtig draaiende dieseltje, de degelijke techniek en dat bolle neusje: sinds die tijd zijn we er verzot op. Ik ben ook meteen actief geworden in de Hanomag/Mercedes-club Nomade, die bestaat een mooie groep mensen die er alles aan doen om dit mooie model in leven te houden. We hebben zelfs een eigen onderdelenmagazijn, zodat we er zeker van zijn dat deze busjes nog heel lang blijven rondrijden.”

Aangezien de liefde voor de Mercedes 206 een blijvertje was, kunnen we meteen doorspoelen naar 2005 toen de tweede en voorlopig laatste camper op basis van deze oude bus zich in het leven van de familie Rutteman aandiende. “Ik had altijd al een oogje op een L206D met Hebo-camperopbouw. Dat is wat mij betreft die ultieme camper. Er zijn er maar 42 van gebouwd door Hebo, een kampeerwagen-fabrikant die ooit in Harbrinkbroek was gevestigd. Daarvan zijn er nog relatief veel over, waarvan elf of twaalf bij de club. Toen voor mijn eerste 206D langzamerhand het einde naderde, wees een mede-clublid mij op een advertentie voor een Hebo-kampeerwagen. En dat was meteen raak. Ik kon hem kopen van de tweede eigenaar, die de camper toen maar liefst twintig jaar in bezit had. Hij was nooit verder gekomen dan Luxemburg, want als vrachtwagenchauffeur bleef hij voor zijn vakanties liever wat dichterbij huis. Vissen in Giethoorn was hem ver genoeg. Dat er slechts 90.000 kilometer op de klok stond, bleek daardoor prima te verklaren. De kleurstelling, rood met goud, was een idee van de eerste eigenaar; hij had de opbouw van Hebo apart besteld, dat kon toen nog, en deze zelf gemonteerd op een twee jaar oude Mercedes L206D. De beste man was importeur van Beamish-Suzuki Trial-motoren en hij had zijn camper uitgevoerd in de kleuren van zijn eigen team. Aan de achterkant werden de chassisbalken verlengd zodat hij daar een motordrager aan kon ophangen. De lak is nooit vervangen, dit zijn dus de originele kleuren.”

Liefst vrij staan

Na aanschaf gingen Theo en zijn vrouw meteen flink met de L206D op pad, lekker Europa door, met een voorkeur voor Frankrijk. “De kinderen waren toen net de deur uit, dus we konden ook buiten de schoolvakanties op pad. We zijn allebei echte francofielen en we spreken de taal goed, zodat we de afgelopen jaren flink wat kilometers door het Franse land hebben gemaakt. Daarbij staan we eigenlijk altijd helemaal vrij. Zolang je geen kampeeractiviteiten ontplooit, zoals stoeltjes neerzetten, een emmer voor het vuile water neerzetten of iets anders, mag je in Frankrijk overal staan, tenzij er expliciet is aangegeven dat dat niet mag. En daar houden wij van. We kunnen ook prima off grid staan; zonnepanelen of hele dikke accu’s gebruiken we niet, we hebben zelfs geen koelkast. Een gewone koelbox volstaat prima en we staan nooit langer dan twee nachten op dezelfde plek, zodat de accu onderweg tijdig wordt bijgeladen. Om het toilet te legen en lekker te douchen, zoeken we weleens een camping op. Maar het liefst staan we helemaal vrij. Zo vind je de mooiste plekjes!”

In de twintig jaar dat Theo de Hebo inmiddels in bezit heeft, is de teller opgelopen tot boven de twee ton. Pure plezierkilometers, want de camper is uitsluitend ingezet voor mooie reizen. Dit jaar trok het stel voor het eerst naar het noorden, om een aantal weken te genieten van de fraaie natuur in Noorwegen. Daar heb je echt wel een aantal weken voor nodig, verklaart Theo: “Je kunt je voorstellen dat je met 60 pk en een gewicht van dik boven de twee ton geen snelheidsrecords breekt. We blijven daarom het liefst weg van de snelweg, waar hij zich tussen de vrachtwagens overigens best op z’n plek voelt. Maar waarom zou je niet lekker genieten van B-wegen? Daar zie je veel meer! Om in Noorwegen te komen, zijn we een week onderweg geweest en dat geldt ook voor de terugreis. Dat was goed te doen. En het was de rit meer dan waard, want we hebben in totaal zo’n 6.500 kilometer gereden over de mooiste wegen. En dat mag ook wel gezegd worden: zonder technische problemen. Voor een bijna vijftig jaar oude camper is dat toch wel een enorme prestatie.”

Nauwelijks problemen

Ouderwetse techniek en ouderwetse degelijkheid liggen hier dichtbij elkaar, zo blijkt wel. Twintig jaar lang heeft Theo nauwelijks problemen gehad met zijn oude Mercedes, die er nog behoorlijk origineel bij staat. “In het interieur hebben we alleen de treinzit achter vervangen door een vast bed: we zijn toch met z’n tweeën, dus we kunnen prima voorin leven en achterin slapen. Verder houden we hem het liefst zo origineel mogelijk; zelfs de originele vitrages en gordijnen hebben de jaren nog overleefd!” Even binnenstappen in de Hebo voelt letterlijk alsof je rechtstreeks de jaren 70 binnenstapt. De bekleding van de bank, het kleedje op de vloer, de accessoires aan de wand: alles ademt een sfeer die refereert aan vroeger jaren.

Wat Theo betreft is het allemaal nog steeds modern genoeg. “We hebben hier alles wat we nodig hebben en we vinden het vooral fijn dat onze camper een heel gezellig, licht huisje is. Zelfs het badkamertje is nog origineel, met een douche en een toiletje. Er zit zelfs een gaskacheltje in, maar die hebben we in die twintig jaar nog nooit aan gedaan. Een dikke trui voldoet vaak prima en als het echt koud wordt, zijn twee aardewerken bloempotjes omgekeerd over de gaspitten voldoende om het binnen no-time warm te krijgen. Daarbij moet het raampje wel op een kier natuurlijk, maar dat werkt prima. Wat ons betreft is dit nog steeds de ultieme camper, we noemen het ons vijfsterrenhotel op wielen.” Zo’n halve eeuw geleden wás dat ook ongetwijfeld zo, want eind jaren 70 was een camper als de Hebo geen goedkope aanschaf. Maar de tijd schrijdt voort en in deze tijden doe je als camperbouwer nauwelijks meer mee als je geen airco, wifi, schotelantenne en automatische airco in de uitrusting meeneemt. Heeft Theo dan helemaal geen behoefde aan de geneugten van deze tijd? “Wat mij betreft leidt dat allemaal alleen maar af. Als we op reis gaan, is een tv wel het laatste wat ik mis! Dan kun je net zo goed thuis op de bank gaan zitten. Nee, we genieten liever van de sterren en iedere paar dagen weer een nieuw uitzicht. Daar worden wij het gelukkigst van.”

Zwakke trommels

Tijd voor keurmeester Tim de Leeuw van Carrec om deze bijzondere camper eens op de brug te bekijken. Want hoe fijn deze reismobiel voor Theo ook is: vijftig jaar is een hele leeftijd en dat komt hoe dan ook met gebreken. Dat ziet ook Tim, die overigens concludeert dat het roestspook nog niet heel veel vat op de camper heeft gekregen: “Maar dat kan ook niet, want de opbouw is vooral van aluminium en hout. Maar dat laatste begint wel flink te vergaan. Voor nu zitten de meeste zachte plekken onder de banken, maar er komt een tijd dat alle vloerdelen aan vervanging toe zijn.” Ook de rest van de techniek laat zeker sporen van gebruik zien. “Je ziet dat er onderhoud is gepleegd, maar zaken als rubbers en slangen vergaan gewoon in de loop der jaren. En waar trommelremmen aan de voorkant in 1976 misschien nog voldeden, vind ik ze vandaag de dag net wat te spannend. Maar dat gezegd hebbende: het meeste werkt nog en daarbij zie ik technologie die ik nog nooit eerder heb gezien. Torsie-bladveren aan de voorzijde bijvoorbeeld, dat is echt nieuw voor mij.”

Wat Theo betreft, zijn de bevindingen van Tim niet echt verrassend. “We blijven hem onderhouden en we blijven ervan genieten zolang het nog kan. Ik kan mij gewoon geen fijnere camper voorstellen. Heerlijk dieselen op B-wegen en als je geen haast hebt, kom je zelfs in de bergen overal omhoog. In de winter hebben we de camper op ons eigen terrein gestald, onder een goede, vierlaagse ademende hoes. Dat gaat prima. Maar het liefst gaan we er gewoon zo snel mogelijk weer mee op pad. Zodra de zon in de lente weer op krachten komt en de agenda het toelaat, zijn wij weer gevlogen.”

Eigenaar Mercedes-Benz L206D

Naam: Theo Rutteman

Bouwjaar eigenaar: 1955

Beroep: Gepensioneerd

Met deze camper geweest in: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Denemarken, Zweden, Noorwegen

Volgende bestemming: Frankrijk

Eerste camper: Een witte Mercedes-Benz L206D uit 1976

Droomcamper: “Dat is toch echt deze camper.”

Onderhoudshistorie

Hulpveersysteem vóór, extra bladveren achter, nieuwe radiateur, dynamo, waterpomp, startmotor, complete remrevisie (onder meer trommels, cilinders, remkrachtverdeler), motorsteunen, fuseekogel, homokineet, wiellagers achter, stuurpen. Na de aanschaf onder meer een rvs-uitlaat op maat en nieuwe banden.

Wat mankeert er aan de Mercedes L206D?

De camper schokt tijdens het remmen en het rempedaal zit redelijk diep.Er is een nieuw stuk remleiding tegen een oude verroeste remleiding gemonteerd. Die wordt niet meer gebruikt, dus waarom laten zitten? Diverse rubbers van de ophanging vertonen slijtage. Beugel van de opbouw begint te buigen en te scheuren. De houten vloer is op meerdere plaatsen behoorlijk rot.

De mening van Carrec Technocenter

“Is dit een veilige camper die lekker meekomt met het dagelijkse verkeer? Nee, eigenlijk niet. Maar dat komt niet doordat er van alles aan mankeert, maar doordat deze camper is ontworpen in een tijd dat verkeersveiligheid niet zo’n grote rol speelde als nu. Zo zijn de trommelremmen op de voorwielen in mijn ogen nauwelijks afdoende om zo’n 2,5 ton aan camper tijdig tot stilstand te kunnen brengen. Natuurlijk helpt het niet dat deze L206D bijna vijftig jaar oud is. Er is beslist onderhoud gepleegd en op binnenwegen kun je wat mij betreft nog wel meekomen. Maar op de snelweg? Die zou ik vergeten. Voor het overige verkeer geldt: we moeten er rekening mee houden dat ook deze voertuigen rondrijden en proberen om er op een zo veilig mogelijke manier mee om te gaan.”

Specificaties Mercedes-Benz L206D