Mercedes-Benz EQE 300 - Welkom Duurtest

De Mercedes-Benz EQE 300 is de eerste volledig elektrische Benz in onze Duurtestgarage. Een logische stap, want onze laatste was de plug-in hybride C-klasse. Een kostbare auto, maar niet eens de duurste van onze vloot.

Met een prijskaartje van € 73.414 is de elektrische sedan van het formaat Mercedes E-klasse minder duur dan de Volkswagen ID Buzz die we rijden als duurtester. De EQE-klasse is in 2022 gelanceerd en zoals we van Mercedes-Benz gewend zijn, is het aantal varianten enorm. Met de 300-instapper hadden we nog niet kennisgemaakt. Deze 245 pk sterke EV met een batterijpakket van netto 89 kWh is vooral interessant vanwege de actieradius van 622 km die de fabrikant belooft. Onder de € 75.000 zijn er niet zo veel elektrische auto’s die zijn ruime bereik kunnen evenaren. De EV’s die dat wel kunnen, zijn een slag kleiner. We hebben het dan over de Tesla Model 3 Long Range, de Hyundai Ioniq 6 77,4 kWh en de Polestar 2 Single Motor. De Mercedes-Benz EQE valt tussen de Tesla Model 3 en Model S in. Er is zelfs een elektrische SUV die volgens zijn schepper meer dan 600 kilometer moet kunnen afleggen op een acculading en dat is de Ford Mustang Mach-E 98 kWh RWD Premium. Zodoende onderscheidt de Mercedes EQE 300 Business Line zich door als enige elektrische auto in het E-segment zo ver te komen voor dat geld. Overigens blijft alleen deze Business Line onder de € 75.000; bestel je de 300 met een andere aankleding, dan schiet het bedrag naar € 80.000 of hoger.

Mercedes EQE kwam al 560 kilometer in de praktijk

Leuk, zo’n theoretische actieradius van 622 kilometer, maar wat zegt de praktijk? Op de eerste volgeladen accu haalden we 563 kilometer en dat is best netjes omdat we die afstand reden zonder te hypermilen, oftewel bewust extra zuinig rijden. Gaan we dat wel doen, dan is die 622 kilometer wellicht mogelijk. Bij de eerste accu-leegrij-sessie kwamen we volgens de boordcomputer uit op gemiddeld 15,7 kWh/100 km. Dat heeft de EQE te danken aan zijn uitstekende stroomlijn; de Cw-waarde van 0,22 laat hem zonder veel weerstand door de lucht klieven. Dat is niet alleen prettig voor het verbruik; ook de rust aan boord gedijt er prima bij. Dat maakt van de EQE een metgezel waarmee we de komende drie maanden prettig kilometers kunnen vreten. De actieradius is overigens indrukwekkender dan zijn snellaadcapaciteiten, want met 170 kW behoort deze EQE niet tot de snelste laders in autoland. Bij een eerste snellaadsessie op een zomerse dag met een temperatuur van 28 graden zagen we gelukkig een piek van 168 kW, en vrij lang bleef de hoeveelheid energie die in het accupakket ging boven de 160 kW.

De EQE 300 is krachtig genoeg

Na twee weken sturen in de 300 kunnen we alvast concluderen dat je prima uit de voeten kunt met het basisvermogen; 245 pk en 550 Nm volstaan voor de 2.285 kilo zware Mercedes. Hij is vlot genoeg en door de directe respons voelt hij zelfs nog wat kwieker aan. Eerder reden we de EQE als 350 en als AMG 43, maar desondanks stelt deze 300 niet teleur. Vind je de EQE in de rijstand ‘comfort’ nog te levendig, dan zet je hem in stand ‘E’ van maximale efficiëntie. Dan lijkt het wel alsof er de hele tijd een aanhangwagen van meer dan 3,5 ton achter de auto hangt, of een enorme bos elastiek. Dat is zelfs al een beetje het geval wanneer je met de flippers bij het stuur de stand ‘sterke recuperatie’ kiest. Als je in de stad rijdt, is die modus overigens prima en ook bij het naderen van een rood verkeerslicht is flipperen een leuke bezigheid. Door bijvoorbeeld eerst de auto normaal te laten recupereren (ook wel regenereren genoemd) en dan ‘bij te remmen’ door naar standje ‘sterk’ te switchen. Helemaal uitrollen zonder noemenswaardige vertraging is eveneens mogelijk.

Missen we dan helemaal niets? Toch wel. Zo vinden we het opmerkelijk dat deze kostbare automobiel het standaard zonder adaptieve cruisecontrol moet stellen, terwijl een dode-hoek-waarschuwing er bij Mercedes-Benz kennelijk evenmin vanaf kon. We kennen genoeg goedkopere modellen die dat wel standaard hebben. Stoelverwarming heeft de EQE dan weer wel, maar bij de zomerse temperaturen van de laatste weken vinden we enige ventilatie voor de billen ook wenselijk. In hoeverre de EQE een verkleinde EQS is, zoeken we de komende weken uit; een zuinigheidstrip staat eveneens op het programma.