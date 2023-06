Mercedes-Benz E63 AMG - 2010 - Op de rollenbank

Een wolf in schaapskleren. Zo mag je de Mercedes E63 AMG van Jordy Stupers uit Vlijmen gerust noemen. Een keurige sedan waarbij je twee keer moet kijken om te ontdekken dat er wat bijzonders aan de hand is. Zoals een 6,2-liter V8, zonder turbo. We gaan op zoek naar 525 pk.

Ja, we kennen Jordy Stupers van een eerdere rollenbank. In 2020 trad hij aan met zijn toenmalige trots, een E55 AMG, de 211, met compressor. Die kwam glansrijk door de test heen en maakt zijn fabrieksopgave waar. “Ik ben heel benieuwd of deze auto zijn fabrieksopgave haalt. Ik ben daarvan nog niet helemaal overtuigd”, kijkt Jordy vooraf tegen de test aan. Als voormalig eigenaar van twee E’s 55 heeft hij inmiddels feeling met deze Duitse hardlopers. Hij is bij uitstek de man om te vragen ‘wat is nu het verschil tussen deze E63 AMG en je vorige E55’. “Kort samengevat heeft geeft mijn huidige E meer dat AMG-gevoel, het is allemaal net wat strakker, met een sneller schakelende bak bijvoorbeeld.”

AMG is hobby van Jordy

Jordy ziet het fenomeen AMG als zijn hobby. “Er gaat best wat geld in zitten. Maar dan heb je wel wat bijzonders.” De kosten houdt Jordy enigszins in de hand door weliswaar originele onderdelen aan te schaffen, maar die zelf te monteren. “Nee, ik ben geen automonteur, ik werk bij een bedrijf dat doet in zonweringen. Maar je moet het gewoon doen. Vaak kan het maar op één manier en wijst het zichzelf. Je moet niet bang zijn om ergens aan te beginnen. En als het fout gaat, dan komt het uiteindelijk wel weer goed.”

Eerder goede rollenbankmeting met E55

Uiteraard herkent rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven zijn voormalige klant. Ze hebben het al gauw over de E55 van destijds. Jordy reed toen per jaar zo’n 20 tot 25.000 kilometer met de sportieve sedan. Daar moest hij wel wat voor doen, zelfs een motortransplantatie. “Die eerste motor ging stuk. Toen heb ik een motorblok uit een CLS overgezet in de E-klasse. Best een werkje, maar als je zoiets moet laten doen dan ben je nog veel meer geld kwijt”, aldus Jordy. Petje af voor zo’n ingrijpende klus. Het pakte met de E55 goed uit. Die tikte moeiteloos het imposante totaal van 484 pk aan. Terwijl hij stond voor 476 pk. Het koppel piekte bij 704 Nm terwijl de fabrieksopgave 700 is.

Behoorlijk wat pk zoek in E63

De vraag is wat deze nieuwe trots gaat doen. Jordy en zijn broer gaan buiten staan bij Beek Auto Racing, zonder gehoorbescherming. “Ik zit altijd in de auto dus ik hoor hem nooit brullen. Dan is dit een goede gelegenheid.”

De meting draait uit op een flinke teleurstelling. Jordy baalt als een stekker. Van de 525 beloofde pk door de fabrikant uit Stuttgart zijn er nogal wat zoek. De teller stopt bij 440 en de oorzaak van de tegenvallende prestaties komt niet direct aan het licht. Maar Jordy laat het er niet bij zitten. “Ik ga er meteen mee aan de slag. Mijn gevoel vooraf klopte, maar blij ben ik er niet mee.” Dat begrijpen we maar al te goed. We krijgen het gevoel dat we Jordy nóg een keer gaan terugzien.