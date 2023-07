Mercedes-Benz CLS 55 AMG - 2005 - Op de rollenbank

De rollenbank van Beek Auto Racing vraagt af en toe om een AMG. De huistuner van Mercedes-Benz is wereldberoemd en succesvol met het nog leuker maken van gave auto’s. Marijn is de trotse eigenaar van deze CLS 55 AMG. Een heuse V8 Kompressor maar evengoed lekker groen.

Iedere automobilist heeft recht op zijn eigen afwijking. Maar Marijn, de eigenaar van deze Mercedes CLS 55 AMG uit 2005, heeft er nogal wat. “Ik denk dat ik wel een grillige autoliefhebber ben. Ik vind heel veel auto’s gaaf. En ik ben geen pure Mercedes-man, ik stap gemakkelijk over op een ander merk. Ik houd van een auto met een aparte kofferbak, ik vind het gaaf als er een turbo, of compressor of supercharger op zit, er moet iets op zitten!” En dan tot slot zijn laatste afwijking: hij houdt van groen.

De CLS was ik met de hand

Speciaal voor dit optreden in heeft Marijn zijn CLS gewassen en gepoetst. “Altijd met de hand. Dit is mijn eigen pretmobiel, voor het gezin hebben we nog een Lexus RX, een SUV. Die gaat door de wasstraat. Mijn CLS doe ik met de hand.” Marijn heeft smaak, want de combinatie waarvoor hij heeft gekozen, donkergroen en met een beige interieur is een klassieke, maar o zo fraai. “Ik houd wel van klassiek en mooi, maar toch een beetje apart”, legt Marijn uit. Vandaar een CLS. De CLS is een bijzonder geval. Een sedan weliswaar, maar met de looks van een coupé; Mercedes-Benz liep weer eens voor de troepen uit.

Goed van start

Bij Marijn stonden eerder een Jaguar XJR en een Honda Legend voor de deur. Het mag wat kosten, want hij bezuinigt niet op onderhoud. “Als ik begin met een andere auto, dan wil ik goed van start gaan. Dus laat ik er nieuwe banden onder zetten en sowieso laat ik ook de conditie van de remmen checken. Lekker nieuwe vloeistoffen en ook verse bougies bijvoorbeeld. Zo maak ik de auto een beetje van mij. En dan rijden. Ik geniet van de power van een auto als deze. Ja, ik denk zo ongeveer 19 liter per 100 km, als je het over verbruik hebt. Het is niet zo dat ik als een idioot rijd, maar in Duitsland heb ik wel op topsnelheid gereden. Ik vond de auto daarbij iets té comfortabel, had van mij nog wel iets strakker gemogen.”

De CLS geeft geen krimp

Marijn heeft een eigen bureau en is gespecialiseerd in het visueel maken van inschrijvingen van voornamelijk bouw- en infrabedrijven die via aanbestedingen klussen willen binnenhalen, voornamelijk van de overheid. “Aanbestedingen zijn competities en als je die wint dan betekent dat werk en omzet, zo simpel is het.”

Simpel is ook het voorspellen van het concert dat volgt als de CLS op de rollenbank zijn spierballen mag tonen. De V8 Kompressor, met een inhoud van meer dan vijf liter, is niet niks en we weten op voorhand dat we gaan genieten. Maar wordt het ook ‘leveren’?

Nou, hij is bij de les hoor. De CLS geeft geen krimp. Gaaf om te zien dat hij als een gekooide tijger zich los wil wrikken uit de gordels van de rollenbank. Marijn is gerustgesteld. De Mercedes voldoet ook hier aan de verwachtingen.