Met de C- en de E-klasse heeft Mercedes-Benz een naam hoog te houden als het gaat om stationwagons. Maar het is de CLA Shooting Brake die bij Mercedes-Benz met de eer strijkt als eerste elektrische stationcar. Toch hoeven benzine-adepten niet te treuren; het nieuwe model is er evengoed weer met een viercilinder.

Net als bij de voorgaande edities komt Mercedes-Benz ook bij de nieuwe CLA naast de vierdeurs limousine weer met een Shooting Brake. Deze praktischere versie is net als de sedan zowel met benzinemotoren als met een volledig elektrische aandrijflijn te verkrijgen. Van de voorbumper tot en met het voorportier zijn beide carrosserievarianten gelijk, daarna loopt het dak van de Shooting Brake hoger en verder door naar achteren om te eindigen boven bij de vijfde deur.

Past er veel in?

Net als de vierdeurs CLA heeft ook de Shooting Brake aan de voorkant een 101 liter grote frunk, althans de elektrisch aangedreven versie. De Shooting Brake is er namelijk ook met benzinemotoren en dan is er geen ruimte voor een frunk, maar ben je aangewezen op de laadruimte achterin. Ongeacht de gekozen aandrijving heeft de achterbak een inhoud van 455 liter. Dat is 50 liter meer dan in de kofferbak van de limousine past, en dan ook nog eens makkelijker te bereiken. Echter, het is wel 30 liter minder dan je in de bagageruimte van de vorige generatie van de CLA Shooting Brake kunt meenemen. En ook met de achterbankrugleuning neergeklapt lever je ruimte in: je kunt nu 1.290 liter meenemen tegen 1.350 liter in het oude model. Kofferbakinflatie. Het achtereind van de Shooting Brake heeft in de praktijk overigens meer gemeen met een hatchback dan met een traditionele stationcar: de onderkant van de achterklep sluit niet aan op de laadvloer, maar op een flinke tildrempel. Vanaf de straat heeft die tildrempel een hoogte van maar liefst 77 centimeter. Maar om het positief te benaderen, als je een keer met geopende achterklep wegrijdt, schuift niet meteen je bagage uit de achterbak. Voor wie meer wil meenemen: er mag een aanhanger getrokken worden. Afhankelijk van de motorisering en of je een voor- of vierwielaandrijver hebt, loopt dat op van 1.500 tot 2.000 kg voor een geremde aanhanger.

Hoe zit je in de CLA Shooting Brake?

De wielbasis van de nieuwe CLA Shooting Brake is 61 millimeter langer dan die van de vorige generatie. Deze afstand tussen voor- en achteras is maatgevend voor de ruimte in het interieur. Voorin zitten we prima, ruimte is er in alle richtingen genoeg. Niet helemaal verwonderlijk, de beenruimte is voorin toegenomen met 11 millimeter en aan hoofdruimte is er ten opzichte van de voorganger 14 mm bijgekomen. Hier kunnen we het langere tijd uithouden. De instap achterin is makkelijker dan in de limousine doordat de bovenkant van het portier het dak volgt. Maar we zitten er helaas minder comfortabel. Op basis van de langere wielbasis hadden we op meer beenruimte gehoopt, maar die is juist met 6 mm afgenomen. Jammer. Wel is er 7 mm hoofdruimte bijgekomen, maar dat compenseert slechts ten dele dat we met nogal opgetrokken knieën op de vrij korte achterbank zitten. Schrale troost: achterin de nieuwe Shooting Brake heb je wel 26 mm meer hoofdruimte dan op de achterbank van de limousine.

Is er een glazen dak?

Ja. Het is weliswaar een optie, maar er is zeker een glazen dak verkrijgbaar, ideaal voor nog meer ruimtebeleving. Om de zon buiten te houden zit er onder het glas geen rolgordijn (want dat zou weer een paar millimeter van de hoofdruimte afsnoepen), maar kun je met een druk op de knop de mate van transparantie regelen: van helemaal helder tot melkwit. Omdat het altijd gekker kan: het glazen dak is verbonden met de sfeerverlichting waardoor je (als het buiten donker is) in dezelfde kleur als die sfeerverlichting 158 verlichte sterren in het glas ziet, net alsof je naar de sterrenhemel kijkt. Tja, je zit in een Mercedes of niet hè.

Hoe rijdt de CLA Shooting Brake?

De Shooting Brake is zwaarder dan de limousine. Bij de elektrische versies scheelt het 100 kg en bij de benzinevarianten 130 kg. De onderstelspecialisten hebben met succes hun best gedaan de gewichtstoename te maskeren. Hoewel de auto waarmee we op pad gaan 2.135 kg weegt, maakt hij geen zwaarlijvige indruk. Zonder dat het zweverig wordt of dat de schokdempers het niet kunnen bijbenen, ligt de nadruk meer op comfort dan op dynamiek. Dit in combinatie met een bovengemiddeld veel vertrouwen gevende besturing maakt van de Shooting Brake ook voor langere afstanden een prima rijmachine.

Is vierwielaandrijving een zinvolle toevoeging?

Voor onze eerste kennismaking met de nieuwe CLA Shooting Brake hebben we de keuze uit twee elektrische aandrijflijnen: de achterwielaangedreven 250+ en de vierwielaangedreven 350 4Matic. Het wordt die laatste. De eerste hebben we namelijk al in de vierdeurs versie gereden, de tweede is nog nieuw voor ons. We beschikken nu over 354 pk en 515 Nm. Met de 250+ komen we al bovengemiddeld vlot met het verkeer mee, bij de 350 4Matic gaat het allemaal nog net even sneller en makkelijker. Om een idee te krijgen: bij de vorige CLA Shooting Brake – toen alleen op benzine – zou je met 354 pk ergens tussen de AMG-versies staan. De elektrische stationcar voelt echter niet zo heetgebakerd, de aandrijflijn sluit meer aan op het comfortabele onderstel. De twee elektromotoren geven hun krachten mooi gedoseerd vrij, echt uitnodigen om naar de limiet te gaan doen ze niet. De wetenschap dat het kan lijkt genoeg.

Hoe zijn de elektrische prestaties?

Weet je je voldoende in te houden, dan moet je met deze auto op een volle accu 743 km ver kunnen komen, althans volgens WLTP. En is de accu bijna leeg, dan kun je aan de wisselstroompaal laden met 11 kW en dankzij zijn 800-volt techniek bij de snellader met 320 kW gelijkstroom.

Is het de extra investering waard?

Afhankelijk van de uitvoering en motorisering is de elektrische Shooting Brake zo’n € 1.000 tot € 1.500 duurder dan de vierdeurs CLA, bij de benzinevarianten scheelt het ongeveer €2.000 tot €3.000. Het lijkt ons een keurige meerprijs voor extra functionaliteit en vooral meer hoofdruimte achterin. Maar de Shooting Brake blijft even goed meer een luxe paard dan een werkpaard. Of we ook voor de 350 4Matic gaan? Die is er alleen in combinatie met het meest complete uitrustingsniveau en dan schiet de prijs meteen een flink stuk omhoog. Met alleen achterwielaandrijving is de CLA ook vlot genoeg en heb je daarnaast nog meer actieradius.