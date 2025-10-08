Mercedes-Benz CL 500 Brabus (2007) - Op de rollenbank

Het moest iets exclusiefs zijn

Na vier jaar in een Audi Q7 te hebben gereden wilde Kees uit Nieuwegein weleens wat anders. Het moest iets exclusiefs zijn. “Ik rijd liever in een wat oudere auto die weinig mensen hebben dan in een dertien-in-een-dozijn-Golf. Een van de selectiecriteria van een nieuwe auto was dat hij minstens acht cilinders moest hebben. Zo ben ik bij de Brabus uitgekomen.” Als eigenaar van een staalconstructiebedrijf kan hij er naar eigen zeggen goed mee voor de dag komen. “Het bescheiden voorkomen van de Brabus maakt dat ik de auto ook zakelijk als youngtimer in kan zetten. Dat maakt het financieel haalbaar. In Duitsland was de nieuwprijs destijds over de twee ton exclusief btw. In Nederland zou de nieuwprijs over de drie ton zijn gegaan.”

Kees is vandaag niet alleen. Hij komt samen met vriend Dennis naar Beek Auto Racing. Mede dankzij Dennis is Kees met het autovirus besmet. Hij handelt namelijk in auto’s en importeert er per jaar meer dan vierhonderd uit Duitsland. Zo ook deze Brabus. Dennis: “Kees zag deze auto staan en vroeg aan mij of het iets was. We zijn gaan kijken in Keulen, waar hij stond. Daar vertelde de verkoper dat de Brabus als een van de dertig uit de privécollectie van een Monegask kwam die wat trammelant scheen te hebben gehad met zijn vrouw, waarna de CL 500 van de hand is gedaan.”

Naar de bouwmarkt

Dat de bolide van Kees allesbehalve praktisch is, geeft hij onomwonden toe. “Met de Q7 hoefde ik niet na te denken of iets wel of niet paste. De halve Hornbach paste achterin. Dat is bij de CL 500 wel anders. Ik ging met mijn dochter een plafonnière halen voor in de badkamer. Met geen mogelijkheid ging die lamp achterin. Uiteindelijk heeft mijn dochter zich in een allesbehalve comfortabele houding gewurgd en toen konden alle deuren dicht.” En wat de vrouw van Kees ervan vindt? “Tja … Dat is wat je zou kunnen noemen: niet publicabel.”

Tijd voor wat specificaties. Wie de AutoWeek-kentekencheck erop nakijkt, ziet dat de CL 500 goed zou moeten zijn voor 387 pk. Brabus geeft echter 418 pk op. Dat extra vermogen zou onder andere moeten komen door de opgeboorde cilinders die van de 5.461 cc 6.034 cc hebben gemaakt. Of we die paarden vandaag gaan vinden, is de vraag.

Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven heeft de Brabus ondertussen strak ingesnoerd en is op zoek naar de zogenoemde dynomode. Die moet ervoor zorgen dat de sensoren van de auto niet op hol slaan tijdens de meting en zo roet in het eten gooien. Wat blijkt? Die modus is niet nodig, want de Benz sputtert niet tegen. Na wat kalibreren drukt Ghisbert het gaspedaal tot op de bodem in. De rollenbank komt tot een resultaat van 397 pk en een koppel van 573 Nm. Kees: “Het resultaat valt misschien tegen, maar ik ben niet minder blij met deze auto. Hij is snel genoeg.” Voldaan verlaten Kees en Dennis dan ook Beek Auto Racing.

Technische gegevens Mercedes-Benz CL 500 Brabus

Bouwjaar 2007

Gekocht in/voor/met 2023/€ 40.000/27.000 km

Motor V8

Cilinderinhoud 6.034 cc

Max. vermogen 308 kW/418 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 621 Nm bij 3.100 tpm

Aandrijving achterwielen

Aantal versnellingen 7, sequentiële automaat

Remmen voor/achter gev. schijven/gev. schijven

Gewicht 1.895 kg

0-100 km/h 5,4 s

Topsnelheid 250 km/h

*Gegevens volgens fabrieksopgave