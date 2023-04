Mercedes-Benz 508D - Camper op de brug

Zo’n OM314-industriemotor van Mercedes herken je al van verre. Geen diesel klinkt tevredener en onverzettelijker in de stationairloop dan die enorm dikke viercilinder. ‘Gaat zomaar een miljoen kilometer mee’ is de gangbare mening onder liefhebbers van dit type bus en daarmee zitten ze er niet vaak naast. Bijna net zo sterk is het ladderchassis, dat gemaakt is om ongehoorde mishandelingen zonder morren te verwerken. Geen wonder dat er nog steeds een hoop 508’s rondrijden. Deze grijze, dubbel-zo-lange variant van Bas is er daar een van. Hij stamt uit 1978 en heeft de afgelopen zestien jaar als trouwe vakantiemobiel dienstgedaan bij eerst ‘het stel’, en daarna ‘de familie’ van Heertum. Bas: ‘Vroeger waren mijn vrouw en ik gek op festivals, alleen dat gedoe in een tentje was niks. We gingen dus meestal op pad met mijn stukadoorsbus: matras erin en gaan. Dat ging prima, maar toen we een kinderwens hadden, was er ook snel een nieuw idee geboren: we gaan op zoek naar een gave, oude bus om wat meer ruimte te hebben. Dan kunnen we weg wanneer we willen, liefst naar het strand, zonder meteen van alles te moeten regelen. En ik wist ook wel wat ik wilde: zo’n oude Mercedes 508! Even later had ik deze via Marktplaats gevonden. Hij was al een beetje tot camper omgetoverd en met niet al teveel moeite kon ik hem verder bewoonbaar maken. De grootste investering zat in het dak: dat moest echt een stuk omhoog.” Zoals dat wel vaker gaat: een vriend van een vriend in de buurt zag wel brood in die klus en ging met de slijptol aan de gang. Even een meter of vijf dak eruitzagen en vervolgens de boel verhogen, voor dat doel werd een strip van dertig centimeter metaal aan de bus gelast, waarna het dak weer werd bevestigd. Bas: “Dat scheelt flink, je kunt nu tenminste gewoon normaal door de bus lopen.” De Mercedes bleek mooi op tijd klaar, want inmiddels was het stel Van Heertum uitgebreid met een kind, voor wie nu ook prima ruimte was. In de oude bus bleek een comfortabele slaapplek voor veel zaken goed, verklaart Bas: “De camper is gemaakt voor de eerste, maar de tweede is erin gemaakt! Zo raak je er toch mee vergroeid, hahaha.” Bij drie kinderen hield gezin Van Heertum het voor gezien, want met nog meer personen wordt zelfs een zeven meter lange camper een beetje krap. Hoe zit dat nu eigenlijk met de slaapruimte? “We kunnen er met vijf uitstekend in slapen. Achterin heb ik een stapelbed gebouwd, met de breedte van een tweepersoonsbed. Bovenin slapen mijn jongste kinderen, de oudste van 16 heeft lekker de ruimte daaronder, en mijn vrouw en ik kunnen het zitgedeelte in een handomdraai ombouwen naar een prima bed. Voor een beetje extra warmte hebben we een infraroodpaneeltje, dat is voldoende. Vaak is het prima als het binnen net wat warmer is dan buiten en met z’n vijven wordt het in de bus toch wel warm. Meer heb je eigenlijk niet nodig, kamperen doen we tenslotte toch vooral buiten. En als het regent, hebben we nog een flinke luifel waar we onder kunnen schuilen. Fikkie erbij en hebt zit zelfs diep in de herfst nog lekker!”

BASIC INRICHTING

De inrichting van de Mercedes heeft Bas vooral basic gehouden. Hier geen minutieus afgewerkte randjes en weggewerkte kabeltjes, maar ruwe montage, vrolijke kussens en lekker veel ruimte. “Ik heb de zithoek verbouwd, een voorstoel vervangen voor een tweepersoons bank, de elektra vervangen en verlichting aangebracht. De keuken zat er al in, koken doen we op gas en ook hebben we achterin nog een extra gasstel als we buiten willen koken. Mijn vrouw heeft gezorgd voor wat gezelligheid met de kussens en voor de rest voldeed alles eigenlijk wel aan onze wensen. Het kan allemaal tegen een stootje en sommige dingen zijn vooral grappig. Zoals het keukenkastje met een kapot rolluik, daar kun je nu toch maar mooi van twee kanten bij! Of de muurtjes van het toilet die niet helemaal hoog genoeg zijn: dan lucht het lekker door. In de loop der jaren zijn er echt nog weleens plannen geweest om er meer aan te doen, maar dan kwam er weer iets tussendoor, zoals het opknappen van ons huis. Daar is zeven jaar in gaan zitten, om je indruk te geven van de hoeveelheid werk.” Een voordeel van het huis van Bas: hij heeft een mooie overkapping gebouwd voor de Mercedes. “We gaan toch zeker tien keer per jaar weg. Liefst in het weekend, even de deur uit, naar het strand bijvoorbeeld, of naar een leuke camping. Binnen tien minuten zijn we vertrokken, zo vanuit huis, dat is zo mooi aan een camper.” Als het gaat over de techniek van de 508, is Bas heel duidelijk: “Het onderhoud laat ik doen bij een specialist in de buurt. Die zorgt dat hij blijft rijden en ik hoor wel van hem als er iets gedaan moet worden. Spullen zijn er nog genoeg te krijgen; er zijn enorm veel van deze bussen gebouwd en hij heeft een enorme voorraad onderdelen.”

De meeste trips die Bas de afgelopen zestien jaar heeft ondernomen waren naar bestemmingen in eigen land, of niet al te ver daarbuiten. Maar toen de kinderen kleiner waren, is ook Spanje wel gehaald. Prachtig, maar daar zou hij nu niet zomaar meer zin in hebben. “Met de kinderen is dat natuurlijk schitterend. Tijdens die trip gingen we steeds verder naar het zuiden, omdat we per se lekker weer wilden hebben. Uiteindelijk zijn we stomtoevallig beland op de camping Castell-montgri in l’Estartit, waar ik ook in mijn jeugd met mijn ouders ben geweest. Maar eerlijk is eerlijk, helemaal die kant op in deze bus is best een lijdensweg. Boven de 80 km/h kom je eigenlijk niet en vooral bergop voelt het best wel link als je dan moet terugschakelen naar de tweede versnelling. Het is allemaal oude mechaniek he? Nauwelijks een kachel, geen stuurbekrachtiging, rijden is gewoon hard werken. Nee, twee, drie uurtjes naar je bestemming is uitstekend te doen, maar een hele dag kilometers vreten is geen pretje. Toen ik nog jong was deed ik er niet zo moeilijk over, maar nu geloof ik het wel.”

GRAAG ENGELAND

Na zestien jaar herinneringen maken met de familie maakt Bas zo langzamerhand aanstalten om afstand te nemen van zijn bus. “Het hangt ook een beetje af van de kinderen; zo lang zij nog volop meegaan, hebben we er nog lol mee. Maar over niet al te lange tijd gaan die liever zelf op vakantie en dan is deze bruut voor ons echt veel te groot. Ik kijk stiekem weleens naar zo’n moderne Mercedes Sprinter, met kachel, stuurbekrachtiging en airco. Die zie ik nog wel eens voor de deur staan.” Maar voor het zover is, zou Bas nog wel een keer een goede trip willen maken, als eerbetoon aan de 508 die hem nooit in de steek heeft gelaten. “Naar Engeland lijkt me gaaf, of Zweden en Noorwegen, hoewel die laatste bestemming beter te doen is met een camper waarmee je gewoon 130 kunt rijden, anders kom je er nooit!” Een liefhebber met interesse mag zich dus heus melden bij Bas, maar er is geen haast bij. “Telkens wanneer we ermee weggaan hebben we enorm veel lol. Het is toch een manier om herinneringen te maken met elkaar. Daarom gaan we ook zo vaak op pad. We zijn echte Brabanders, maar gek op het strand, dus het liefst staan we dan pal aan zee bij de Brouwersdam. Helaas mag je daar niet overnachten, zodat we dat vlakbij doen, bij boer Kees.” Wildkamperen is er dus niet bij, maar dat hoeft ook niet zo nodig. “Ik heb dan wel een wc’tje aan boord, maar die gebruiken we niet of nauwelijks. We staan altijd op een camping, ook omdat dit voor de kinderen gewoon veel fijner is. Die willen gewoon lekker kunnen douchen. Dat wildkamperen ga ik misschien samen met mijn vrouw nog wel eens doen, mooi de natuur opzoeken, maar zo lang de kinderen nog mee gaan is dat niet echt een optie.’

Z’n één kun je overslaan

Tijd om zelf eens de weg op te gaan met de 508, natuurlijk met keurmeester Tim de Leeuw van Carrec Technocenter. “Ah, weer een auto van ver voor mijn tijd”, klinkt het monter. “Altijd weer een uitdaging.” Dat blijkt al als we de bus willen starten: alleen de sleutel omdraaien is niet voldoende. Om de bijna 3,8-liter grote viercilinder in beweging te krijgen, moet er ook nog ergens een knop worden ingeduwd. Pas dan gaat de dikke diesel aan de slag en is het tijd om te vertrekken voor een testronde. Al snel blijkt daarbij dat je de eerste versnelling van de vijfbak kunt vergeten, die is er echt vooral voor steile hellingen en brengt je niet verder dan een kilometer of 10 per uur. Naar z’n twee is het even zoeken – hier valt qua scherpte nog wel wat winst te boeken, is het vermoeden. Net als bij het mooi sluitend maken van de kieren tussen de carrosseriedelen. Zowel langs de versnellingsbak als bij de deur vanuit het huisgedeelte kijken we zo naar buiten. Prima voor wat verkoeling, dat bij stuurwerk-zonder-bekrachtiging in de zomer vast een verademing is, maar in herfstige omstandigheden kun je ook binnen maar beter je winterjas aanhouden. Verder is er nauwelijks sprake van vering, is de herrie oorverdovend en stellen we vast dat de motor wel heel mooi rondgaat. Alleen is het vermogen wel een punt van aandacht. Bas had ons al wel gewaarschuwd, maar bij het invoegen op de snelweg valt al gauw op dat de snelheid er boven de 80 km/h gewoon uit is. “Sommige vrachtwagenchauffeurs vinden dat niet zo leuk” vertelde Bas al. De trucks halen ons meteen in, waarna we veilig kunnen invoegen. Nog een rondje, en terug naar de brug bij Carrec, waar Tim zijn lijstje verder kan aanvullen. Dat het een aardig lijstje wordt, is duidelijk; er valt echt wel het een ander op de oude Mercedes aan te merken. Maar één ding staat buiten kijf: het is schitterend dat deze machine als sinds 1978 dienstdoet! Stop er nog wat liefde en budget in, en je kunt er nog jaren lol van hebben. De motor is met een kleine vier ton op de klok tenslotte nog maar net ingereden…



De mening van Carrec Technocenter

“Zo’n grote, oude bus komt natuurlijk uit een totaal andere tijd, je kunt mooi zien hoe ver de techniek zich inmiddels heeft ontwikkeld. Trommelremmen en bladveren rondom, veel herrie, een gangetje van 80 km/h op de snelweg: het is allemaal niet meer van nu. De charme ervan snap ik wel, daarbij is het toch mooi dat zo’n werkpaard al sinds 1978 rondrijdt. Maar wat mij betreft is het wel een auto waar alleen het minimum aan is gedaan om deze op de weg te houden, en hetzelfde geld voor het interieur en de ombouw. Om deze Mercedes weer helemaal up-to-date en in orde te krijgen, zou je echt flink wat moeten investeren. Dat is misschien voor een liefhebber die veel zelf kan een mooi project, anders loop je financieel al gauw leeg.”