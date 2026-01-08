Mazda MX-30 e-SkyActiv 145 – 2021 – 92.200 km - Accudegradatietest
Wat is er over van de range van slechts 200 kilometer?
4 reacties
Video
Helaas kunnen wij deze video niet weergeven, omdat je niet akkoord bent gegaan met de
cookie voorwaarden.
Onze video speler heeft rechten nodig voor de "Social Media".
Wijzig je cookie instellingen
Een paar jaar geleden naderde Mike Splithof de twee ton in zijn Mazda 6. Hij besloot elektrisch te gaan rijden en kwam terecht in een nieuwe Mazda MX-30. De geringe actieradius valt hem niet tegen en hij ziet de uitslag van de accudegradatietest vol vertrouwen tegemoet.
Nieuw uit de doos
Achterhoeker Mike Splithof uit Silvolde rijdt al bijna zijn hele leven Mazda, want hij vindt net als wij erg fijn rijdende auto’s. Toen hij in 2021 zijn Mazda 6 richting de 200.000 kilometer reed en net zonnepanelen op zijn huis had gelegd, besloot hij een elektrische auto uit te zoeken. De motorrijtuigenbelasting kost op dat moment niets en dat geldt ook voor het thuis opladen, met dank aan de zonnepanelen. Het moest en zou een Mazda zijn, en dus werd het een MX-30 e-SkyActiv 145 Advantage met een accupakket van 35,5 kWh. Nieuw uit de doos. De actieradius is met 200 kilometer niet echt groot, maar met een woon-werkverkeer van 120 kilometer per dag ruim voldoende. “Ik weet niet of ik die 200 ooit heb gehaald”, zegt Mike. “Maar meer dan woon-werk rijd ik er ook niet mee. Als ik van mijn werk kom, laad ik hem op eigen stroom op tot 90 procent. Daarmee kom ik 170 kilometer ver.” Eigenlijk is tot 80 procent laden beter voor de accucellen, geeft Mike toe, maar dat is in de winter niet genoeg voor hem.
Beperkte actieradius
Mike, die als ontwerper van micro-electronica in Hengelo werkt, is wel gecharmeerd van het elektrisch rijden. “Het is simpele techniek met weinig bewegende onderdelen, er kan bijna niets stuk aan gaan. Zolang de batterij het volhoudt, rijdt de auto.” Het laden bespaart Mike ook weer ritjes naar het tankstation. We haalden al even de beperkte actieradius aan, maar ook de laadtechniek uit 2021 is nu niet om over naar huis te schrijven. Zo kan de MX-30 maar 1-fase laden en gaat snelladen met slechts 50 kW. De ontwikkelingen gaan snel bij elektrische auto’s.
Sinds de aanschaf prikte Mike hem welgeteld tien keer in de snellader. Afgezet tegen een totaal van zo’n 1.460 laadbeurten valt dat heel erg mee. Het gezin Splithof heeft nog een Mazda 3 ernaast, waarmee het de lange afstanden rijdt. Ook niet verkeerd, wat ons betreft. Die kan nog wel vaker van pas komen nu je ook voor elektrische auto’s motorrijtuigenbelasting moet betalen en de salderingsregeling per 2027 eruit gaat. Of dat betekent dat de MX-30 dan van de hand gaat, weet Mike nog niet.
Over de accudegradatietest is Mike vol vertrouwen. Hij verwacht dat de accu zo’n 10 procent capaciteit heeft ingeleverd. Maar dat deert hem niet, want van range anxiety heeft hij geen last. “Ik ben überhaupt tevreden met mijn Mazda. Pas als blijkt dat de capaciteit rond de 80 procent zit, ben ik minder blij.” Mazda geeft vijf jaar garantie op de carrosserie, waarvan Mikes MX-30 er nog één heeft, en 160.000 kilometer op de batterij. Daarvan zijn er ‘pas’ 90.000 onder de wielen van de Mazda voorbij gezoefd. Dat zit tot nog toe goed, maar wat is dan de uitslag? Marcel van Renselaar van de firma Aviloo brengt het verlossende woord. Na vier jaar heeft de Mazda MX-30 uit 2021 van Mike nog een capaciteit van 93 procent. Het accupakket heeft enkele kWh’s ingeleverd en komt nu op 28,5 kWh. Daarmee moet de MX-30 met een volle accu 186 kilometer ver komen. Voor Mike nog steeds genoeg voor de dagelijkse praktijk en een betere uitslag dan hij van tevoren inschatte. Hij is dan ook als een kind zo blij. “Dit is meer dan ik had verwacht!”, glundert hij. Dat worden nog zeker 70.000 zorgeloze kilometers in Mazda’s fijn rijdende eerste EV.
Resultaat Mazda MX-30
Had (netto) 30,5 kWh
Heeft 28,35 kWh
State of health 93 %
Signalement
|Merk
|Mazda
|Model
|MX-30 EV 145 Advantage
|Carrosserie
|5-deurs, suv
|Transmissie
|automaat
|Aandrijving
|voorwielaandrijving
|Nieuwprijs
|€ 37.100
Specificaties
|Brandstof
|elektrisch
|Motor
|1 elektromotor
|Maximaal vermogen
|107 kW / 145 pk
|Maximaal koppel
|271 Nm
|Accu capaciteit (bruto)
|36 kWh
|Lengte / breedte / hoogte
|4.395 mm / 1.795 mm / 1.555 mm
|Wielbasis
|2.665 mm
|Massa leeg
|1.620 kg
|Laadvermogen
|531 kg
|Aanhangermassa geremd / ongeremd
|0 kg / 0 kg
|Banden
|215/55R18Prijzen
|Topsnelheid
|140 km/h
|Acceleratie 0-100 km/h
|9,7 s
|Stroomverbruik (WLTP)
|17,9 kWh/100km
|CO2-uitstoot (WLTP)
|0 g/km
|Actieradius (WLTP)
|200 km
Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?
Mazda MX-30 e-SkyActiv EV 145 Advantage Industrieel 36 kWh , Automaat, Camera, Navi, Clima, Adap.Cruise, HUD, Apple Carplay, Android Auto, Stoelverwarming, LMV 18 Inch, PDC, LKA,
- 2023
- 21.243 km
Mazda MX-30 E-SKYACTIV 145 FIRST EDITION 36 KWH I 94% SOH I APPLE CARPLAY I P-CAMERA I CRUISE CONTROL
- 2020
- 57.699 km
Mazda MX-30 e-SkyActiv 145 Advantage 36 kWh /CAM/ACC/Carplay/Eerste eigenaar/
- 2021
- 95.032 km