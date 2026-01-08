Nieuw uit de doos

Achterhoeker Mike Splithof uit Silvolde rijdt al bijna zijn hele leven Mazda, want hij vindt net als wij erg fijn rijdende auto’s. Toen hij in 2021 zijn Mazda 6 richting de 200.000 kilometer reed en net zonnepanelen op zijn huis had gelegd, besloot hij een elektrische auto uit te zoeken. De motorrijtuigenbelasting kost op dat moment niets en dat geldt ook voor het thuis opladen, met dank aan de zonnepanelen. Het moest en zou een Mazda zijn, en dus werd het een MX-30 e-SkyActiv 145 Advantage met een accupakket van 35,5 kWh. Nieuw uit de doos. De actieradius is met 200 kilometer niet echt groot, maar met een woon-werkverkeer van 120 kilometer per dag ruim voldoende. “Ik weet niet of ik die 200 ooit heb gehaald”, zegt Mike. “Maar meer dan woon-werk rijd ik er ook niet mee. Als ik van mijn werk kom, laad ik hem op eigen stroom op tot 90 procent. Daarmee kom ik 170 kilometer ver.” Eigenlijk is tot 80 procent laden beter voor de accucellen, geeft Mike toe, maar dat is in de winter niet genoeg voor hem.

Beperkte actieradius

Mike, die als ontwerper van micro-electronica in Hengelo werkt, is wel gecharmeerd van het elektrisch rijden. “Het is simpele techniek met weinig bewegende onderdelen, er kan bijna niets stuk aan gaan. Zolang de batterij het volhoudt, rijdt de auto.” Het laden bespaart Mike ook weer ritjes naar het tankstation. We haalden al even de beperkte actieradius aan, maar ook de laadtechniek uit 2021 is nu niet om over naar huis te schrijven. Zo kan de MX-30 maar 1-fase laden en gaat snelladen met slechts 50 kW. De ontwikkelingen gaan snel bij elektrische auto’s.

Sinds de aanschaf prikte Mike hem welgeteld tien keer in de snellader. Afgezet tegen een totaal van zo’n 1.460 laadbeurten valt dat heel erg mee. Het gezin Splithof heeft nog een Mazda 3 ernaast, waarmee het de lange afstanden rijdt. Ook niet verkeerd, wat ons betreft. Die kan nog wel vaker van pas komen nu je ook voor elektrische auto’s motorrijtuigenbelasting moet betalen en de salderingsregeling per 2027 eruit gaat. Of dat betekent dat de MX-30 dan van de hand gaat, weet Mike nog niet.

Over de accudegradatietest is Mike vol vertrouwen. Hij verwacht dat de accu zo’n 10 procent capaciteit heeft ingeleverd. Maar dat deert hem niet, want van range anxiety heeft hij geen last. “Ik ben überhaupt tevreden met mijn Mazda. Pas als blijkt dat de capaciteit rond de 80 procent zit, ben ik minder blij.” Mazda geeft vijf jaar garantie op de carrosserie, waarvan Mikes MX-30 er nog één heeft, en 160.000 kilometer op de batterij. Daarvan zijn er ‘pas’ 90.000 onder de wielen van de Mazda voorbij gezoefd. Dat zit tot nog toe goed, maar wat is dan de uitslag? Marcel van Renselaar van de firma Aviloo brengt het verlossende woord. Na vier jaar heeft de Mazda MX-30 uit 2021 van Mike nog een capaciteit van 93 procent. Het accupakket heeft enkele kWh’s ingeleverd en komt nu op 28,5 kWh. Daarmee moet de MX-30 met een volle accu 186 kilometer ver komen. Voor Mike nog steeds genoeg voor de dagelijkse praktijk en een betere uitslag dan hij van tevoren inschatte. Hij is dan ook als een kind zo blij. “Dit is meer dan ik had verwacht!”, glundert hij. Dat worden nog zeker 70.000 zorgeloze kilometers in Mazda’s fijn rijdende eerste EV.

Resultaat Mazda MX-30

Had (netto) 30,5 kWh

Heeft 28,35 kWh

State of health 93 %