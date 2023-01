Mazda CX-60 - Welkom duurtest

De Mazda CX-60 is groter dan een CX-5, heeft als eerste Mazda een plug-in hybride aandrijflijn en opereert in een marktsegment waarin de Japanners sinds het verdwijnen van de CX-7 en de CX-9 niet meer aanwezig waren. Dat willen we van dichtbij meemaken en daarom hebben we een CX-60 in de duurtestvloot opgenomen.

Bij die plug-in hybride aandrijflijn blijft het niet. De Mazda CX-60 komt in het voorjaar ook als zescilinder benzine en in andere Europese landen zal Mazda de grote SUV eveneens met zescilinder diesel leveren. Naar die varianten zijn we hartstikke nieuwsgierig. We gaan deze plug-in hybride zeker vergelijken met andere uitvoeringen. In Nederland gaan we dat doen, maar ook in Duitsland. Want de zescilinder komt wel naar ons land, de zelfontbrander niet. De plug-in hybride die wij rijden heeft naast de elektromotor een viercilinder benzinemotor, en de PHEV hebben we al eerder eens in een vergelijkende test gehad met een Jaguar E-Pace.

Duits kenteken

Waarom dan nu een Duits kenteken? De beoogde duurtester met Nederlands kenteken was plotseling niet beschikbaar en omdat ze bij Mazda ons toch snel aan een duurtest-CX 60 wilden helpen, lieten ze er eentje voor een half jaar overkomen vanuit de Europese hoofdvestiging in Leverkusen. Voordat je nu meteen een e-mail stuurt of hieronder reageert met de vraag hoe we dat doen met de douane: dat is allemaal geregeld.

Takumi, die term kennen we ook van Lexus

Op ons verlanglijstje staat verder nog een vergelijkende test met de CX-60 e-SkyActiv 327 en de BMW X3 xDrive30e, die eveneens een plug-in hybride aandrijflijn heeft. De grote PHEV van Mazda mag je gerust premium noemen, zeker wanneer het de Takumi-uitvoering betreft. Takumi staat voor Japans vakmanschap met zeer veel aandacht voor detail, en dat komt vooral in het interieur tot uitdrukking. Bij Lexus hebben ze die term al veelvuldig aangehaald in brochure- en persmateriaal. De kleine stikseltjes op het dashboard van de CX-60 zien er zeer fraai uit; de combinatie van hout en aluminium maakt het interieur samen met het vele leer bijzonder luxueus. We schrijven al jaren dat interieurs van moderne Mazda’s dicht tegen premium aan zitten. Zonder overdrijven kun je stellen dat Mazda met dit interieur de aansluiting heeft gevonden bij Audi, BMW, Mercedes-Benz, Lexus en Volvo. De Seat Tarraco plug-in, de Kia Sorento en de Hyundai Santa Fe met dezelfde techniek zien we echter, hoewel niet premium, ook als concurrenten.

Erg wennen, zo'n zware Mazda, ze zijn altijd zo lichtvoetig normaal

We moeten erg wennen aan het gewicht van de CX-60. Mazda’s kenmerken zich de laatste twintig jaar als lichtvoetig en blinken uit in rijplezier, maar met de plug-in hybride aandrijflijn weegt de auto een kleine twee ton. Zeker de dempers achter zijn hard gemaakt om het hoge gewicht op te vangen en de beweging snel uit de carrosserie te halen. Hij groeit pas om je heen op mooie bochtige wegen met vlak asfalt of tijdens lange snelwegritten. In woonwijken, van drempel naar drempel, kun je hem soms verfoeien. Ook ­opmerkelijk: de geluiden die soms uit de aandrijflijn komen wanneer alleen de elektro­motor in actie is. Op alle rijeigenschappen gaan we dieper in wanneer de Mazda in de vergelijkende tests aan bod komt. Zoals met alle plug-in hybride duurtesters zullen we proberen zoveel mogelijk te stekkeren, zodat we het 17,8-kWh accupakket maximaal benutten. De elektrische actieradius van 63 kilometer hebben we nog niet gehaald, we zijn tot dusverre tot 50 km gekomen. Bij kou daalt het rijbereik tot 35 kilometer of minder.