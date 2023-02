Mazda CX-60 vs BMW X3 Dubbeltest

Mazda doet alles anders dan andere fabrikanten, geldt dat ook voor de CX-60?

Mazda is en blijft behoorlijk eigenwijs. Het Japanse merk zweert bij grote, atmosferische benzinemotoren, ziet als enige fabrikant ter wereld heil in de rotatiemotor (MX-30 R-EV) en houdt volledig vast aan die typische draaiknop voor infotainmentgebruik die zelfs bij BMW niet meer heilig is. Ook als het gaat om merkpositionering is Mazda anders dan de rest. Beter gezegd: Mazda laat zich niet zo eenvoudig in een hokje plaatsen. Waar een merk als DS vanaf het begin roept dat het ‘premium’ is en concurreert met BMW, Mercedes en Audi, zal Mazda dat nooit over zichzelf zeggen. Maar de modellen van de Japanners neigen wel degelijk steeds vaker naar dat niveau. Neem de CX-60, die het vlaggenschip is totdat de CX-80 komt. Het is een forse SUV, maar niet van het soort dat we bij Kia als de Sorento en bij Skoda als de Kodiaq aantreffen.

De Mazda CX-60 is een forse SUV, maar is hij ook premium?

Jawel, maar auto's als de als de Kia Sorento en de Skoda Kodiaq staan op een voorwielaangedreven platform en hebben ‘ruimte’ als speerpunt, inclusief een eventuele derde zitrij. De Mazda is op heel andere leest geschoeid. Letterlijk, want hij heeft nota bene achterwielaandrijving, waarbij de brandstofmotor in lengterichting voorin staat. Precies zoals bij de meeste BMW’s, al zijn de Duitsers dit aan hun stand verplicht en Mazda niet. De voor een Mazda nogal opmerkelijke indeling is niet het enige gebied waarop we overeenkomsten zien tussen de CX-60 2.5i e-SkyActiv en de BMW X3 xDrive30e. Het zijn bijvoorbeeld allebei plug-in hybrides, met goed vergelijkbare specificaties bovendien. De buitenmaten ontlopen elkaar niet al te zeer en omdat de Mazda als meest luxe Takumi geen koopje meer is, kan het zomaar zijn dat de CX-60 op het lijstje komt van wie eveneens een BMW overweegt. Eens zien of de Mazda díe positie kan waarmaken.