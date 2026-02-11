Toyota RAV4 of Mazda CX-5

Niet zo lang geleden is de derde generatie van de Mazda CX-5 gepresenteerd en die vertoont veel overeenkomsten met zijn twee voorgangers. Het debuut van de CX-5 was in 2011 op de IAA in Frankfurt en het betrof destijds de eerste Mazda met SkyActiv-techniek. Waar andere autofabrikanten de downsizekaart trokken, gooide dit Japanse merk het over een heel andere boeg met grote viercilinders die net zo zuinig zouden moeten zijn als hybrides. De CX-5 heeft dus altijd een 2.0 of 2.5-benzinemotor en er zijn ook diesels. Vanaf eind 2022 is de Mazda een e-SkyActiv, een mild-hybride. De nieuwste is er alleen nog als 2.5 en er is een hybride op komst.

Voor Gert gaf de techniek niet de doorslag bij zijn keuze voor de CX-5. “We woonden destijds nog in Engeland vanwege mijn werk, ik reed daar een Volvo V60 diesel. Toch wilden we weer terug naar Nederland, ook omdat onze zoon in Groningen ging studeren. Ik kon voor hetzelfde bedrijf in Nederland aan de slag en mocht een nieuwe auto uitkiezen. Ik had er twee op mijn lijstje: de Toyota RAV4 en de Mazda CX-5. De RAV had geen Apple CarPlay en dat wilde ik per se hebben. Eerlijk gezegd vind ik de Mazda ook mooier en ik ben er nu nog steeds niet op uitgekeken.”

Aanpassingen

De CX-5 werd in ons land al snel de meest verkochte Mazda en is in de jaren daarna verkozen tot trekauto van het jaar. Bovendien bleek het de occasion met de hoogste restwaarde. Je ziet aan allerlei details dat Gert, die thuis ook nog een fraaie Chevrolet Corvette C3 van 1979 heeft, zijn auto koestert. Zoals de extra dakspoiler, de zwarte merklogo’s, de beschermstrip op de achterbumper en de verchroomde uitlaatsierstukken. De originele versnellingspook is vervangen door die van een MX-30 en de middenconsole is aan de zijkanten voorzien van strips met bruin leer. “Ik durf het bijna niet te zeggen, maar heel veel van die spullen komen van een Chinese website. Het gaat om subtiele aanpassingen en wat mij betreft doen ze geen afbreuk aan het geheel. De zwarte logo’s, spiegelkappen en spoiler maken de auto net iets anders. Leuk detail zijn de dynamische knipperlichten in de zijspiegels, terwijl de dakdragers wat vakantiegevoel opwekken.”

Het knipperende derde remlicht is een aanpassing die keurmeester Tim de Leeuw absoluut niet toejuicht en die zelfs reden is voor apk-afkeur. Gert gaf vooraf al aan dat hij daarop kritiek verwachtte. Tim: “Op zichzelf is er niets mis met knipperende remlichten, maar dan pas op het moment dat je heel hard remt. In dit geval is dat niet zo en ik kan mij voorstellen dat achteropkomend verkeer als reactie meteen vol in de ankers gaat, met alle gevolgen van dien. Meteen uitschakelen dit.”

Subframe

We zijn inmiddels bij de onderkant van de Mazda en Tim ontdekt een verroeste carterpan, dat zien we vaker bij Japanse auto’s. Vervolgens hebben we het over de katalysator die onlangs is vervangen en we zien dat het de voorste betreft, die zit dicht bij de motor. Om de kat te demonteren, moet het subframe los. Dat is dan ook gebeurd. Noem het toeval of niet, maar Tim ontdekt dat de voorste bouten van dat subframe niet meer dan handvast zitten. Hier is duidelijk iemand iets vergeten. Gert: “Die katalysator heb ik van een sloopauto met 40.000 kilometer op de teller. Een nieuwe zou minstens € 2.000 kosten. Een lokale garage heeft hem eronder gezet. Die heeft duidelijk een steekje laten vallen.”

Het valt op, met de auto op ooghoogte, dat beide achterportieren ooit zijn overgespoten en dat dit niet al te netjes is gedaan. Ook aan de voorkant liep de Mazda ooit averij op, door een vrachtwagen die achteruit reed. Niets ernstigs allemaal. Doordeweeks rijdt Gert het hele land door, hij vindt persoonlijk contact met zijn klanten belangrijk. Zo kom je wel aan die 80.000 km per jaar. “Ik heb geen hekel aan autorijden, dat scheelt en ik ben nog steeds heel tevreden over de Mazda. Ik zou ook niet weten wat ik hierna moet gaan rijden. Elektrisch? Een plug in-hybride? Het liefst had ik een CX-60 met zescilinder diesel, maar dat wordt te duur in Nederland. Eerst deze tot het half miljoen rijden, dan zien we wel verder.”

Eigenaar Mazda CX-5

Naam Gert Siekmans

Bouwjaar 1968

Woonplaats Grijpskerk

Beroep handelsreiziger, adviseur afwatering voedingsmiddelenindustrie

Eerste auto Daihatsu Charade GTti

Vorige auto Volvo V60 D4

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Niets.”

Wat is je langste reis met deze auto? “1.000 km op een dag door Nederland.”

Onderhoudshistorie

Zoals het een Japanse auto betaamt, beperkte het onderhoud zich tot beurten en slijtdelen en alles is door de dealer gedaan, behalve de banden. Een distributieriem heeft deze motor niet, dat scheelt. De enige grote reparatie was de vervanging van de voorste katalysator, bij kilometerstand 360.000. Er is voor een kat van een sloopauto en montage door een universele garage gekozen, dat scheelde een hoop geld. Deze keuring geeft aan dat Gert de knip binnenkort weer moet trekken. De carterpan, de aircocondensor en de achterremmen zijn aan vervanging toe. En misschien de startmotor.

Wat mankeert er aan de Mazda CX-5?

Er zit wat speling op de stoel, kraakt/schuurt ook tijdens verstellen

Stuur staat iets naar links bij rechtuit rijden

Stuurinrichting kraakt iets bij sturen tijdens stilstand/lage snelheid

Diverse rammeltjes in het interieur tijdens rijden over slecht wegdek

Auto voelt wat onrustig bij rijden op snelheid

Auto trilt minimaal bij rijden en remmen op snelheid

Derde remlicht knippert tijdens remmen

Accu vertoont wat lekkage/aanslag

Startmotor maakt een hoog piepgeluid, mogelijk teken van slijtage

Flinke roestplek op carterpan

Remmen voor en achter hebben een roestrand

Droogtescheuren in achterste draagarmrubbers van de draagarmen voor

Banden achter zijn wat gecupt aan de binnenkant

Voorste bouten van het subframe zaten allebei niet vast (nu wel)

Beide achterportieren zijn overgespoten

Condensor flink beschadigd

De mening van Carrec Technocenter

“Met de techniek is niet veel mis, maar de Mazda reed niet erg fijn. Misschien dat het niet goed vastzittende voorste subframe daaraan debet was. Dat is eraf geweest voor het vervangen van de katalysator, maar iemand is vergeten om de voorste twee bouten vast te draaien.”