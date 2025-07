Mazda 626 2.0i 16V GT 4WS (1989) - Klokje Rond Klassiek

In 2007 kocht Martijn van Dijk een vrij zeldzame Mazda, de 626 GT met vierwielbesturing. Een klein jaar later hadden we auto en eigenaar te gast voor onze rubriek Klokje Rond. We zijn 17 jaar verder en de inmiddels 36 jaar oude Mazda is van occasion uitgegroeid tot een vrij zeldzame youngtimer en is meer dan welkom in deze rubriek.

Jeugdsentiment

Het merk Mazda speelt voor Martijn al vanaf zijn jonge jeugd een grote rol in zijn leven. “Ja, Mazda is voor mij puur jeugdsentiment. In onze familie deden meerdere Mazda’s dienst. Thuis hadden we geen auto, maar ik mocht altijd bij mijn oom op schoot sturen in zijn Mazda.”

Martijn herinnert zich levendig de velours bekleding en alle luxe in die Mazda. Het stond van jongs af aan voor hem vast dat zijn eerste auto een 626 zou worden. Het werd een sedan van 1989, die hij niet veel later in de prak reed. “Daarna kwam ik de voormalige Mazda 626 sedan van mijn oudoom tegen bij een garagebedrijf. De eigenaar wilde de auto niet verkopen vanwege een kapotte motor, maar na wat aandringen lukte het mij toch.”

Voor € 500 had Martijn hem te pakken en na de inbouw van een andere motor heeft hij er nog vijf jaar mee gereden. “Toen kwam deze op mijn pad, maar in 2017 kwam ik een 626 Triton tegen, een soort actiemodel. Ik had op dat moment al vijf Mazda’s. Een ander clublid is gaan kijken en op basis van zijn bevindingen hakte ik de knoop door. Later heb ik oom Arie, die al 95 was, een brief gestuurd en ben met de 626 sedan bij hem op bezoek geweest. We hebben samen een borreltje gedronken en niet lang daarna is hij overleden. Dus die auto blijft, naast mijn 626 Coupé van 1985 een 626 hatchback van 1988 die ik gekregen heb. Voor de dagelijkse kilometers heb ik nog een Ford Fiesta op lpg, dat is lekker goedkoop rijden.”

4WS blijkt feilloos

Je ziet, het leven van Martijn staat voor een groot deel in het teken van de Mazda 626 en hij is uiteraard lid van de Mazda 626-club. “Daarvan heb je echt enorm veel profijt. Er zit heel veel kennis en kunde en er is altijd wel iemand die ergens een 626 weet te staan. Zo heb ik laatst een GT van 1991 opgehaald, die stond al 15 jaar bij iemand in de tuin. Aangezien onderdelen steeds moeilijker of helemaal niet meer leverbaar zijn, zit er niets anders op om maar een complete auto te kopen. Daar kunnen we ook veel plaatwerk van gebruiken. Alle stukken die nog goed zijn schroeven we eraf of slijpen we eruit, dus we hebben een mooie voorraad. Met de vierwielbesturing heb ik nog geen problemen gehad. Het werkt feilloos, dat is best bijzonder.”

Samen met keurmeester Dennis Koldewijn kijken we vol verwondering naar het systeem. Er loopt een stuurstang van het voorste stuurhuis naar het achterste, dat wordt deels aangestuurd door een computer. Op lage snelheid (tot 35 km/h) sturen de wielen tegen, om de draaicirkel tot 9,6 meter te verkleinen en inparkeren gemakkelijker te maken. Op hogere snelheid sturen ze juist mee en dat levert een zeer stabiel weggedrag in bochten op. Ook Dennis is na zijn proefrit onder de indruk van de wegligging van de Mazda en het gemak waarmee de 626 bochten neemt. Er waren in die tijd meer Japanse merken met 4WS: Honda, Mitsubishi, Nissan en Toyota.

Geen olieverbruik meer

Olieverbruik en -lekkage waren door de jaren heen altijd een thema bij deze 626. Nieuwe keerringen en een nieuwe oliedruksensor losten dat deels op in 2010. In 2016 is de motor gespoeld en daarna was er geen sprake meer van olieverbruik. In 2018 is dit nog een keer gedaan, tot volle tevredenheid van Martijn. “In 2020 heb ik een flinke reis gemaakt, naar Rostock. Dat is ongeveer zeshonderd kilometer met lekker veel Duitse autobahn en ik kon het niet laten om de 200 km/h even aan te tikken. Dat doet hij met gemak. En nog zuinig ook. Bij terugkomst heb ik uitgerekend dat ik gemiddeld 1 op 14 heb gereden.”

Na die trip is de distributieriem vervangen, samen met de klepseals. Ook de tikkende klepstoters heeft Martijn aangepakt en sindsdien loopt de motor volgens hem mooier dan ooit. “De laatste keer dat er iets aan het olieverbruik is gedaan, was in 2023. Toen is er weer een speciale vloeistof in de motor gegaan. Het vermoeden was dat de zuigerveren sterk vervuild waren.”

Die behandeling heeft volgens Martijn geholpen; sindsdien hoeft hij niet meer bij te vullen. De versnellingsbak is door een kennis gereviseerd. “In ruil daarvoor heb ik zijn computersysteem gefixed. Ik hoefde alleen de onderdelen te betalen. Sommige zijn hetzelfde als die van de versnellingsbak van een Nissan Micra.” Het liefst zou hij de carrosserie nog eens goed aanpakken en opnieuw laten spuiten. Een kostbare klus, maar in zijn ogen is de auto het volledig waard. In de winter staat de Mazda binnen en daarmee blijft de 626 gevrijwaard van pekel en strooizout. “Dat scheelt enorm. Ik geniet nog altijd van elke rit, dat is het belangrijkste.”

Geschiedenis Mazda 626

De derde generatie van de Mazda 626 kwam in 1987 op de markt. Groter en gestroomlijnder dan zijn voorganger. De Coupé heeft een Cw-waarde van 0,32. Om de zijkant zo glad mogelijk te maken, ‘leende’ Mazda het ruitgeleidingssysteem van Audi, dat al op de 100 uit 1982 werd toegepast. Deze 626 is er als sedan, coupé, liftback en wagon.De klant kon kiezen uit de volgende motoriseringen: 1.8, een 2.0 met 8, 12 of 16 kleppen en een 2.2. De 2-liter zestienklepper is de krachtigste van het stel. Er was ook een diesel, een 2.0 met 61 pk. In 1988 kwam de versie met vierwielbesturing, in combinatie met het uitrustingsniveau GT. De achterwielophanging is van het type multilink. Mazda presenteerde dat als TTL (Twin Trapezoidal Link), eveneens toegepast op andere modellen. Naast de 4WS leverde Mazda meer opmerkelijke opties, hoewel niet allemaal op onze markt: 4WD, koplampsproeiers, cruisecontrol, elektronische schokdempers, ABS en oscillerende ventilatieroosters. De opvolger kwam begin 1992 op de markt maar de wagon bleef als generatie drie tot 1997 in productie. Dat was een ware verkoophit, met bijna 15.000 stuks in 1992!

Eigenaar Mazda 626 2.0i 16V GT 4WS

Naam Martijn van Dijk

Bouwjaar 1983

Beroep ICT Support Engineer

Eerste auto Mazda 626 2.0i 12V GLX 1989

Droomauto Mazda6 (laatste generatie)

Onderhoudshistorie

Rondom zijn alle veerpoten en schokdempers vervangen, net als de koppeling, de radiateur, de thermostaat en de ontsteking. De versnellingsbak is gereviseerd en de motor heeft een paar jaar geleden een fikse verjongingskuur ondergaan. Er zijn nieuwe klepseals geplaatst en de distributieset is vernieuwd. Vorig jaar is er een nieuwe achterspoiler op gezet. Bij de vorige eigenaar is er wat laswerk uitgevoerd en een nieuw schuifdak geplaatst. Opmerkelijk: de remleidingen zijn nog origineel.

De mening van Carrec Technocenter

Dennis: “Het is best bijzonder als je in 2025 ineens weer in een Mazda 626 van 1989 mag rijden. Een auto voor de gewone man die in goede staat bewaard is gebleven. De achterschokdempers zijn wel wat minder en er zweet hier en daar een drupje olie, maar dat kun je repareren. Vergeet ik bijna nog de verrassende vierwielbesturing te benoemen. Hiermee snijdt de auto bochten haarscherp aan en wordt fileparkeren een makkie. Je denkt misschien niet direct aan een klassieker bij het zien van een 626, maar speciaal is hij wel.”