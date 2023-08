Mazda 3 2.0 SkyActiv-G 120 - Op de Rollenbank

Bjorn Kegel komt uit een Mazda-familie. De aanstichter was zijn opa, maar vader Kegel kon er ook wat van. Inmiddels staat Bjorn op eigen Mazda-benen met deze keurige 3 uit 2017. We gaan kijken hoeveel we uit deze viercilinder kunnen peuren.

De Mazda 3 is een vaste waarde in het C-segment. In de loop der jaren is het een steeds leuker rijdende hatchback geworden. Daarbij ­varen de Japanners een eigen koers. Dat is goed te zien bij deze generatie. Waar veel fabrikanten kiezen voor motoren met bescheiden inhoud, lepelt Mazda gewoon een viercilinder 2-liter dwars voorin. Dat biedt perspectief. Bjorn (23) heeft de tamme variant van 120 pk. Bjorns eerste auto was geen Mazda, maar een Opel Corsa. “Van 2005, leuk ding, daar was ik toevallig tegenaan gelopen.” De volgende auto was wel van de juiste komaf: een Mazda 323 ­sedan uit 2010. “Met een vriend deed ik mee aan een toertocht met een Mazda-club. Daar kwam ik erachter dat de hatchback van de 3 veel leuker was, en vlotter om te zien. Die zat gewoon nog niet in mijn systeem”, legt Bjorn uit.

Mazda-familie: ook ooit een Xedos 6

Dat zit zo: pa Kegel was nogal van de sedans. Er stond een 626 voor de deur met separate ­kofferbak, er was in de familie een premium-uitstapje naar een Xedos 6 gemaakt en ook de Mazda 6 kwam in de straat te staan. Logisch dat Bjorn even was blijven hangen. Maar na die toertocht was hij om, en begon de zoektocht naar een 3 met ­grote achterklep. In september 2021 was het raak: voor €17.950 deed Bjorn zichzelf een nette blauwe Mazda 3 cadeau, met 95.000 km aan ervaring.

Een getunede versie van de SkyActiv-G 120

Een collega van Bjorn heeft ook iets met auto’s. Die maakte hem duidelijk dat er van die motor twee versies zijn, een tamme van 120 pk en een vlotte van 165 pk. De vlotte leek hem wel wat. Bjorn ploos op internet uit wat tunen inhield. Vervolgens bood hij zijn 3 aan bij een bedrijf dat hem voor €500 meer vermogen beloofde. “Ze hadden het over ongeveer 175 pk, maar een meting krijg je er niet bij. Binnen twee uurtjes was ik weer op pad.” Bjorn ­bespeurde nadien een iets feller optrekgedrag, maar de straat­stenen uit het wegdek trekken – nee, dat ook weer niet.

Dan de rollenbanktest dus maar. Helaas, die verloopt ontnuchterend. Ingesnoerd op de rollen krijgt de 3 van chef Ghisbert van Ginhoven van jetje, maar de ­Mazda levert de gehoopte waarde niet. Koppel netjes, output best aardig, dat wel, maar dus niet ­waarop eigenaar Bjorn had ­gehoopt. “Ik ga maar eens even terug naar de tuner”, bromt hij. Beloofd: hij zal ons nog laten ­weten hoe dat uitpakt. “Er moet meer in zitten.”