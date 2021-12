Maserati Grecale prototype - Eerste rijtest

De midsize SUV’s van Duitse komaf, zoals de Porsche Macan, hadden jarenlang maar weinig concurrentie, maar met de Grecale wil Maserati nu ook een graantje meepikken in dit segment. We gaan op pad met het kleine broertje van de Levante.

Een Maserati is altijd iets bijzonders. De modellen van het merk zijn net zo fraai gestileerd als exclusief. Een beetje té exclusief eigenlijk, want ook ­Maserati wil en moet geld verdienen. Dan is er bijna geen beter model denkbaar dan een SUV, dat is immers het succesnummer van dit moment. Nadat de Levante zijn pijlen op de Porsche Cayenne richtte, krijgen ­modellen als de BMW X3 en de Porsche Macan er nu een opponent bij.

Volledig digitaal

De verleiding is groot om deze auto het ‘kleine broertje’ van de Levante te noemen, maar echt klein is hij niet met een lengte van 4,86 meter. Zijn uiterlijk vertoont ­evenwel enige gelijkenis met de fullsize SUV van Maserati, ook al is deze auto in technisch opzicht verwant aan de minder exclusieve Alfa Romeo Stelvio. Het delen van techniek verlaagt de ontwikkelings­kosten en maakt van de Grecale het voor‑ deligste model in het Maserati-gamma. En het zou best eens het populairste model kunnen worden.

Het interieur van de Grecale is aanzienlijk moderner dan dat van andere Maserati-­modellen. We zien een volledig digitaal ­instrumentarium en een dashboard met in het midden een enorm touchscreen dat iets naar de bestuurder is gedraaid, waarmee je alles kunt bedienen. Je kunt er zelfs de versnellingen van de achttraps automaat mee selecteren. Als je een andere rijmodus wilt inschakelen, kun je dat doen met een draaiknopje op de rechterspaak van het stuur. Dat hebben de Italianen goed afgekeken van Porsche. Hoewel hij een slordige 20 centimeter ­korter is dan zijn grote broer Levante, biedt de Grecale ook achterin nauwelijks minder ruimte.

Folgore

Ook al is dit een dynamische SUV, toch wil de Grecale geen sportauto met een knetterhard afgesteld onderstel zijn. In de rijmodi ­Comfort en GT worden wegoneffenheden goed verwerkt. Pas als je de Sport-modus inschakelt, waarbij je de luchtvering met 15 millimeter verlaagt, geven de adaptieve dempers een directe feedback van de weg. Dankzij de Comfort- en GT-modus kunnen ook onervaren bestuurders prima uit de voeten met deze midsize SUV met ­drietand in de grille. De motor doet in die rijmodi met een laag geluidsniveau zijn werk, terwijl de aandrijflijn in het Sport-programma bijzonder goed bij de les is en de 1,9 ton wegende Maserati een verbluffende lichtvoetigheid geeft. Doordat er meer vermogen naar de achterwielen wordt gestuurd dan naar de voorwielen, kun je op een ­ontspannen wijze driften, waarbij het ESP je wat speelruimte geeft.

Behalve de tweeliter viercilindermotor die onze gecamoufleerde testauto aandrijft, ­behoren ook een V6-motor en de Folgore-techniek tot de mogelijkheden. In dat ­laatste geval gaat het om een elektrisch aangedreven Grecale met een vermogen van meer dan 600 pk, 800 volt-techniek en een actieradius van 500 kilometer. Dat klinkt best spannend.

Na onze testrit is duidelijk dat de Grecale meer is dan een Alfa Romeo Stelvio met een ander ­jasje. Hij biedt bijna evenveel ruimte als de Levante en hij is lichter en moderner. Zo is het niet alleen een serieuze concurrent voor de Macan en consorten, maar ook voor zijn grote broer.