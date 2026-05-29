Het draait niet alleen maar om heel veel kilometers in Klokje Rond. Het gaat ook om ‘perspectief’. Daarom keuren we dit keer de C-klasse van Mark Bouwmans uit het Noord-Hollandse Wognum: een chique Estate uit 2014 met een - voor een diesel - bescheiden 311.000 kilometer op de klok.

Chic, stoer en praktisch

Wat bedoelen we met perspectief in dit geval? Dat legt Mark Bouwmans graag even zelf uit. “Ik weet dat 311.000 kilometer nog niet heel veel is voor deze rubriek, maar juist daarom lijkt het mij interessant. We zijn gewend om in Klokje Rond auto’s te bekijken aan het einde van hun levenscyclus. Dat levert prachtige verhalen op, soms ook pijnlijke ontdekkingen. Maar in mijn geval is het: wat nu als een auto net tegen dat einde aan begint te schuren? Wat moet ik als eigenaar dan? Daarom heb ik me opgegeven.”

Een diesel van deze leeftijd en zeker van deze fabrikant haalt minimaal vier ton op de klok, suggereert Mark zelf terecht. Maar wij zijn ook op de wereld om de lezer te helpen die zich afvraagt: ‘moet ik hier verder mee?’, ‘kán ik hier verder mee?’ en ‘is dat financieel nog de moeite waard?’ Dus vandaar het bezoek van Mark met zijn nette C-klasse. Naast de ultra-saaie Audi A4 Avant, en de voor de hand liggende BMW 3-serie Touring is de Estate van deze generatie C-klasse (W205) een schot in de roos met zijn uiterlijk. Uw verslaggever van dienst kan het als voormalig eigenaar weten. Dit type Mercedes is een beetje chic, een beetje stoer en een beetje praktisch; hij klopt aldus van alle kanten. Beperkingen heeft hij eveneens. Zo kun je op de achterbank nauwelijks met fatsoen zitten, heeft de C-klasse met handbak vervelend lange slagen en de voorstoelen (sportstoelen dankzij het AMG-pakket op de Elegance-uitvoering) waren wel erg hard voor lange ritten. Maar toch: het ‘rolt’ als een echte Mercedes-Benz.

Hels kabaal

Keurmeester Joep Schuurman komt terug van de proefrit en kijkt bezorgd. Hij mist scherpte en rijdynamiek. “De auto heeft last van een trilling onderweg op de snelweg en de banden maken een hels kabaal.” We weten hoe streng ze bij Carrec zijn op banden en de staat ervan, dus dat belooft wat …

We willen graag weten hoe Mark bij deze C-klasse terechtkwam. “Ik kocht hem drie jaar geleden bij een handelaar met 245.000 km op de teller. Sindsdien heb ik er ruim 60.000 km bij gereden. In die periode zijn er al best wat typische ‘hogere-kilometerstand-zaken’ voorbijgekomen.” Zoals het AdBlue-systeem dat volledig is vervangen (en dat bij heel veel auto’s met dieselmotoren problemen geeft). Ook is de automaat gespoeld vanwege een duidelijke bonk bij het terugschakelen van drie naar twee en een wiellager is vervangen. Mark: “Wat mij betreft, rijdt de auto verder nog steeds comfortabel en solide, zoals je van een Mercedes-Benz mag verwachten.”

Mark kan het weten, want hij reed hiervoor óók een Mercedes-Benz C-klasse, maar dan een zescilinder. Van de generatie W204 van voor de facelift. “Dat was een heerlijke auto. Ik had hem graag willen houden vanwege zijn raffinement en prestaties, die op een hoger plan stonden dan die van deze viercilinder, maar hij had vier ton op de klok en ik had dusdanige roestproblemen dat ik er geen toekomst in zag.” Mark geeft daarnaast aan dat zijn moderne W205 wat strakker rijdt ten opzichte van de W204, dankzij een fermer onderstel.

Mark rekent vandaag op een vrij probleemloze keuring. “Maar ik sta nu voor een interessante en best moeilijke keuze. Investeer ik door, pak ik preventief zaken aan en probeer ik hem richting de 400.000 km te brengen? Of kan ik nu al beter op zoek gaan naar wat anders?”

Leeg rapport

Joep heeft de Mercedes-Benz inmiddels op hoogte gebracht en het briefje met aantekeningen van aandachtspunten is verrassend leeg. Het is al met al toch wel prima gesteld met de C-klasse. Ook het onderstel en de bodem zijn zeker voor een auto met toch meer dan drie ton en twaalf levensjaren op zijn cv bepaald niet verkeerd. “Hm, een beetje een saaie boel dit, het is allemaal nog wel goed, eigenlijk”, aldus een speurende Joep, gewapend met zaklamp. Alleen met het koelsysteem is iets niet pluis. Het stinkt onder de motorkap naar koelvloeistof en dat heeft ongetwijfeld een oorzaak.

Zodoende lijkt het erop dat Mark wellicht iets te sceptisch aan deze keuring is begonnen. We zijn benieuwd hoe hij deze C-klasse zo fris heeft gehouden. “Ik laat hem goed onderhouden. Eerst bij de officiële merkdealer, later bij een universele garage en uiteindelijk bij een Mercedes-specialist. De kosten van dat onderhoud vallen me niet mee, maar dat is normaal voor een auto van dit kaliber. En ik wil een veilige, moderne auto rijden in goede staat. Daarom ben ik ook van die oudere W204 overgestapt naar een jongere generatie. Voor mijn eerste Benz reed ik een Volvo V70, ook een diesel. Maar toen het hele dorp in een blauwe walm stond na een koude start, ben ik op zoek gegaan naar wat anders. Ik ben gek op diesels. Voor de Volvo had ik een Transporter. Daarmee heb ik ook vier ton gereden”, glundert hij.

Lekker doordieselen

We naderen het einde van een tot nu toe ronduit voorbeeldige keuring. Deze Mercedes blijkt een keurige, goed verzorgde auto. Behalve het trillen en het bandenlawaai loopt Joep slechts tegen het ontbreken van een beugel aan. Maar… dat is op de zaken vooruitlopen. Want de banden – altijd als laatste aan de beurt – moeten nog aan een controle worden onderworpen. “Deze banden stammen uit 2014, dat is echt veel te oud en dat maakt me verdrietig en chagrijnig”, aldus Joep. Dus laten we de keurmeester nu maar even met rust.

Mark geeft aan zeer tevreden te zijn met het eindrapport. “Er is niet alleen weinig aan de hand, maar er zit ook niet veel aan te komen. Mag ook wel, ik heb best veel geïnvesteerd in de auto. En ik ben er nu van overtuigd dat ik lekker kan doordieselen met deze Duitser. Dat ga ik dan ook doen!”

Eigenaar Mercedes C220d

Naam Mark Bouwmans

Bouwjaar 1978

Woonplaats Wognum

Beroep logistiek expert in de luchtvaart

Eerste auto Volkswagen Transporter Diesel

Vorige auto Mercedes-Benz C-klasse diesel

Iets veranderen? “Het zou mooi zijn als hij op water zou lopen.”

Verste reis met de auto? “Naar het Meer van Genève.”

Onderhoudshistorie

Onderhoud aan een Mercedes-Benz is behoorlijk aan de prijs. Maar je ontkomt er niet aan als je deze premiumauto’s goed wilt bijhouden. Het eerste deel van de onderhoudshistorie is van de vorige eigenaar en vrij vaag. Al met al kent de auto een goede onderhoudshistorie.

2015 servicebeurt

2016 servicebeurt

2017 servicebeurt

2018 servicebeurt

2019 servicebeurt

2020 servicebeurt

252.000 verstuivers, brandplaatjes, waterpomp, schokdempers voor, apk, wisserbladen, automaatolie vervangen, airco, filter

2023 zijruitje geplaatst

262.000 motorstoring verholpen

262.000 adblue systeem vervangen

275.000 apk plus onderhoud plus vier banden, roetmeting

298.000 bandenspanningssensor rechtsachter

300.000 grote beurt

307.000 zomerbanden met velgen

308.000 reparatie AdBlue, injectoren, koelvloeistofcirculatiepomp, koelvloeistof

Wat mankeert er aan de Mercedes C220d?

Auto trilt op de snelweg en de banden maken lawaai. Banden bleken van 2014 te zijn en dat is veel te oud.

Onder de motorkap stinkt het naar koelvloeistof. Het warmwaterreservoir was rondom nat, het koudwaterreservoir was leeg.

Er ontbreekt een beugel van de koelleidingen van de automatische transmissie.

Het oordeel van Carrec Technocenter

“Deze kan nog wel even door op technisch gebied. Ook roest is geen thema, wat in het verleden weleens anders was. Door de banden ‘een twijfelende blik’ als oordeel, maar in principe een nette en goed onderhouden auto.”