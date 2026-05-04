Apetrots

De zaken gaan nog steeds goed en mede daardoor heeft Frank geen tijd om vandaag naar Soesterberg te komen, maar gelukkig is zijn zoon Marco bereid om ons te bezoeken met de Audi.

“Onmogelijk dat er nog nooit iets aan de motor is gedaan. Deze dingen vreten nokkenassen, weet ik uit ervaring.” Zo begint keurmeester Joep Schuurman zijn verhaal als we melden dat we in de onderhoudshistorie niets kunnen vinden op dat vlak. Alle facturen vanaf de aanschaf zijn present, daar ligt het niet aan. Aan Marco hoeven we het ook niet te vragen. Hij was nog niet eens geboren toen Zanders senior blakend van zelfvertrouwen zijn handtekening zette op het stippellijntje onderaan het koopcontract van deze Audi. “Ik ben ermee opgegroeid. Ik weet wel dat de kilometers er de eerste jaren op vlogen. Mijn vader had een bedrijf in Polen waar hij bijna wekelijks naartoe reed. Daar kreeg ik natuurlijk iets van mee. Wat ik wel weet, is dat hij apetrots was op zijn nieuwe Audi, voor hem een soort bewijs van het zakelijke succes.”

In die tijd was de A6 2.5 V6 TDI het neusje van de zalm op dieselgebied bij Audi. Het merk was het ook min of meer aan zijn stand verplicht om in 1997 voor de nieuwe generatie A6 een zescilinder te ontwikkelen, aangezien de rivalen die al jaren aanboden. In dat bewuste jaar was dat bij Mercedes de 300 D (en Turbodiesel) en bij BMW de 525tds. Die Beierse diesel was er ook in een andere verpakking: de vrijwel net zo dure Opel Omega 2.5 TD MV6.

Half miljoen

Zou er dan echt nog nooit serieus aan de V6 zijn gesleuteld? We wagen er een belletje aan met de garage die het onderhoud al die tijd verzorgde en spreken de monteur die zich de aflevering nog kan herinneren. “Het verbaast mij dat die nokkenassen nog heel zijn, dat maken we wel eens anders mee bij deze motor. Hij komt altijd trouw elke 15.000 kilometer voor een beurt. Pas bij 580.000 kilometer is de koppeling vervangen en de turbo nog niet eens zo gek lang geleden.” Hoe hard de kilometers erop vlogen, zien we terug in de onderhoudshistorie. Op 4 juli 2003, een jaar nadat de Audi op naam werd gezet, stond de teller al op 61.815 kilometer en eind 2010 werd het half miljoen aangetikt.

Op basis daarvan zou er nu al meer dan 1,5 miljoen op moeten staan, toch is dat niet het geval. Marco: “We zijn vijf jaar in het buitenland geweest en al die tijd reed mijn opa met de Audi. Maar daarna ging het niet zo hard meer en we hebben thuis nog een Volvo XC40. Als mijn broer of zus of ik een auto nodig heeft, pakken we die omdat er Apple CarPlay in zit. Mijn ouders wonen in Turkije, waar mijn vader een Audi A5 heeft. Toch rijdt hij nog altijd het liefst in de A6. Dat begrijp ik wel, want het voelt nog als echt autorijden met die ronkende diesel en het koppelen en schakelen. Ik ben er laatst nog mee op wintersport geweest.”

Aanpakken

Heel florissant staat de Audi er niet bij, op zijn roestige zwarte wielen en de proefrit stemt evenmin rooskleurig, zo horen we van Joep. “Er zit nauwelijks vermogen in de motor bij lage toerentallen, de stuurbekrachtiging werkt niet goed en het stuur slaat bijna uit je handen bij het afremmen.” Dat belooft niet veel goeds voor de rest van de keuring. De motorkap gaat open en al vrij snel ontwaart onze keurmeester een nieuwe turbo, zij het geen originele. “Wij hebben daar geen goede ervaringen mee, maar misschien was er bij Audi geen nieuwe turbo meer verkrijgbaar en is er voor deze oplossing gekozen.” Marco slaat het allemaal vanaf een afstandje gade en verhipt of verschrikt er niet van. “Natuurlijk heb ik heel veel goede herinneringen aan de Audi, maar wij hebben er thuis al vaak genoeg om aangedrongen om hem weg te doen. Maar daar wil mijn vader niets van weten. Ergens begrijp ik dat ook wel, voor hem markeert deze auto min of meer het begin van zijn carrière en hij is ook degene die er praktisch in heeft gewoond. Bovendien wil niemand zo’n oude diesel nog hebben. Ik verhuis binnenkort naar Amsterdam, daar mag ik er niet eens mee komen. Misschien dat het lijstje van Joep mijn vader op andere gedachten brengt, maar het zal mij niet verbazen als hij er mee naar de garage gaat en alle geconstateerde punten laat aanpakken.”

Eigenaar Audi A6 2.5 V6 TDI

Naam Frank Zanders

Bouwjaar 1970

Woonplaats Eindhoven

Beroep Sales manager en DGA

Eerste auto Peugeot 406

Vorige auto Deze Audi A6

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Zorgen dat hij milieuzones in mag.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Boekarest.”

Onderhoudshistorie

De A6 is vanaf zijn geboorte in onderhoud bij – en is ook nieuw afgeleverd door – garage Middenpeel in Ysselsteyn, zo blijkt uit het overzicht dat we krijgen. Een lange lijst van oliewissels, banden, remmen, wisserbladen, lampjes, elke 120.000 km een nieuwe distributieriem en ga zo maar door. Het voert te ver om hier de complete historie op te sommen, daarom alleen enkele opvallende zaken:

330.515 gloeibougies

374.920 wiellager

443.262 schakelaar alarmlichten

486.617 airocondensor

511.555 achterschokdempers

559.000 draagarmrubbers voor

580.093 koppelingsplaat, dubbelmassavliegwiel

589.802 voorschokdempers

609.982 tankvlotter

640.409 accu

677.596 brandstofpomp, stuurhuis

771.526 koelventilator aircocondensor

811.341 aircocondensor, radiateur, voorruit, portier ivm schade

817.293 instrumentarium

884.130 achterschokdempers

942.684 turbo, carterpan

942.782 accu

959.116 motorsteun, draagarmen

963.912 alarmlichtschakelaar

Wat mankeert er aan de Audi A6?

Achterlichten naast kentekenplaat volledig verweerd

Veel roest aan buitenzijde

Linker achterlicht zit los in de koets

Auto vraagt om service

MFA is niet leesbaar

Interieur is afgeknaagd

Stuurbekrachtiging werkt niet goed op lage snelheid

Wisserbladen voor slecht

Wissermechaniek maakt herrie

Ruitensproeier voor niet goed afgesteld

Trilt gigantisch met remmen

Geen/nauwelijks motorvermogen bij lage toerentallen

Motor is voorzien van een nieuwe imitatie turbo

Aircocondensor is lek

Luchtfilterhuis zit niet goed vast

Motor lekt fors olie

Diverse deuken in de velg linksvoor

Op de draagarmen linksboven na zijn alle rubbers van de voorwielophanging vergaand versleten

Buitenste ashoes linksvoor is in slechte staat

Stuurbekrachtigingsleidingen zijn verroest

De mening van Carrec Technocenter

“Respect dat iemand het zo lang volhoudt met zo’n auto, want hij is in niet al te beste staat. Logisch, na bijna 25 jaar en bijna een miljoen kilometers. Wat mij betreft is hij op.”