Frank Zanders startte in de jaren 90 als ondernemer en zijn eerste bekroning voor behaalde successen werd een Audi A6 met in die tijd de dikste diesel: een V6. Inmiddels heeft de 24 jaar oude TDI bijna een miljoen kilometers op de klok.
Apetrots
De zaken gaan nog steeds goed en mede daardoor heeft Frank geen tijd om vandaag naar Soesterberg te komen, maar gelukkig is zijn zoon Marco bereid om ons te bezoeken met de Audi.
“Onmogelijk dat er nog nooit iets aan de motor is gedaan. Deze dingen vreten nokkenassen, weet ik uit ervaring.” Zo begint keurmeester Joep Schuurman zijn verhaal als we melden dat we in de onderhoudshistorie niets kunnen vinden op dat vlak. Alle facturen vanaf de aanschaf zijn present, daar ligt het niet aan. Aan Marco hoeven we het ook niet te vragen. Hij was nog niet eens geboren toen Zanders senior blakend van zelfvertrouwen zijn handtekening zette op het stippellijntje onderaan het koopcontract van deze Audi. “Ik ben ermee opgegroeid. Ik weet wel dat de kilometers er de eerste jaren op vlogen. Mijn vader had een bedrijf in Polen waar hij bijna wekelijks naartoe reed. Daar kreeg ik natuurlijk iets van mee. Wat ik wel weet, is dat hij apetrots was op zijn nieuwe Audi, voor hem een soort bewijs van het zakelijke succes.”
In die tijd was de A6 2.5 V6 TDI het neusje van de zalm op dieselgebied bij Audi. Het merk was het ook min of meer aan zijn stand verplicht om in 1997 voor de nieuwe generatie A6 een zescilinder te ontwikkelen, aangezien de rivalen die al jaren aanboden. In dat bewuste jaar was dat bij Mercedes de 300 D (en Turbodiesel) en bij BMW de 525tds. Die Beierse diesel was er ook in een andere verpakking: de vrijwel net zo dure Opel Omega 2.5 TD MV6.
Half miljoen
Zou er dan echt nog nooit serieus aan de V6 zijn gesleuteld? We wagen er een belletje aan met de garage die het onderhoud al die tijd verzorgde en spreken de monteur die zich de aflevering nog kan herinneren. “Het verbaast mij dat die nokkenassen nog heel zijn, dat maken we wel eens anders mee bij deze motor. Hij komt altijd trouw elke 15.000 kilometer voor een beurt. Pas bij 580.000 kilometer is de koppeling vervangen en de turbo nog niet eens zo gek lang geleden.” Hoe hard de kilometers erop vlogen, zien we terug in de onderhoudshistorie. Op 4 juli 2003, een jaar nadat de Audi op naam werd gezet, stond de teller al op 61.815 kilometer en eind 2010 werd het half miljoen aangetikt.
Op basis daarvan zou er nu al meer dan 1,5 miljoen op moeten staan, toch is dat niet het geval. Marco: “We zijn vijf jaar in het buitenland geweest en al die tijd reed mijn opa met de Audi. Maar daarna ging het niet zo hard meer en we hebben thuis nog een Volvo XC40. Als mijn broer of zus of ik een auto nodig heeft, pakken we die omdat er Apple CarPlay in zit. Mijn ouders wonen in Turkije, waar mijn vader een Audi A5 heeft. Toch rijdt hij nog altijd het liefst in de A6. Dat begrijp ik wel, want het voelt nog als echt autorijden met die ronkende diesel en het koppelen en schakelen. Ik ben er laatst nog mee op wintersport geweest.”
Aanpakken
Heel florissant staat de Audi er niet bij, op zijn roestige zwarte wielen en de proefrit stemt evenmin rooskleurig, zo horen we van Joep. “Er zit nauwelijks vermogen in de motor bij lage toerentallen, de stuurbekrachtiging werkt niet goed en het stuur slaat bijna uit je handen bij het afremmen.” Dat belooft niet veel goeds voor de rest van de keuring. De motorkap gaat open en al vrij snel ontwaart onze keurmeester een nieuwe turbo, zij het geen originele. “Wij hebben daar geen goede ervaringen mee, maar misschien was er bij Audi geen nieuwe turbo meer verkrijgbaar en is er voor deze oplossing gekozen.” Marco slaat het allemaal vanaf een afstandje gade en verhipt of verschrikt er niet van. “Natuurlijk heb ik heel veel goede herinneringen aan de Audi, maar wij hebben er thuis al vaak genoeg om aangedrongen om hem weg te doen. Maar daar wil mijn vader niets van weten. Ergens begrijp ik dat ook wel, voor hem markeert deze auto min of meer het begin van zijn carrière en hij is ook degene die er praktisch in heeft gewoond. Bovendien wil niemand zo’n oude diesel nog hebben. Ik verhuis binnenkort naar Amsterdam, daar mag ik er niet eens mee komen. Misschien dat het lijstje van Joep mijn vader op andere gedachten brengt, maar het zal mij niet verbazen als hij er mee naar de garage gaat en alle geconstateerde punten laat aanpakken.”
Eigenaar Audi A6 2.5 V6 TDI
Naam Frank Zanders
Bouwjaar 1970
Woonplaats Eindhoven
Beroep Sales manager en DGA
Eerste auto Peugeot 406
Vorige auto Deze Audi A6
Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Zorgen dat hij milieuzones in mag.”
Wat is je langste reis met deze auto? “Boekarest.”
Onderhoudshistorie
De A6 is vanaf zijn geboorte in onderhoud bij – en is ook nieuw afgeleverd door – garage Middenpeel in Ysselsteyn, zo blijkt uit het overzicht dat we krijgen. Een lange lijst van oliewissels, banden, remmen, wisserbladen, lampjes, elke 120.000 km een nieuwe distributieriem en ga zo maar door. Het voert te ver om hier de complete historie op te sommen, daarom alleen enkele opvallende zaken:
- 330.515 gloeibougies
- 374.920 wiellager
- 443.262 schakelaar alarmlichten
- 486.617 airocondensor
- 511.555 achterschokdempers
- 559.000 draagarmrubbers voor
- 580.093 koppelingsplaat, dubbelmassavliegwiel
- 589.802 voorschokdempers
- 609.982 tankvlotter
- 640.409 accu
- 677.596 brandstofpomp, stuurhuis
- 771.526 koelventilator aircocondensor
- 811.341 aircocondensor, radiateur, voorruit, portier ivm schade
- 817.293 instrumentarium
- 884.130 achterschokdempers
- 942.684 turbo, carterpan
- 942.782 accu
- 959.116 motorsteun, draagarmen
- 963.912 alarmlichtschakelaar
Wat mankeert er aan de Audi A6?
- Achterlichten naast kentekenplaat volledig verweerd
- Veel roest aan buitenzijde
- Linker achterlicht zit los in de koets
- Auto vraagt om service
- MFA is niet leesbaar
- Interieur is afgeknaagd
- Stuurbekrachtiging werkt niet goed op lage snelheid
- Wisserbladen voor slecht
- Wissermechaniek maakt herrie
- Ruitensproeier voor niet goed afgesteld
- Trilt gigantisch met remmen
- Geen/nauwelijks motorvermogen bij lage toerentallen
- Motor is voorzien van een nieuwe imitatie turbo
- Aircocondensor is lek
- Luchtfilterhuis zit niet goed vast
- Motor lekt fors olie
- Diverse deuken in de velg linksvoor
- Op de draagarmen linksboven na zijn alle rubbers van de voorwielophanging vergaand versleten
- Buitenste ashoes linksvoor is in slechte staat
- Stuurbekrachtigingsleidingen zijn verroest
De mening van Carrec Technocenter
“Respect dat iemand het zo lang volhoudt met zo’n auto, want hij is in niet al te beste staat. Logisch, na bijna 25 jaar en bijna een miljoen kilometers. Wat mij betreft is hij op.”
Signalement
|Merk
|Audi
|Model
|A6 2.5 TDI 155pk
|Carrosserie
|4-deurs, sedan
|Transmissie
|6 versnellingen, handgeschakeld
|Aandrijving
|voorwielaandrijving
|Nieuwprijs
|€ 45.140
Specificaties
|Brandstof
|diesel
|Motor
|V6
|Cilinderinhoud
|2.496 cc
|Maximaal vermogen
|114 kW / 155 pk bij 4.000 tpm
|Maximaal koppel
|310 Nm bij 1.400 tpm
|Inhoud brandstoftank
|70 l
|Lengte / breedte / hoogte
|4.796 mm / 1.810 mm / 1.453 mm
|Wielbasis
|2.760 mm
|Massa leeg
|1.560 kg
|Laadvermogen
|550 kg
|Aanhangermassa geremd / ongeremd
|1.700 kg / 750 kg
|Banden
|205/55WR16Prijzen
|Topsnelheid
|219 km/h
|Acceleratie 0-100 km/h
|9,7 s
|Brandstofverbruik
|6,9 l/100km
|CO2-uitstoot
|186 g/km