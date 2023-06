Lexus RX 450h+ vs. Jaguar F-Pace 400e - Dubbeltest

Bij dikke SUV’s is een PHEV intussen de standaard omdat het zoveel scheelt in de aanschafprijs. Daarom komt Lexus nu met een stekker-versie van zijn nieuwe RX. Een plug-in hybride dus. En laat Jaguar nu ook zijn gefacelifte F-Pace van een elektromotor hebben voorzien. Dit is dus een test tussen twee plug-in hybride SUV's.

Bij AutoWeek zijn we niet altijd fan van de SUV maar waarom bij SUV's van dit formaat wel?

Over het algemeen zijn wij voorstanders van lage auto’s. Soms adviseren we mensen eens naar een wat lager model van hetzelfde merk te kijken, als ze ons laten weten dat ze een bepaalde cross-over of midi-SUV op het oog hebben. Maar bij duurdere auto’s is zo’n advies minder vanzelfsprekend. Want kostbare, dikke SUV’s van premiummerken zijn ronduit fantastische auto’s om lekker veel kilometers mee te maken. Van Land Rover en BMW tot Mercedes-Benz en Audi: full options met dikke motoren zijn het écht automobiele alleskunners, vermomd als rijdende villa. En je kunt er nog eens wat vrienden of familieleden in meenemen.

Waarom geen Duitse concurrent voor de Lexus RX?

Dit zijn inderdaad buitenbeentjes, want kopers in dit segment hebben Lexus en Jaguar niet primair in het vizier. De traditionele Duitse drie heersen per definitie, maar ook Land Rover houdt zich goed overeind met de Range Rover Velar en de Range Rover Sport. Lexus en Jaguar zijn dan een out-of-the-box kandidaat voor mensen die wat origineels willen. Die merken vallen niet tegen, zo kunnen we alvast verklappen.

Buitenbeentje? De Lexus RX behoort toch al jaren tot de gevestigde orde?

Dat kun je inderdaad wel zeggen over de Lexus RX, die al weer toe is aan generatie vijf. De auto mag in Nederland dan nooit een enorme hardloper zijn geweest, het model bestaat toch al sinds eind jaren 90 en was daarmee een van de voorlopers. Dat we een hybride rijden is nauwelijks een verrassing, Lexus was hier pionier. Maar een plug-in RX was er nog niet eerder. Hoe overtuigd Lexus ook was van hybride aandrijving, zo sceptisch waren de Japanners lange tijd over alle vormen met een stekker. Maar de wereld verandert en soms moet je mee, al had je het zelf graag anders gezien. Daarom is de nieuwe RX 450h een plug-in hybride.

Waarom uitgekomen bij de Jaguar F-Pace als tegenstrever van de Lexus RX?

Jaguar heeft al weer sinds 2016 de F-Pace, wat de eerste SUV was van de Engelsen. Jaguar arriveerde laat op het SUV-feestje, maar wilde uiteraard wel een graantje meepikken. In 2020 kreeg de auto een behoorlijke update maar door de corona-tijd is daarvoor relatief weinig aandacht geweest. De komst van de RX is een goede reden om de ‘Jag’ nog eens onder de aandacht te brengen. Al is het maar omdat de Jaguar in de vorm van de P400e een stekker-hybride is. Deze heeft een 2.0 turbomotor voorin, goed voor 300 pk, en een elektromotor die daaraan nog eens 143 pk toevoegt. Zolang je stroom hebt uiteraard. Samen pieken de motoren op 404 pk.

Hoe is de plug-in hybride aandrijflijn van de Lexus RX opgebouwd?

De Lexus pakt het heel anders aan. In beginsel heeft de RX 450h+ de aandrijflijn van de 350h: een hybride zonder stekker. Dat wil zeggen een 2.5 viercilinder motor met lage compressie, die hulp krijgt van twee elektromotoren. Alleen leveren die elektrokrachtbronnen in de 450h+ veel meer vermogen dan in de 350h, zodat het totale systeemvermogen uitkomt op 309 pk in plaats van 245 pk. Het systeem werkt simpel gezegd zoals dat in de Lexus ES: benzine- en elektrokracht voorin vullen elkaar traploos zo efficiënt mogelijk aan. Daar komt dan een tweede krachtige elektromotor op de achteras bij, zodat je vierwielaandrijving hebt. Een heel ander systeem dan in de Jaguar, waarbij de kracht gewoon in serie vrij komt. De F-Pace heeft daarmee wel fors meer vermogen dan de Lexus, maar gezien het gelijke formaat en dito prijs van de auto’s (allebei zo goed als € 100.000, zoals ze hier staan) vonden wij het toch een prima test.