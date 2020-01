Lexus LC 500h vs. Porsche 911 Carrera - Dubbeltest

Zijn zeldzaamheid is automatisch een kracht. Waar je ook voorrijdt in de Lexus LC, mensen gapen het ding aan alsof er zojuist een UFO is geland. Zijn design is van het niveau concept-car, maar omdat hij zo onbekend is, draaien mensen er bij elke tankstop wel rondjes omheen. De merkonbekendheid is niet zo erg als bij pak hem beet een McLaren, maar genoeg mensen vragen er toch naar. Zo bekend is het L-logo kennelijk nog niet. Jammer dat hij niet zo aanslaat in Nederland, maar dat mag ook niet bepaald een verrassing heten. Als mensen meer dan een ton stukslaan

op een coupé willen ze meestal wel dat de buren weten wat het is. Juist daarom is het een dappere move van Lexus om deze auto op de markt te brengen. Het merk moest spannend worden en de komst van de LC na de spectaculaire LFA hoorde daarbij. En Lexus ziet het zeker niet als een mislukking, getuige de LC Convertible die inmiddels al is onthuld. De auto is een overdadige coupé met het interieur van een gemiddelde Engelse herensociëteit. Evengoed liet Lexus al bij de lancering van de auto weten toch ook een beetje op de Porsche 911 te mikken. Het werd meer gefluisterd dan geroepen en de uitspraak werd meteen verzacht door te zeggen dat de Japanners zeker niet verwachten de bekendste sportwagen van de troon te stoten, maar er waren vast wel 911-klanten die behoefte hadden aan wat anders.

Met de komst van een nieuwe basis-911 is het tijd om eens te kijken in hoeverre de uitspraak klopte. De 992 overspoelt ons inmiddels in al zijn gedaantes en het model is eigenlijk even briljant als altijd. Opvallend genoeg is Porsche deze keer begonnen met de Carrera S, die inmiddels 450 pk heeft. Dat is méér dan een 911 Turbo van drie generaties terug. Omdat de S toch vaak

de populairste versie is, volgde de basis-Carrera pas afgelopen zomer. Met 385 pk heeft de non-S toch heel wat vermogen minder dan de S, maar is hij toch geen langzame treurneus. Kijkend naar dat vermogen en de prijs is het wel een prachtige concurrent voor de LC 500h. De bijzondere hybride variant van de coupé die voor belastingen even duur is als de LC 500 met zijn 5.0-V8. Maar helaas, helaas: in Nederland is daar Vadertje Staat die alles waar veel benzine in moet nog even flink belast. En dus kost de LC 500 € 170.000, terwijl de LC 500h ‘maar’ € 120.000 moet kosten. We kunnen er verdrietig over zijn, maar het is wat het is. Met een vanafprijs van € 139.800 voor de 911 is het daarom de hybride die we tegenover de Porsche zetten. Met een systeemvermogen van 359 pk zit de Lexus redelijk dicht bij de 385 pk van de Porsche, ook al heeft die laatste behalve een voorsprong in vermogen ook nog eens een gewichtsvoordeel van, schrik niet, 500 kilo. De LC met V8 heeft 477 pk en zit dus meer op het niveau van een Carrera S.