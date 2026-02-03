Na zijn technische keuring mag de occasion duurtest Lexus IS 300h zijn spierballen laten zien. Met een kilometerstand van - op dat moment - 70.000 en een leeftijd van nog geen zes jaar verwachten we dat de premium Japanner ook premium cijfers laat zien en dus sowieso de fabrieksopgave haalt.

De Lexus IS 300h is geen strepentrekker

In 2017 reden we voor het eerst met deze versie van de toen vernieuwde Lexus IS 300h. De rijeigenschappen waren in orde, vonden we toen. De auto maakte een uitgebalanceerde indruk. Ook de aandrijflijn kon ons destijds bekoren, zuinig en fijn. Wel vonden we de auto zwaar aanvoelen in bochten en bij het afremmen daarvoor. Verder werd de bediening van het multimediasysteem ervaren als onprettig.

Maar wat vinden we dan van het motorvermogen en de prestaties? Want daar gaat het vandaag om. Hoewel neergezet als sportieve sedan, moet je ook weer niet de wereld verwachten van de IS als strepentrekker. Met een top van 200 km/h en een sprinttijd van iets meer dan 8 seconden naar de 100 km/h is het een vlotte auto, geen echt snelle. Ook de tussenacceleraties gaan niet vanzelf. Je moet, ook in de Sport-modus, gedreven kickdownen om serieuze versnelling te ervaren. En voordat die loskomt, gaat er ook nog een tijdje overheen. Daarbij blijkt het snel opklimmen van het toerental door de cvt minder lawaai te maken dan we hadden verwacht, dus dat is weer positief. Dit is gewoon een vlotte sedan die goed mee kan, maar die zeker niet iedereen zijn kofferbak laat zien.

Zijdezacht wegsluipen

De krachtbron voorin is van het doorontwikkelde soort. Het is er een van de generatie AR-motoren van Toyota, om precies te zijn de 2AR-FSE. Die wordt en werd toegepast in veel hybride-modellen van Lexus en Toyota, dan uiteraard gekoppeld aan een continu variabele transmissie. Het accupakket wordt opgeladen door het terugwinnen van remenergie en deels door de dynamo. De IS kan ongeveer 2 kilometer volledig elektrisch rijden. Dan moet je hem wel met een druk op de knop op EV-modus zetten. Het nut daarvan ontgaat ons enigszins. Want als je zijdezacht wilt wegsluipen in de vroege morgen zonder de buren wakker te schudden: de vierpitter voorin loopt ook heel beschaafd, dus dat lijkt ons niet echt nodig.

Behalve beschaafd kan die dekselse Lexus van ons ook nog een beste partij zuinig zijn. Over de periode dat de auto bij ons is, noteren we een gemiddeld verbruik van 1 op xxx (33,33 l/100 km) en dat vinden we netjes, omdat we de auto zeker niet sparen.

Op de bank ermee

Ghisbert van Beek Auto Racing positioneert onze fraai gevormde sedan op de rollenbank om de achterwielaandrijver zijn kunstje te laten doen. Een Lexus komt hij trouwens zelden tegen in zijn werk. “Er is weinig belangstelling om deze auto’s sneller te maken, bij ons althans. Dus nee, geen vaste klant.” Maar bij Op de Rollenbank mag iedereen meedoen, dus gas erop.

Het lijkt er vrijwel meteen op, tijdens de zogenaamde kalibratierun, dat de occasion duurtester bij de les is. De vierpitter loopt mooi en klinkt alsof hij er zin in heeft. Ghisbert dirigeert de Japanse topsedan naar een hoogtepunt en de meters slaan uit tot 227 pk en 351 Nm. En dat is beter dan de fabriek opgeeft. Missie geslaagd dus.