Hoewel hij het profiel heeft van een enorme vijfdeurs liftback is de nieuwe Lexus ES toch echt een vierdeurs sedan. En voortaan is hij er behalve met een hybride aandrijflijn ook volledig elektrisch. Daarmee lijkt het een serieus alternatief voor de i5’en, EQE’s en ES90’s van deze wereld. Wat heeft de ES als EV te bieden?

Waar moeten we de nieuwe Lexus ES plaatsen?

De Lexus LS, het vlaggenschip van Toyota’s edelmerk, is vorig jaar uit productie gegaan. En een directe vervanger laat nog even op zich wachten. Voor wie in de tussentijd toch per se een grote Lexus wenst, is er goed nieuws: er is een compleet nieuwe ES en die is beduidend groter dan zijn voorganger. Is die ES daarmee in staat om ad interim een gat te vullen? Lexus maakt duidelijk dat het de LS-rijder niet direct als doelgroep ziet voor de ES. Ondanks zijn gegroeide proporties zit de ES in een ander marktsegment. In beginsel is de nieuwe ES een voorwielaandrijver en net als de Toyota RAV4 gebaseerd op Toyota’s TNGA-K-platformarchitectuur. De nieuwe ES is er trouwens niet alleen met een hybride aandrijflijn, maar voortaan ook volledig elektrisch. In dat laatste geval is het een alternatief voor de Audi A6 e-tron, de BMW i5, de Mercedes-Benz EQE en de Volvo ES90.

Hoeveel ruimte heb je achterin?

Hoewel de nieuwe ES met zijn schuin aflopende achterkant op een vijfdeurs liftback lijkt, is het wederom een vierdeurs sedan. En een flinke ook. De auto is maar liefst 5,14 meter lang, 16,5 centimeter meer dan zijn voorganger. Interessanter is het gegeven dat de afstand tussen voor- en achteras met 8 centimeter is toegenomen, hetgeen direct ten goede komt aan de interieurruimte. Voorin heb je, ook als je wat langer bent, in alle richtingen meer dan genoeg ruimte. Mede dankzij het goed verstelbare stuur kost het weinig moeite om je ideale zitpositie te vinden. Wel zijn de stoelzittingen aan de korte kant. Uitvoeringsafhankelijk lost Lexus dat probleem op met zittingverlengers die bovendien 17 millimeter langer zijn dan voorheen. Het meest van de toegenomen wielbasis profiteren de achterpassagiers. Onder het aflopende dak is de hoofdruimte niet het sterkste punt; iets onderuitzakken biedt soelaas, want beenruimte is er te over. Wie voor de meest luxe uitvoering gaat, kan zelfs vanaf de achterbank met een druk op de knop de bijrijdersstoel helemaal tegen het dashboard schuiven, waarna je je benen languit kunt strekken. Dit is van businessklasse niveau. Ruimte voor bagage is er ook meer dan voldoende. De achterbak van de hybride heeft een inhoud van 493 liter en die van de EV zelfs 517 liter. Dat is inclusief een bergvak onder de vloer voor je laadkabel. Een frunk schittert door afwezigheid. Onder de motorkap zit altijd aandrijftechniek.

Hoe is het interieur ingericht?

De opzet van het dashboard is vrij minimalistisch. Onder het 14-inch multimediascherm (het grootste tot nu toe in een Lexus) zit een set ‘hidden switches’: zodra het contact aan staat, licht een rij pictogrammen op en wanneer je daarop drukt, krijg je dezelfde feedback als bij een echte drukknop. Netjes gedaan, al moet je nog wel even kijken of je op de juiste knop drukt. Beter is dat met de knopjes op het stuur, die laten zich blind bedienen. Fijn. Het instrumentarium is vrij compact – het lijkt enigszins te verdwijnen in een te grote uitsparing – maar is wel helder, eenvoudig afleesbaar en logisch ingedeeld. Voor het multimediasysteem is Toyota’s nieuwe Arene-elektronicaplatform gebruikt. Daar zit een grote rekenkracht achter, het is vrij talig (we zien liever wat meer pictogrammen) en niet heel erg uitgebreid.

Het interieur is netjes afgewerkt en de gebruikte materialen voelen prettig aan. Er is voor de bekleding keuze uit leer en kunstleer. Het ontstijgt zeer zeker wel de middenklasse, maar het laat net niet de premium indruk achter zoals we dat bij Lexus verwachten. Een aardige gimmick zijn de deurpanelen met bamboe-look die in het donker onderdeel uitmaken van de sfeerverlichting. Desgewenst verschijnt er zelfs een hele lichtshow op die semi-transparante panelen.

Hoe doet de ES het als EV?

De Nederlandse importeur gaat ervan uit dat bij ons tachtig procent van de ES’en elektrisch zal zijn. De basisversie is de 350e, een voorwielaandrijver met 224 pk. Daarnaast is er ook de 500e; die heeft voorin dezelfde 224 pk elektromotor als de 350e en daarbij tussen de achterwielen ook nog een 120 pk e-motor. We hebben beide varianten gereden. Met alleen voorwielaandrijving komt de ES gewoon vlot met het verkeer mee. Een strepentrekker is het niet, maar dat is ook niet de insteek van deze auto. De nadruk ligt op comfortabel cruisen, en dat gaat prima. Precies volgens verwachting heeft de 500e iets meer pit, maar ook hier gaat comfort boven dynamiek. De mate waarin je afremt op de motor is in te stellen met de flippers achter het stuur. Dat gaat in vijf stappen, van nagenoeg weerstandloos uitrollen tot gematigd afremmen. Lexus geeft geen getallen, maar we schatten de maximale vertraging op ongeveer 0,2 g, waardoor je toch al snel het rempedaal nodig hebt. Bij de meeste auto’s waarbij je one-pedal-drive hebt, ligt dat doorgaans bij 0,3 g.

Wat zijn de elektrocapaciteiten?

De 350e heeft een 77-kWh accupakket en de 500e een capaciteit van 75 kWh. Dat verschil is geen constructieve keuze, maar het gevolg van risicospreiding, want Lexus werkt met verschillende leveranciers. Zodoende komen de accucellen voor de 350e ergens anders vandaan dan die van de 500e, en daarin zit een klein verschil. Op een volle accu kom je volgens WLTP met de voorwielaandrijver maximaal 581 km ver, met de AWD 529 km. Laden kan standaard met 22 kW wisselstroom en met maximaal 150 kW bij de DC-snellader. Dat eerste is heel netjes, het tweede is – zeker voor een nieuwkomer – vrij bescheiden. Of er onder de vloer van de auto ook plaats is voor een grotere accu, bijvoorbeeld de 96-kWh accu die volgend jaar in de TZ komt? Bij Lexus zeggen ze dat momenteel 77 kWh het maximum is.

Hoe rijdt de Lexus ES?

Het TNGA-K-platform brengt aan de voorkant McPherson-veerpoten met zich mee en achter een multilink-wielophanging. De luxere versies van de 350e krijgen adaptief variabele schokdempers mee. Bij de versies met gewone dempers wordt de remkracht elektronisch over de wielen verdeelt om overhellen of duikneigingen de kop in te drukken. Helaas zat dit niet op de auto’s bij onze eerste kennismaking. Een heel groot gemis is dat overigens niet, zonder die slimme schokdempers en remmen blijkt de onderstelafstemming van de ES bovengemiddeld comfortabel, oneffenheden in het wegdek worden keurig weggefilterd zonder dat het te zweverig wordt. De stuurinrichting met een relatief klein en daardoor goed in de hand liggend stuurwiel sluit daar keurig bij aan. Het is enigszins afstandelijk en loopt niet over van communicatie. Toch geeft het genoeg zekerheid en volgt de auto keurig de gewenste koers. Op de vraag of we bij de ES net als bij de RZ steer-by-wire kunnen verwachten, wordt bevestigend noch ontkennend geantwoord: “We volgen hoe de markt reageert op dat systeem bij de RZ. Het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen.”

Hoe werken de ADAS-systemen?

De ES krijgt een uitgebreide set goed werkende ADAS-hulpjes mee. De rijbaanwisselassistent doet net als de adaptieve cruisecontrol keurig wat hij doen moet. Die laatste krijgt overigens als extraatje een Eco Run-functie. Hierbij houdt deze Lexus – wanneer je met ingeschakelde ACC in de Eco-modus rijdt – de auto voor je in de gaten en bepaalt op basis van de grootte van je voorligger wat qua slipstreamen de gunstigste volgafstand is. Deze functie zat overigens nog niet op de ES waarmee wij reden, maar we zijn erg benieuwd.

Maakt de ES een LS overbodig?

Het is opmerkelijk stil in de ES. Uiteraard ontbreekt in de elektrische versies het geluid van een benzinemotor, maar ook rijwind- en onderstelgeluiden blijven tot een minimum beperkt. Dit is het directe resultaat van een veelheid aan geluidsdempers en geluidsisolerende en geluidsabsorberende materialen en helpt het comfort verder te verhogen. Maar hoe comfortabel de ES ook is, zijn rol als vlaggenschip ad interim is slechts tijdelijk; de premium beleving van de LS weet hij niet te geven. Daarvoor is de interieuraankleding net even te gewoon en het rijgedrag te veel middle of the road. Maar een keurig alternatief voor de eerder genoemde Europese concurrenten is hij wel.