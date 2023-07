Lexus ES 300 – 1996 – 190.887 mijl (307.203 km) - Klokje Rond

In Europa kennen we de Lexus ES pas sinds 2018, maar in de VS maakte de eerste generatie al in 1989 zijn debuut. Peter van der Linde brengt een exemplaar van de tweede lichting mee naar Soesterberg, een auto die sinds 2000 in Nederland rijdt, al bijna tien jaar bij Peter in beeld is en die vlak na de aanmelding voor deze rubriek werd geruild voor de auto van een goede vriend.

Het begon met een Toyota MKII Grande

Lexus is de overtreffende trap van Toyota. Niet eens per se wat kwaliteit aangaat, maar vooral qua luxe en rijcomfort. Het is geen geheim dat de ES veel met de Camry deelt, hoewel het model dat we hier zien is gebaseerd op de Windom. Wat voerde Peter naar deze Lexus? “Samen met een goede vriend liep ik een half jaar stage in Suriname. Daar kochten we via een advertentie in een krantje een oude Toyota MKII Grande, een zescilinder met achterwielaandrijving voor 3.500 Surinaamse dollar, dat was ongeveer duizend euro. Jaren later, in 2014, kocht diezelfde vriend in Nederland deze Lexus. Ik reed Toyota. Er stond 128.000 mijl op de klok en hij was in behoorlijk slechte staat. Samen hebben we de jaren daarna al het onderhoud gedaan.”

Het grootste probleem was telkens om de onderdelen te vinden, herinnert Peter zich. “Als je iets bestelde, was het bijna altijd het verkeerde onderdeel. Totdat we de website parts.lexus.com ontdekten. Daar vind je alle gedetailleerde tekeningen en onderdeelnummers. Wat een verademing! Meestal komen de spullen uit de VS, zoals de motorsteunen. De echte achilleshiel is de voorruit. Die is echt alleen maar in de VS of Japan te bestellen en kost €2.500. Of neem het flexibele deel van de uitlaat. Dat kon ik zowaar bij de Toyota-dealer bestellen, maar toen ik de prijs hoorde, schrok ik me wild: €1.900 exclusief btw. Dat is meer dan wat ik in 2018 voor de hele auto betaalde.”

Hydraulische ventilatormotor

Dat de ES in de basis een oersolide auto is, blijkt wel uit het feit dat hij na 27 jaar en meer dan 300.000 kilometer nog altijd feilloos functioneert. Zelfs onze keurmeester Joep is na zijn proefrit onder de indruk van de kwaliteit. En als hij even later de motorruimte vanaf de onderkant bekijkt, valt zijn oog op een wel heel bijzonder detail: de ventilator van de radiateur wordt niet door een elektromotor aangedreven, maar via hydrauliek. “Ik vermoed dat Lexus voor deze oplossing heeft gekozen om de auto nóg stiller te maken en zo’n fan is krachtiger dan een elektrische”, zegt hij erover. Waar hij als techneut niet blij van wordt, is de manier waarop de gasinstallatie is ingebouwd, in het bijzonder het deel onder de motorkap. Het oogt inderdaad enorm rommelig en maakt sleutelen aan de motor tamelijk rampzalig. Gelukkig is dat niet vaak nodig, hoewel de klepdekselpakkingen nu aan vervanging toe zijn. Dat is een lastige klus bij zo’n dwarsgeplaatste V6. “Ja, daar weet ik alles van”, zegt Peter. “Het vervangen van de achterste drie bougies is een drama. Met behulp van een spiegeltje en heel veel geduld is het gelukt. Nu is dus de klepdekselpakking aan de beurt, dat wordt een uitdaging. Ook al is de auto nu niet meer van mij, ik blijf er wel bij betrokken en help mee als dat kan. Feitelijk is het al bijna tien jaar een doorlopende hobby.”

ES geruild voor een Corsa

Gaat er dan echt helemaal niets stuk aan deze Lexus? Afgezien van het reguliere onderhoud zijn het vooral ouderdomskwaaltjes, zoals een BDP-sensor nadat de motor niet meer boven de vierduizend toeren kwam of een lekkend vacuümslangetje van het EGR-systeem. “In het interieur werkt alles nog zoals het hoort. Alleen het display van de klimaatregeling ging stuk en ik bestelde een gebruikt exemplaar in de VS. Dat bleek ook niet meer goed te werken, maar het lukte mij om van die twee weer één goed functionerend display te maken. In 2015 was ik zo dom om een niet-originele distributieriem te monteren. Die begon al vrij snel herrie te maken. De waterpomp had ik eerder al vervangen en die begon te lekken, doordat er geen originele pakking tussen zat. Kortom, alles moest eruit en nu zitten er een originele riem en een originele waterpomp van Aisin op. De leren bekleding van de voorstoelen heb ik door een lokale kleermaker laten repareren en nu is de achterbank aan de beurt. Zo is er nog wel het een en ander te fixen, maar dat is aan de nieuwe eigenaar, Fiere van der Wier, een goede vriend. Hij was op zoek naar een grotere auto omdat hij meer kilometers gaat maken, vandaar de gastank. Ik wilde juist wat kleiner en zo kwam het dat ik de Lexus ruilde voor zijn Corsa. Hij blij, ik blij, want ik mag hem altijd een dagje mee en ik blijf helpen met het onderhoud.”

Eigenaar Lexus ES300

Naam: Peter van der Linde

Bouwjaar: 1979

Woonplaats: Groningen

Beroep: technisch accountmanager ICT

Eerste auto: Toyota Corolla E9 1.6 XLI

Vorige auto: Toyota Corolla E10 1.6 GXI

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Een aardig lijstje.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Naar Stockholm.”

Signalement

Merk en type: Lexus ES300

Gekocht in/voor/tellerstand: 2018/€1.000/176.000 mijl

Aandrijflijn: benzine/lpg

Verbrandingsmotor: V6

Cilinderinhoud: 2.995 cc

Max. vermogen: 140 kW/188 pk bij 5.200 tpm

Max. koppel: 275 Nm bij 4.400 tpm

Aandrijving: voor

Aantal versnellingen: 4, automaat

Remmen voor/achter: gev.schijven/schijven

Bagageruimte: 465-1.510 liter

Gewicht (lpg): 1.601 kg

Gem. verbruik: 10,2 l/100 km (1:9,8)

Praktijkverbruik lpg: 12,5 l/100 km (1:8,0)

0-100 km/h: 9,4 s

Topsnelheid: 224 km/h

Onderhoudshistorie

De afgelopen jaren heeft Peter de volgende zaken aangepakt:

• Motorsteun

• Flexibele deel uitlaat

• Bekleding voorstoelen gerepareerd

• Display airco

• Waterpomp

• Distributieriem

• Bougies

• BDP-sensor

• Remschijven afgedraaid

• Vacuümslang EGR

Wat mankeert eraan?

• De motor geeft te veel trillingen door aan het interieur

• Het stuurwiel is nogal versleten

• Het wiellager linksvoor heeft speling

• De buitenste aandrijfashoes linksvoor is gekit

• Het buitenste remblok linksachter klemt

De to-do-lijst

• Gasveren motorkap vervangen

• Oud herstelwerk aan deur en wielkast achter bijwerken (is nu wat mat qua kleur)

• Stofhoezen schokbrekers achter (niet meer te vinden)

• Bekleding achterbank, die in de loop der jaren op de naden is gescheurd, nog door de kleermaker laten herstellen, zoals ook bij voorstoelen is gebeurd

• Airco bijvullen. Het systeem werkt op wat bijgeluiden van de pomp na nog goed, in 2018 is het voor het laatst bijgevuld

• Passende afdekplaatjes vinden voor de plek waar nu stoelverwarmingsknoppen zitten

• Uitlijnen vanwege de nieuwe banden en velgen

• Binnenverlichting gaat soms niet aan omdat de knoppen bij de deuren aan hun einde zijn

• Vanwege de recente inbouw van een gasinstallatie een hulpveeroplossing zien te vinden

• De verbinding tussen de middenpijp en de einddemper is niet ideaal

De mening van Carrec Technocenter

“Voor de Lexus gaan er twee duimen omhoog. Heel knap in welke goede staat deze auto nog is na 27 jaar en ruim 300.000 kilometer. Daarbij rijdt de auto simpelweg lekker.”