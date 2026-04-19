Vergis je niet, Nederland is best nog wel een Opel-landje. Want die vertrouwde Corsa is nog altijd zeer populair, ook als occasion. Begrijpelijk, want hij heeft best wat te bieden, om te beginnen een kek uiterlijk. Niet onbelangrijk.

Waar staat de Opel Corsa in het overvolle B-segment?

De keuze is binnen het B-segment nog steeds gigantisch. Buiten de Stellantis-alternatieven van de Corsa, kun je ook bij het grote VW-concern winkelen voor een Seat Ibiza, een Skoda Fabia en een Volkswagen Polo. Renault heeft natuurlijk de Clio met naast zich het value for money alternatief Dacia Sandero. Korea biedt de Hyundai i20 en de Kia Rio. Japan de Toyota Yaris en de Nissan Micra.

Wat is er bijzonder aan deze generatie Corsa?

De Opel Corsa is sinds 1982 een vaste waarde binnen het gamma van Opel. Het grootste verschil met voorgaande edities is dat Opels kleinste vanaf 2019 een Stellantis-kloon is en in Spanje alleen als vijfdeurs wordt gebouwd. Het platform en de techniek vind je terug in bijvoorbeeld de Peugeot 208, de Lancia Ypsilon, de Fiat Grande Panda, DS3 én de Jeep Avenger. Daardoor komt de maatvoering zowel in- als exterieur grotendeels overeen. Beide ontvangen samen met de afwerking veel lof van reviewers en andere gebruikers. Het delen van platform, onderstel en techniek met de concerngenoten houdt tevens in dat je keus hebt uit een keur aan aandrijflijnen: van benzine via diesel en (mild) hybrid tot volledig elektrisch. Die laatste is trouwens 500 kilo zwaarder ten opzichte van de fossiele uitvoeringen.

Welke uitvoeringen zijn er?

In uitvoering en uitrusting is er volop keuze. Van brave grijze muizen tot en met de sportief getinte GS-line. Bovendien in speelse en serieuze kleuren, inclusief in contrastkleur gespoten daken en zwarte wielen. In 2023 onderging het model een uitgebreide update, herkenbaar aan het nieuwe front inclusief de glanzend zwarte Vizor-grille. De grootste verbetering van die facelift was het grotere accupakket van de E, in combinatie met de sterkere elektromotor. Vandaar dat hij sindsdien Corsa Electric heet. Verspreid over het land staan er honderden Corsa's te koop. Dat is een groot voordeel want dan valt er wat te kiezen.

Hoe rijdt de Corsa?

De Corsa rijdt wezenlijk anders dan bijvoorbeeld de 208. Die biedt ander veercomfort, meer op de Franse leest geschoeid. De Corsa stuurt strak en is stevig gedempt. Overhellen doet ie amper. De Pure Tech motor doet zijn werk onopvallend, behalve als hij wordt getergd - dan dringt de driecilinderbrom door tot de cabine. Het hoge koppel zorgt dat je schakellui rijdt. Toch moet je hem boven de 2000 toeren houden, want onderin is hij futloos. We hebben zowel de instap 1.2 van 75 pk gereden als de Turbo van 100 pk. Natuurlijk is die laatste overal vlotter, maar er is te leven met de basismotorisering.

En binnenin de Corsa?

De stoelen zitten stevig, voor lange posturen is de zitting aan de korte kant, maar kan wel heel laag worden gezet. Het stuur kan naar je toe en van je af, zodat de meesten wel een geschikte rijpositie kunnen instellen. Het dashboard heeft een herkenbare Opelsignatuur, opgedirkt met verplicht zwart pianohout en rode dan wel aluminium accenten. Het komt sympathiek over dankzij gewone instrumenten en een touchscreen in de middensectie en draaiknoppen voor elementaire functies. Dat het bedieningscluster van de zijruitbediening van de 208 stamt, mag geen naam hebben. Voorin biedt de Corsa genoeg beenruimte, mede doordat de stoelrails zo lang zijn dat de leuningen bijna de achterbank raken. Achterin hebben pubers net niet voldoende hoofd- en beenruimte. De krappe instap naar de achterbank oogst terecht kritiek. De kofferbak krijgt een mager zesje. Puntaftrek voor de hoge drempel en de smalle toegang. Nee, deze B-segmenter is niet de beste keuze als je een praktische auto zoekt.

Wat is er te zeggen van het motorenaanbod?

Voor Opel betekent de Corsa onder Stellantis-regime dat voorin een van de beruchtste motoren van de laatste tijd is gelepeld: de 1.2 liter PureTech driecilindermotoren met of zonder turbo, ontwikkeld door de Franse tak binnen Stellantis. Er is inmiddels zo veel over de ellende met de in olie lopende distributieriem geschreven, dat we er niet meer diep op in hoeven gaan. Het is zaak om alleen een auto te kopen met een volledig gestempeld serviceboek, dan wel complete digitale historie en met een verse distributiesnaar en de vervangingstermijn binnen 100.000 km te respecteren. Ook olie verversen elke 10 of 15.000 km is het devies om uit de problemen te blijven.

En de volledig elektrische Corsa-e?

Sinds de start van deze zogenaamde F-generatie Corsa, is de volledig elektrische uitvoering er als 7,4 en 11 kW en heeft inmiddels aardig wat zieltjes voor zich weten te winnen. Helaas is niet iedereen te spreken over de actieradius, al zijn de ervaringen wisselend: sommige reviewers melden 17,2 kwh/100 km en 250 km/h rijbereik. Storingsvrij zijn ze ook niet allemaal. Met name de laadpoort weigert vaker dan je lief is dienst. Laden kan niet aan elke paal. Het vaakst en sterkst bekritiseerd wordt de MyOpel app: die wil te vaak niet opstarten, waardoor je de laadstatus tijdens het laden niet kan bijhouden en de airco niet op afstand kan bedienen. Ook krijgen eigenaren wel eens de melding 'battery managment' te zien. Behalve deze onhebbelijkheden wil het instrumentarium ook wel eens weigeren op te starten.

Moet je voor een gebruikte Corsa gaan?

Mocht je de Corsa hoog op je lijstje hebben staan, let dan op hoe recent het kenteken is. Als hij bijvoorbeeld vier jaar oud is en een nieuw kenteken heeft, is het mogelijk dat de geïmporteerde auto een ex-huurauto is. Wees dan extra alert. Huurders zijn immers meestal niet zo zuinig. Check ook of alle recalls zijn uitgevoerd.

Kun je blindelings een Corsa F gebruikt kopen? Wel als je genoemde tips in je achterhoofd houdt. En als je niet veel ruimte nodig hebt achterin. Er is grote keus aan auto's met veel tot weinig kilometers. Neem dus lekker de tijd.