Wat kan het leven toch mooi zijn. Want er branden 20 duizend euro in je broekzak en jij gaat vandaag een gebruikte stationwagon uitzoeken. Jij wilt immers een auto die behalve praktisch ook nog een beetje lekker rijdt. Zit er iets voor je bij? Anders hebben we verderop nog wat alternatieven. Geniet van de reis en succes met het maken van de juiste keuze.

Deze gebruikte stationwagons doen mee aan de test:

Volkswagen Golf Variant 1.0 TSI Highline 2020 €17.945

Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Trek 2020 €22.950

Kia Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Dynamic Line 2021 €19.950

Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost Active Business 2021 €15.944

Skoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition 2021 €19.945

Opel Astra Sports Tourer 1.2 Turbo Business Edition 2020 €19.950

Voor deze multitest leenden we occasions die te koop staan (of stonden) bij Vakgarage-vestigingen.

Vijf jaar oud, nog geen ton op de klok

Toegegeven: twintig K is een boel geld. Maar kijk eens wat je daarvoor kunt kopen. Dit zijn zo goed als nieuwe stationwagons met nog geen ton op de klok. Ook al zijn ze allemaal vijf jaar oud inmiddels. Het is de markt momenteel en we moeten het ermee doen. Des te belangrijker om de juiste keuze te maken voor jezelf en je gezin.

Niemand koopt een auto vanwege 30 liter meer laadruimte in de achterbak, Niemand koopt een auto vanwege vijf centimeter meer beenruimte op de achterbank. Je koopt een ‘totaalpakket’, althans, dat zouden wij adviseren. Hoe zit het voorin? Hoe rijdt het? Zit er nog wat pit in? Wat mag hij trekken? En met de huidige brandstofprijzen, hoe zit het met het verbruik?

Alles moet kloppen, en de stationwagon moet ook leuk rijden

Een grote achterklep hebben ze allemaal en ook die achterbankleuning kun je bij elke moderne stationwagon in delen neerklappen. Daar koop je die auto vooral voor, maar de rest moet natuurlijk ook kloppen. Als het even kan. En we kunnen vaststellen: dat is in de meeste gevallen ook zo. Deze gebruikte stationwagons zijn leuke rijdersauto’s. En aan luxe en comfort is geen gebrek. Het zijn stuk voor stuk volwaardige, begeerlijke stationwagons. De één wat meer dan de ander, dat dan weer wel. Welk merk gaat jou over de streep trekken?

Volkswagen Golf Variant 1.0 TSI Highline 2020 82.952 km € 17.945

Tijdloze topper, maar ...

Niemand kan om de Volkswagen Golf heen. Juist op de occasionmarkt is het een zeer gewilde auto, die wat betreft animo alleen kleine broer Polo boven zich moet dulden. Maar daarvan is geen jonge stationwagon (Variant) verkrijgbaar.

We hebben hier een Volkswagen Golf van vijf jaar oud met de bekende en geliefde 1.0 TSI-motor. Het is een Highline, met nog geen ton op de klok. Het is bovendien een praktische Variant. Dat gaat dus geld kosten. Toch valt die prijs van €18.000 ons niet tegen, want dit is een keurig nette occasion.

Een van de sterke punten van de Volkswagen Golf is dat hij in feite geen zwakke punten heeft. Het klopt allemaal. Alleen, het straalt en knettert niet, het is allemaal erg veilig en vertrouwd. Daar kun je blij van worden, maar je kunt er ook van indutten. Dat laatste doen wij niet, want het is altijd prettig om achter het stuur te zitten van een jonge Golf. Hij is niet vertrouwd omdat hij altijd hetzelfde is gebleven. Nee, hij is vertrouwd omdat er goed over hem is nagedacht.

Niet zo uitnodigend

Dat geldt ook voor het rijden. Je zult geen enkele keer negatief worden verrast door het bochtengedrag van een Golf Variant. Hij spoort als een trein, is voldoende krachtig, maar is evenmin heel uitnodigend om eens even lekker een potje te stoeien. De Golf is misschien wel de meest standvastige en stabiele persoonlijkheid van alle zes occasions die we vandaag beproeven. Maar geen zwakke punten hebben is niet hetzelfde als sterke punten etaleren waarmee je uitblinkt. Want dat doet de Golf in zijn geheel niet.

Waar de Focus scherper stuurt, waar de Octavia ruimer is, de Ceed completer en de Corolla sneller, daar volgt de Golf braaf de kopgroep en bekijkt van een afstandje hoe de hazen lopen. Kortom, we missen onderscheidend vermogen, dat de anderen wel hebben.

Deze occasion zouden we zo kopen en daarvan heb je dan vervolgens jarenlang redelijk onbezorgd plezier. Maar is het een auto om mee te pronken, is het een auto waarvan je uit je dak gaat? Nee, we missen bij deze Volkswagen, temidden van het overige gezelschap, overtuigend bewijsmateriaal om juist déze occasion te willen aanschaffen. Al is de traditiegetrouw hoge restwaarde van een Golf onverminderd prettig.

“We missen onderscheidend vermogen bij de Golf Variant die verder in feite niets verkeerd doet”

Hier vind je de specificaties van deze versie van de Golf.

Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Trek 2020 97.342 km €22.950

De knapste van de klas

De meest verkochte auto ter wereld is de Toyota Corolla. Na dertien jaar keerde de bekende naam in de twaalfde modelgeneratie terug. Ook als stationwagon. Deze Touring Sports is een topper, maar in wát?

De Corolla Touring Sports die in 2019 de Auris Touring Sports afloste is de bom’, want hij neemt maar liefst tweederde van alle Corolla-verkopen voor zijn rekening. Dat begrijpen we heel goed. Want hij ziet er nog sportiever uit dan de hatchback en hij is praktischer, dus wat houdt je tegen? Nou ruimtegebrek bijvoorbeeld?

Nu klinkt ‘ruimtegebrek’ iets te stellig, maar deze vlot gelijnde stationwagon, in de vrij exclusieve Trek-uitvoering, is nu eenmaal niet de ruimste op de achterbank. Dat is voor een stationwagon een gevoelig nadeel. Helemaal achterin scoort hij wel een fors aantal liters inhoud. Bovendien ziet hij er het vlotste uit van deze zes, en, dat ís hij ook! Niet zo gek met een tweeliter viercilinder aan boord die ook nog eens ondersteuning krijgt van een elektromotor met zijn eigen accu.

Topaandrijflijn

Over die ton op de klok maken we ons geen zorgen. Het hybride-systeem van Toyota heeft zich door de jaren heen ruimschoots bewezen. Deze occasion is bijna vijf jaar oud en de duurste van ons zestal.

Een betrouwbare auto is zonder meer leuk en aardig, maar een beetje rijplezier is ook niet te versmaden. Is er nog wat te genieten met deze stationwagon? Nou, om te beginnen is zijn aandrijflijn bijzonder geraffineerd en dat is domweg genieten geblazen. De voorsprong die Toyota heeft op dit gebied, ervaar je elke rit opnieuw. Ongehoord verfijnd werken elektromotor en benzinemotor samen. Dat doet geen enkele andere fabrikant beter.

Zijn onderstel is niet zo heel sportief, eerder is dat ietwat aan de comfortabele kant. Het is al met al niet de scherpste C-segment stationwagon die je als occasion kunt aanschaffen. Maar ach, is dat heel erg?

Ook een 1.8

Door deze in het oog springende uitvoering van de Corolla Touring Sports zou je bijna vergeten dat er ook een 1.8-versie te koop is, en daarvan is het aanbod zelfs nog veel groter. Die krachtbron is weliswaar minder spectaculair, maar past eigenlijk iets beter bij de concurrentie in deze multitest.

Als het je om ruimte is te doen dan is deze Corolla geen winnaar in deze multitest, maar hij is wel leuk erg leuk om te rijden en ziet er gewoon erg goed uit. Maar of dat genoeg is om jou te kunnen overtuigen? De uitvoering die we hier hebben is overigens de opgeruigde variant van de Touring Sports, de Trek.

Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost 125 pk Active Business 2021 83.625 km €15.944

IJzersterk pakket

Het blijft moeilijk te bevatten voor ons Nederlanders, maar de Ford Focus is bijna verleden tijd. Gelukkig is hij als occasion volop te koop. Hij blijkt nog altijd altijd zeer de moeite waard.

Deze Ford Focus Wagon knalt er lekker uit met zijn herkenbare lijnenspel. Hij klopt wat ons betreft helemaal. Hij heeft niet de grootte van een Mondeo Wagon, maar hij is wel gespierder. Bovendien smoelt hij kloeker en stoerder dan de vijfdeurs Focus hatchback. Dit is een serieuze auto, dat zie je meteen.

Dit is de vierde generatie van de Focus, die in 2018 op de markt kwam en in 2021 een facelift kreeg. Je hebt de keuze uit een 1.0 EcoBoost (100 of 125 pk, die laatste ook als automaat), de 1.5 EcoBoost, met 150 of 182 pk en de 2.3 ST, die 280 pk heeft. Hij is er ook als diesel, een 1.5 met 95 of 120 pk en een 2.0 met 150 pk. Vanaf 2020 is de 1.0 er ook als mild hybrid met 125 of 155 pk en sinds 2022 zijn alleen die twee motoren nog verkrijgbaar voor de Wagon.

Strak geheel

Instappen in deze Ford is als thuiskomen: vertrouwd en fijn. Onze Focus is vier jaar oud, heeft nog geen ton op de klok en ziet er picobello uit. Hij is zo goed als nieuw. We ervaren stevig meubilair en een fijne rij- en zitpositie. De Focus heeft een enorme troef in handen en daarvan heeft deze stationwagon ook profijt; het is de fijnst sturende C-segmenter die er is.

Maar een stationwagon koop je eerst en vooral voor het praktische gebruiksgemak. Welnu, daarvan heeft de Focus voldoende in huis. Zowel op de achterbank als in de kofferruimte stelt hij niet teleur. Reuze handig dat je met hendels de rugleuning van de achterbank plat kunt leggen vanuit de kofferruimte. Hij laat eigenlijk nergens steken vallen. Het moet gezegd: dit prijskaartje in combinatie met een relatief lage kilometerstand spreekt ons bijzonder aan.

Geborsteld aluminium

Het interieur maakt eveneens een complete indruk, met sportief gevormde zetels, veel accenten in glanzend aluminium en talloze knopjes. Op het dashboard en in de portieren zien we strips in geborsteld aluminium. De 1,0-liter driecilinder turbomotor is zo ongeveer gemeengoed in deze klasse en is in dit geval gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Het maximumkoppel is al bij een laag toerental beschikbaar, aan trekkracht is vrijwel nooit gebrek. In de omgang is het een fijne aandrijflijn. Poeh, een ijzersterke kandidaat, deze Ford.

Hier vind je de specificaties van deze uitvoering.

Kia Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Dynamic Line 2021 76.209 km €19.950

Ongehoord compleet

Dit is een gebruikte auto van het best verkopende merk in Nederland. Inmiddels Kia is volledig gearriveerd en zelfs koploper in de markt van nieuw, maar is het ook een serieuze optie in dit occasionspektakel?

De Kia Ceed (introductie 2018) is geen onbekende voor ons. Hij logeerde ook als duurtester, met dezelfde motor als deze occasion. Dat was een witte GT-Line en die ziet er eerlijk gezegd iets spannender uit dan deze zwarte Ceed, maar dat is vandaag bijzaak.

Verwennerij

De basismotor is de driecilinder 1.0 T-GDI, daarna komt de viercilinder 1.4 T-GDI met 140 pk, gevolgd door een1.6 met 204 pk in de GT. Onze Ceed is voorzien van een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Toe maar. Daarmee is het nog niet gedaan met de verwennerij. Deze Koreaan is zeer compleet en heeft daarbij een prachtige kilometerstand voor zijn leeftijd. Vanbinnen en vanbuiten is hij strak en voelt als nieuw. Maar rijden en ruimte, hoe zit het daarmee?

In tegenstelling tot de Corolla is de Cee Sportswagon allesbehalve een lifestyle-stationwagon. Want daarvoor heeft Kia natuurlijk de Pro Ceed in de shoroom staan. Nee, dit is rechttoe rechtaan liters inhoud. Behalve op de achterbank, want daar valt het met de beschikbare ruimte enigszins tegen, maar dat maakt hij dan weer goed met een respectabele kofferruimte.

Twijfelende aandrijflijn

De motor, en dat viel ons eerder ook al op, brengt een wat ielig geluidje voort. Dat klinkt een beetje als ‘ik heb het heel zwaar, hier onder de motorkap’. Hoewel dit een mild hybrid is waar een elektromotor nog een deuntje meeblaast. Daarnaast is de combinatie met de automaat niet wat we ervan hadden verwacht. Het levert al met al een twijfelende aandrijflijn op en dat doet afbreuk aan het rijplezier.

Ook het onderstel is nog niet op het niveau dat we graag zouden zien; vering en demping zijn niet zo verfijnd als je op een ander wegdek rijdt dan glad asfalt. Dus op papier heeft de Kia Ceed Sportswagon alles in zich, in de praktijk is er best wat op aan te merken. Dat neemt niet weg dat deze occasion in bochten ronduit goed op de weg ligt en plezierig is in de omgang. Daarnaast scoort hij een plus met zijn overzichtelijke, goed werkende en volwassen dashboard. Tenslotte waarderen wij zijn zeer rijke uitrusting.

Hier vind je de specificaties van deze uitvoering.

Skoda Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition 2021 99.464 km €19.945

Riante Tsjech zet de toon

Van een ruime, praktische stationwagon als de Skoda Octavia Combi heb je elke dag van de week plezier. Zeker als je een druk gezinsleven hebt met kinderen die overal naar toe moeten. Is dit een winnaar?

Kan het nog ruimer, vraag je je af wanneer je de Skoda Octavia Combi eens goed in ogenschouw neemt. We hebben het hier over de compacte middenklasse, maar aan de Octavia is op het gebied van ruimte niets ‘compact’. Op zowel de achterbank als in de bagageruimte is het genieten geblazen. Bijzonder hoe ze dat toch voor elkaar krijgen met een auto die aan de buitenkant prima handelbaar is. Een C-segment stationwagon, met de ruimte van een D-segmenter. Tel uit je winst. Maar dat is niet het hele verhaal. Hoe rijdt hij?

Comfortabel

Comfort voert de boventoon als je onderweg bent. De Octavia is standaard geen sportieve, dynamische stationwagon om te rijden, daar is een RS-uitvoering voor. Rijcomfort staat bovenaan en dat is een keuze. Wil je het iets sportiever, dan moet je een deurtje verder gaan en bij de Seat-dealer aankloppen. De rij- en zitpositie is overigens prima en het dashboard heeft niets dat nog doet denken aan de bedaagde modellen uit de jaren 70 en 80. Het ziet er, zeker na de facelift van 2020, domweg prima en modern uit.

Ga je met een Octavia op vakantie, dan kan alles mee, maar op de snelweg deint hij er best een tikkie op los. En van overhellen is hij ook niet vies. Daar moet je mee uit de voeten kunnen. Toch is dat deinen en overhellen minder dan bij de Octavia van voor 2020, dus daar is vooruitgang geboekt.

Zuinig

In het interieur is het goed toeven. Dankzij een aantal fysieke sneltoetsen is er veel minder ergernis over het modulaire entertainmentsysteem, dan voorheen. Nog altijd moet je soms te veel menu’s door, maar het ziet er mooi uit, de navigatie is sneller en het touchscreen wakker.

Dan die 1.0 TSI benzinemotor in het vooronder. Die is best goed bij de les, ook onderin bij lage toerentallen. Verder springt de krachtbron zuinig met brandstof om en loopt hij mooi rond. De motor lijkt ietwat krap bemeten voor deze auto en dat is hij in feite ook, maar voor een vakantie op de Veluwe volstaat het allemaal. De Octavia haalt wat ons betreft zeker het erepodium in onze occasionmultitest. Want dit is overall de ruimste stationwagon van allemaal, lekker zuinig en bovendien mag hij 1.300 kilo trekken. Alleen ... op welke positie van het erepodium eindigt hij?

Hier vind je de specificaties van deze uitvoering.

Opel Astra Sports Tourer 1.2 Turbo 145 pk Business Edition 2020 168.962 km €19.950

Icoon met rafelig randje

De Opel Astra stationwagon, en daarvoor de Kadett Caravan, is in heel Nederland befaamd. Welk gezin is er nou niet mee op vakantie geweest? Deze Astra Sports Tourer uit 2020 is een icoon binnen ons occasiongezelschap.

Dat is even schrikken! Maar liefst 168.000 km heeft deze occasion op de klok. Deze Opel heeft al een beste boodschap gedaan, maar daar is de messcherpe prijs dan ook naar. We hebben hier te maken met een gefacelifte Astra K, dat is feitelijk de vijfde generatie.

Die vijfde lichting trapte destijds af met een riant motorenaanbod. Hij werd meteen geleverd met een driecilinder turbo met 105 pk, desgewenst met automaat. Daarnaast was er de 1.4 T met 150 pk en de 1.6 T met 200 pk. Verder was er de 1.6-diesel met 110, 136 en 160 pk.

Sterkste motor

In 2019 volgde de facelift en dat is dus dit model. Opel viel op dat moment al onder PSA (het latere Stellantis), maar Rüsselsheim gebruikte opvallend genoeg een ‘eigen’ GM-motor als basismotor voor de Astra. Onze 1.2-driepitter is dus niet de PureTech van Stellantis, maar een destijds nieuwe krachtbron van GM, alleen handgeschakeld. Er lijkt ons weinig mis met deze driecilinder die in drie vermogensvarianten is geleverd: 110, 130 en 145 pk.

Wij hebben de sterkste van die drie en dat voel je. Hij is behoorlijk bij de les maar als hij hard moet werken missen we een verfijnde loop. Op de Corolla na, is dit de snelste auto van ons gezelschap. Het onderstel vindt dat prima, want het geeft geen krimp als we even serieus gasgeven.

Toch: overtuigen doet de Astra niet helemaal. Het prestatieniveau is redelijk op orde, maar vooral de bediening kan ons niet echt bekoren. De knoppen en de schakelaars voelen allemaal net iets minder strak aan dan bij de concurrentie in deze occasionmultitest.

Ruimte oké

Het ruimteaanbod is daarnaast beslist oké, maar het houdt niet over. Op de achterbank zit je prima, maar de kofferruimte is de kleinste van allemaal, het scheelt zomaar even honderd liter met de Skoda Octavia Combi. Evengoed moet je op je hoede blijven voor die buurman die de Astra graag van je leent om wat tuinafval naar de milieustraat te brengen.

We hebben een eervolle vermelding voor de fijne verstelmogelijkheden van de voorstoelen. Je zit in de Astra behoorlijk riant, maar wel een beetje ... apart. Maar dat is wellicht een kwestie van smaak. Als je gaat rijden met een Astra Sports Tourer dan neem je onderweg weliswaar hier en daar een geluidje waar, maar toch is zijn onderstel al met al best in orde. Maar er zijn concurrenten die op dat vlak zonder meer een meer volwassen indruk achterlaten.

Hier vind je de specificaties van deze uitvoering.

Deze stationwagons hadden ook mee kunnen doen Zelfs in een multitest komen niet alle interessante auto’s aan bod. Wat is verder nog het overwegen waard in stationwagon-land? Renault Mégane Estate Renault speelt met de Mégane absoluut mee in dit segment. De vierde generatie debuteerde al in 2015 op de IAA in Frankfurt. Hij is inmiddels niet meer nieuw te koop. De driecilindergekte is grotendeels aan de Mégane voorbijgegaan, op (enige tijd) een 1.0-driecilinder na, met 115 pk. Meestal vinden we een vierpitter in het vooronder: een 1.2 met 100, 115 of 130 pk. Zo’n viercilinder tilt de rijbeleving naar een iets hoger niveau. Dat is best subjectief, maar toch. Zijn maximumkoppel van 205 Nm komt bij 2.000 toeren beschikbaar, maar daaronder is de motor evenmin futloos. Rijd je veel kilometers? Dan is de fijne dCi-diesel een aanrader. De Mégane Estate is onder alle omstandigheden aangenaam stil. Je treft sportief meubilair waar je goed op zit. De bediening is overzichtelijk, de afwerking van het interieur oogt en voelt goed. De Fransman is zonder meer een interessante stationwagon met een redelijk, gemiddeld ruimte-aanbod. Op achterbank en in de kofferbak is het geen winnaar. Peugeot 308 SW Eind 2021 verschijnt de huidige 308 op de markt, die weliswaar groter is, maar ook weer zwaarder. Opvallend bij de 308 SW zijn de afwijkende maten ten opzichte van de hatchback. Zo is de koets 33 cm langer en de wielbasis 11 cm. Dat vertaalt zich in meer beenruimte voor de achterpassagiers. Ook het laadruim is riant. Sterk punt van deze Peugeot is nog altijd zijn onderstel dat een goede mix biedt van veercomfort en rijdynamiek. Opvallend is dat veel 308 SW-rijders klagen over de te weke achtervering, dat is dan weer een minpuntje. Seat Leon ST De derde generatie Seat Leon maakt gebruik van het MQB-platform dat ook dienst doet onder de Volkswagen Golf, Skoda Octavia en Audi A3. Vanaf begin 2013 is hij leverbaar en in datzelfde jaar voegt Seat de stationwagon (ST) aan het programma toe. Alle bekende TSI- en TDI-motoren zijn leverbaar, al dan niet in combinatie met DSG-automaat. De 1.2 TSI maakt in 2015 plaats voor de driecilinder 1.0 TSI. Ten opzichte van de concurrenten uit eigen huis in deze multitest (Golf Variant en Octavia Combi) valt de Leon ST op met sportievere lijnen. Met name de vouw die via het achterportier naar het achterlicht loopt maakt de achterkant wat voller. De materialen in het interieur zien er iets minder fraai uit dan die van de Golf VII en de vormgeving is niet per se speelser of sportiever. Ook hier veel aanbod met de bekende 1.0 driecilinder turbo. Met zijn maximale koppel van 200 Nm levert die voldoende trekkracht en dat doet hij al vanaf lage toerentallen. De zesbak schakelt exact, licht en met korte tikjes. De besturing heeft iets meer scherpte dan die van een Golf, de onderstelafstemming is stevig en de puike zitpositie draagt bij aan het algehele rijgenot. Op de achterbank is het ruim genoeg, maar het laadruim biedt iets minder liters dan gemiddeld in deze klasse. Dacia Jogger Ja, we spelen vals, want feitelijk is de Dacia Jogger onderhuids een B-segmenter, maar als het gaat over ruimte ... Dacia is wel van het concept veel-voor-weinig en daar houden wij Nederlanders van. Dacia krijgt in 2005 een voet tussen de deur met de Logan en inmiddels is het een gevestigd merk in Nederland. De Jogger is de opvolger van de grote Logan MCV. Het is simpelweg een stationwagon op basis van de Sandero, maar dan enigszins aangekleed met plastic rond de wielkasten voor dat kleine beetje off-roadgevoel. Verder zie je dat het koetswerk bij de B-stijl wat omhoog gaat, wat de hoofd- én bagageruimte ten goede komt. Het lijkt wel een MPV! Ook al staat hij op hetzelfde platform als de Clio, de Jogger biedt veel auto voor je geld. Je komt hem zelfs als heuse zevenzitter tegen. Kies je de vijfzitter, dan heb je aan ruimte geen gebrek, maar zijn rijeigenschappen zijn die van een B-segmenter. Dat betekent minder comfort, minder verfijning, maar wel een bak ruimte voor je euro’s. Toch het overwegen waard al met al.

Hier vind je gebruikte Renaults Mégane Estate, hier Seats Leon ST, hier Peugeot 308 SW en hier de Dacia Jogger