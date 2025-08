Lancia Ypsilon 1.2 Turbo Hybrid (2024) - Op de rollenbank

Bij het ophalen van de Lancia Ypsilon 1.2 Turbo Hybrid dachten we een 100 pk sterke auto op te halen. Nu staat hij echter als 110 pk sterke versie in de prijslijst. Dat komt door een andere manier van het optellen van de elektrische ondersteuning bij het vermogen van de driecilinder benzine. Hoeveel is het echt?

Positief verrast

De rollenbank geeft het antwoord. We snoeren de Ypsilon vast op de vier rollen van onze meetpartner, Beek Auto Racing in Den Haag, en wachten de meting zonder al te veel spanning af. Bij volledige hybrides wil het nog wel eens lastig zijn om het vermogen en koppel goed te meten, zeker bij die van Toyota en Lexus met hun planetaire tandwielstelsel dat werkt als een cvt. Dan leest de ‘bank’ alleen de prestaties van de benzinemotor af en zien we niets van de elektrische ondersteuning terug. Bij de hybrides van Hyundai en Kia gaat dat beter. Die zijn gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling en daar weet onze vaste rollenbank beter raad mee. Het mild hybride systeem van Stellantis, dat in de Lancia Ypsilon zit, is een interessante, met een voor deze techniekvorm hoge mate van ondersteuning. De 21-kW elektromotor werkt met een dubbele koppeling en kan op stadse snelheid het werk soms zelfs (een paar) honderd meter in zijn eentje af. De mild hybrid van Stellantis is in de praktijk stiekem (bijna) een full hybrid! Dat zie je terug in het verbruik, terwijl het je in prestaties eigenlijk niets kost. Dat blijkt wanneer we de meters zien uitslaan en de uitdraai van de meting in handen krijgen. De Ypsilon levert 119,6 pk en 250 Nm, flink meer dan de fabriek ook na de nieuwe rekenmethode belooft!

Mild hybride-dipje

Wel zien we weer het bekende mild hybride dipje terug in de grafiek. Je ziet even de boost die de elektromotor onderin geeft, waarvan vermogen en koppel profiteren. Die geeft er een zwieper aan, om de benzinemotor te ontlasten, maar die heeft na 2.100 toeren wel even wat reactietijd nodig. Dat is heel normaal bij mild hybrides, want we zagen het ook terug bij rollenbanksessie met eerdere duurtesters voorzien van deze techniek: de Volkswagen Passat 1.5 eTSI en de Subaru Forester 2.0i e-Boxer.

Over de prestaties hoor je ons dus niet klagen en ook over het verbruik zijn we erg tevreden. We rijden met de Ypsilon niet zo zuinig als met de zeer lichte Suzuki Swift, ook een mild hybride, maar 1 op 20 is keurig. De meting liet overigens wel zijn sporen na bij de Ypsilon. Zoals zoveel moderne auto’s raakte hij compleet van slag en gingen alle waarschuwingslampjes branden. De cruisecontrol werkte ook niet meer. Na een diepe technische slaap ging het echter allemaal weer naar behoren werken, op de waarschuwing voor de te lage bandenspanning na: die bleef dagen branden zonder dat er iets aan de hand was. Er zat voldoende lucht in de banden.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!