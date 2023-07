Lancia Phedra 3.0 V6 - 2003 - 320.221 km - Klokje Rond

Zoon Jordi nog grotere Lancia-liefhebber

Peter Vaessen verzamelt Lancia’s. We noteren: een Thesis, twee Ypsilons Elefantino, Delta’s van de tweede en de laatste generatie, een Lybra en deze Phedra. Hoezo? “Mijn compagnon moest lang geleden een dienstauto uitzoeken. Ik wees hem op een Delta, want dat is weer eens wat anders. Hij ging Delta rijden, en ik later ook, zo is het gekomen. Hoewel, als ik helemaal terug ga in de tijd, is het optreden van Lancia in de beruchte Groep B van het Wereldkampioenschap Rally in de jaren 80 de aanleiding geweest voor mijn interesse in het merk.” De Groep B rallyauto’s waren brute monsters die nauwelijks in de hand waren te houden, ­logisch dat dat indruk maakte. Tussendoor zijn er nog meer Lancia’s gekomen en gegaan. “Ik heb nog een Kappa SW met dieselmotor gehad en ook een andere Lybra. Toen de kinderen groot werden, kwam de Phedra |in beeld, wederom een diesel.” Dat was een leaseauto, die hij in 2010 overnam van de zaak nadat ­onder meer de turbo gedurende het leasecontract al was vervangen. “Dan hadden we dat alvast gehad”, knipoogt Peter. Als ­fervent Lancia-fan kan hij goed relativeren. “Het zijn verre van feilloze auto’s. Stilvallen langs de kant van de weg gebeurt zelden, je kunt altijd wel weer door, maar er is vaak een ditje of een datje aan de hand met Lancia’s.”

Zoon Jordi is een zo ­mogelijk nog grotere Lancia-­liefhebber en en ook hij heeft het Vaessen-trekje om niet alles op te hemelen of al te serieus te ­nemen. “We noemen het thuis altijd ‘ongemakken’ als er weer eens een lampje oplicht of zo”, lacht hij. Jordi is uitermate goed in­gevoerd in de Lancia-materie. De voorliefde voor het merk is er, maar ze wuiven de mankementen niet achteloos weg.

Lancia Phedra onderdeel vierling met Citroën C8, Peugeot 807 en Fiat Ulysse

De Phedra is een bijzondere Lancia, die in 2002 het levenslicht zag als als onderdeel van de vierling Citroën C8, Peugeot 807 en Fiat Ulysse. Ja, ruim twintig jaar geleden zat de autowereld nog heel anders in elkaar! Destijds was de MPV of ruimtewagen de ambitie van veel autokopers. Daarom gingen bijna alle merken zulke modellen bouwen, van compact tot fullsize. De genoemde vierling hoorde net als het trio Ford Galaxy, Seat Alhambra en Volkswagen Sharan tot die laatste categorie. Het zijn busjes die rijden als een personenauto en daarbij heel veel praktisch ­gemak en ook extra zitplaatsen bieden. Wat Peter betreft overstijgt zijn liefde voor de MPV zelfs die voor het merk Lancia. “Een klokgave Peugeot 807 met een V6 zou ik ook graag op mijn oprit willen hebben. Met de Phedra ging ik eens met een paar maten naar de F1 Grand Prix op Spa en hebben we gewoon in de auto geslapen. En ‘s ochtends zet je de stoelen tegenover elkaar, zodat je gezamenlijk kunt ontbijten. Ontzettend praktisch, zo’n auto.” De Phedra was om deze reden ook altijd de uitverkoren auto voor de wintersport en andere gezamenlijke uitstapjes. “De stoelen zijn echt goed. Inmiddels versleten, maar ze zitten top. Het interieur heeft zijn beste tijd wel gehad. De luxe aankleding was een van de unieke aspecten van de Phedra ten opzichte van de Peugeot, Citroën en Fiat. Een prachtig, smaakvol interieur.”

Phedra intensief gebruikt

Gezien het grote aantal Lancia’s in huize Vaessen lijkt het erop dat de Phedra niet de aandacht heeft gekregen die hij verdient. Peter: “We zaten een beetje op twee sporen: doorgaan met deze auto, of stoppen en hem als donor gebruiken voor een andere, betere Phedra. Maar die konden we maar niet vinden. De auto’s die we vonden, waren niet beter dan onze Phedra, eerder slechter. In de tussentijd deden we daar ook niet veel meer aan, behalve hem heel intensief gebruiken. En er heel veel plezier van hebben!”.

Remleidingen verroest

Dat laatste komt tijdens de proefrit van keurmeester Joep Schuurman van Carrec over­duidelijk naar voren en wordt ­bovendien bevestigd tijdens de technische inspectie op de brug. We zijn nog niet eens halverwege en Joep begint al aan de achterkant van het A4’tje waarop hij ­noteert wat er allemaal aan de Italiaan schort. Daar zitten zeer zeker apk-zaken bij waarvan je je afvraagt waarom ze bij een ­vorige keuring geen afkeur ­hebben opgeleverd. “De rem­leidingen zijn verroest. Ik kan me niet voorstellen dat dat bij de vorige apk nog niet het geval was. De uitlaat is bijzonder slecht; hij lekt en ook dat is niet iets van gisteren”, aldus de chef van Carrec. Verder hangt het ­motorblok deels aan een vol­slagen verrotte motorsteun die zelfs bijna loskomt van het chassis. Verder zijn er allerlei bouten afgebroken op de bodem van de Lancia. “Ik heb het gevoel dat we hiermee niet meer de Alpen overgaan”, merkt zoon Jordi droogjes op. Peter valt bij: “Alleen nog een paar keer naar de vuilstort met dit ding om spullen weg te gooien. Dan laten we de Phedra daar ook maar achter …” Ja, dit busje is klaar. Het was een geweldige reisauto, een pracht van een verhuiswagen en een ruimtewagen die alles zonder morren kon vervoeren. Maar hij is verwaarloosd, versleten en moet van de weg. En wel zo snel mogelijk. Geen discussie.

Dit mankeert eraan:

● Selector van de transmissie is niet goed afgesteld

● Bij de raamschakelaars linksvoor missen onderdelen en ze werken niet goed

● De koplampen zijn extreem dof

● Bekleding A-stijl laat los

● Bestuurdersstoel is volledig versleten

● Auto is vanbinnen bijzonder vies, bij laagstaande zon kun je nauwelijks door de ranzige voorruit kijken

● Parkeersensoren achter werken niet goed

● Wisserbladen voor werken niet goed

● Ruitensproeier achter werkt niet

● Voorruit is versleten (veel krassen en steenslag, dof geworden)

● Stuurkolomschakelaar wordt slecht

● Stuur staat scheef bij rechtuit rijden

● Auto trekt naar rechts

● Auto trilt op de snelweg

● Onderstel is plankhard, waarschijnlijk door vastzittende schokdempers

● Vermogensafgifte niet lineair

● Automaat bonkt, trilt soms en maakt een jankend geluid

● De remmen piepen

● Kapje van de rechter koplampsproeier mist

● Voorbumper zit scheef op de auto

● Drie verschillende bobines in de voorste cilinderrij

● Ruimte tussen bobines voorste cilinderrij vol met olie

● Stuurbekrachtigingsolie lekt in de regio van het reservoir

● Stekker op het gasklephuis is vastgekit

● Motor lekt enorm veel olie

● Diverse remleidingen vergaand verroest

● Uitlaat in extreem slechte conditie en zeer onprofessioneel hersteld

● Bijzonder goedkope en slechte banden gemonteerd

● Diverse bouten van het subframe niet of niet goed vastgezet

● Schokdemper rechtsvoor lekt

● Rubber in krukaspoelie uitgedroogd

● Stukken uit de remblokken voor gebroken.

Dit is de mening van Carrec Technocenter:

“De Lancia is al heel lang dood, hij moet alleen nog begraven worden.”