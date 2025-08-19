Lada Samara 1.3 (1989) – Klokje Rond Klassiek

Jeroen Missinne uit Gent vond in Slovenië een Lada Samara die ooit nieuw in Hongarije is geleverd. De Samara heeft altijd een speciaal plekje gehad in het hart van Jeroen omdat zijn opa, die in 2024 op 94-jarige leeftijd overleed, er meerdere heeft gehad. Dat sentiment leidde tot de aanschaf van een in zeer goede staat verkerende, 36 jaar oude Lada.

De jacht is het leukst

Jeroen Missinne houdt wel van een automobiel avontuurtje, zo blijkt al snel als hij op de praatstoel zit. De Gentenaar zag door de jaren heen al heel wat leuks de revue passeren en speurt het internet voortdurend af naar een interessante youngtimer. Want juist die categorie heeft zijn interesse, misschien wel omdat het de auto’s uit zijn jeugd zijn. Iets nieuws of moderns is aan hem niet besteed. “Mijn eerste auto was een Renault 11 GTX met 90 pk, een luxe uitvoering. Daar was ik echt heel erg blij mee en hij reed geweldig. Vanaf dat moment heb ik altijd iets leuks in de garage staan. Het betekent ook dat ik vaak van auto wissel.”

De jacht en de vangst zijn het leukst, geeft hij eerlijk toe. Doorverkopen met een kleine beetje winst geeft hem eveneens voldoening. Dat deed hij met een Alfa Romeo 33, een Citroën BX, een Mazda MX-5 NB en een Volkswagen Golf II. Het liefst had hij ze allemaal gehouden, maar het ontbreekt hem aan de ruimte om ze te stallen. “Tegen dat probleem loop ik nu ook aan met de Lada. Die moet buiten staan en je ziet nu al dat hij daarvan niet beter wordt.”

Een week op pad voor een BMW

Dat de youngtimers niet altijd uit de buurt komen, horen we als Jeroen verder uitweidt over de beleving van zijn passie. Deze Lada komt uit Slovenië, maar hij haalde ooit een BMW van Tenerife naar België. “Ja, die was echt te uniek om te laten staan. Een prachtige BMW 325i E36 met heel weinig kilometers. Want dat is ook een vereiste voor mij: een lage tellerstand. Dan heb je vrijwel zeker een eerlijke en perfecte auto.”

Na veel telefoontjes en het nodige mailverkeer stapte hij op het vliegtuig naar Tenerife. Daar trof hij een supermooie BMW, waarmee hij de terugreis kon maken. Eerst met de boot naar Spanje en daarna ruim 2.100 kilometer over de weg naar huis. Alles bij elkaar was hij een week onderweg. “Als dagelijkse auto heb ik nu een witte BMW 520i met handbak van 1993, die komt uit Spanje. Ook die auto bleek meer dan de moeite waard.”

Met een portie gezonde jaloezie horen we de verhalen van Jeroen aan. Een roadtrip met een oude zescilinder BMW, welke autoliefhebber wil dat nou niet? Met de aanschaf van de Samara ging hij niet over één nacht ijs. Een goed exemplaar vinden viel niet mee, de meeste exemplaren waren domweg te slecht en voldeden totaal niet aan zijn strenge criteria.

Terugreis door de sneeuw

De zoektocht voerde Jeroen uiteindelijk wederom over de landsgrens. “Ik vond hem via Autoscout bij een man in Slovenië. Hij heeft er zelf vier en is echt een enorme liefhebber van Lada. Hij bood deze te koop aan en het eerste contact was hartelijk. Ik heb het vliegtuig naar Venetië genomen en ben hem gaan bekijken, ook al had ik via de vele foto’s al een zeer goede indruk. De Lada was in heel goede staat, dus de deal was snel rond.”

Samen met zijn broer reed Jeroen het hele stuk met zijn kersverse aanwinst naar huis. Via Italië en door de Zwitserse sneeuw. “Onderweg begon de motor wat te sputteren en starten ging steeds moeilijker. Alleen met behulp van de choke ging dat nog. De oorzaak ontdekten we pas thuis: er zat te veel olie in de motor en dat kwam via de carterventilatie in het luchtfilter terecht. Verder rijdt hij vooral heel erg ruw en oncomfortabel, maakt veel lawaai, trilt enorm wanneer de koppeling opkomt, ratelt uit de versnellingsbak en er gaat een dreun door heel de auto wanneer je de koppeling laat opkomen in de tweede en derde versnelling. Het schijnt er allemaal bij te horen.”

De inschrijving in België ging heel makkelijk en inmiddels gebruikt Jeroen zijn Samara als weekendauto. “Hij staat soms een week of twee gestald bij een vriendin, dus ik ben voorzichtig op zoek naar een nieuwe liefhebber.”

Geschiedenis Lada Samara

In december 2024 vierde Avtovaz de veertigste verjaardag van de VAZ-2108, zoals de Samara intern heet. Het is de eerste in serie geproduceerde Sovjet-auto met voorwielaandrijving. Naast de driedeurs hatchback werd sinds 1987 de vijfdeurs VAZ-2109 geproduceerd en sinds 1991 de vierdeurs VAZ-21099 sedan. Er is zelfs een cabriolet geproduceerd en in Finland bouwde Lada de herziene Samara Baltic. De motoren werden nieuw ontwikkeld op basis van inbouw overdwars en voorwielaandrijving. Tijdens de ontwikkeling van de Samara werd veel aandacht besteed aan aerodynamica, veiligheid en gewichtsreductie. De originele VAZ-2108 liep van 1984 tot 2003 van de productieband, de totale oplage bedroeg 884.370 exemplaren. De Samara stond in 1986 voor het eerst in Nederland in de showroom. Dat was meteen het topjaar voor Gremi en Lada in Nederland: er werden in 1986 bijna 13.000 Lada’s geregistreerd.

Eigenaar

Naam Jeroen Missinne

Bouwjaar 1989

Beroep Leraar

Eerste auto Renault 11 GTX

Onderhoudshistorie

Na aanschaf heeft Jeroen een paar reparaties uitgevoerd om zijn Lada door de keuring te krijgen. Hij reviseerde de carburateur, de achterste remschoenen en remcilinders werden vernieuwd en de handrem afgesteld. Er lekt hier en daar wat koelvloeistof, de benodigde onderdelen om dat te verhelpen zijn al besteld.

De mening van Carrec Technocenter

Dennis Koldewijn: “Hij trekt, er ontstaat een lichte trilling bij wat steviger remmen en er zweet wat olie. Daarmee heb ik alles wat niet perfect is aan deze Lada Samara uit 1989 wel benoemd. Alles ziet er héél goed uit bij deze auto, de carrosserie, het interieur, de techniek, de wielen. Oké, het dashboard is niet helemaal ongeschonden bewaard gebleven, maar verder staat hij erbij alsof zo uit een Oost-Europese showroom is gekomen. Een keurige auto, chapeau!”