Het is nog vroeg in het jaar, het is koud in Zuid-Korea, maar op de eilanden rond Incheon is al veel te doen. Nog niet zozeer in de eindeloze reeks hippe cafés en bakkerijen die van Nederlandse provinciesteden culinaire diaspora maken, Starbucks-vestigingen doen verbleken en elke Franse patisserie in de schaduw stellen, maar langs de kustweg, op parkeerplaatsen en bij de haven zie je al wel vrijgezellen en stelletjes die het zich in hun auto’s gemakkelijk hebben gemaakt. Als vroeg in de avond de duisternis valt en de temperatuur langzaam naar het vriespunt daalt, maken ze geen aanstalten om terug te rijden naar hun appartementen in de met flats gevulde wijken die steden als Seoul of Busan als een betonnen bos omringen.

De Zuid-Koreanen hebben het kamperen omarmd en brengen zoveel mogelijk tijd buiten door, ook al is de natuur ver weg en gaat het er nog redelijk geciviliseerd aan toe op Seonjaedo Mokseom Island, Jeburi en Ansan. De nieuwe kampeertrend, die net als zoveel andere dingen tijdens de coronapandemie is ontstaan, heeft rond Incheon, Busan of Pohang echter weinig te maken met de traditionele manier van kamperen.

Hoewel het land maar liefst 22 nationale parken telt en een diep gewortelde outdoorcultuur heeft, met bijbehorende campings en kampeerterreinen, hebben de Koreanen voor hun nieuwe hobby geen tent of caravan nodig en ook geen speciale terreinen. Nee, ze slapen simpelweg in hun auto. Dit is inmiddels zo populair dat de combinatie van de woorden ‘cha’, wat auto betekent, en ‘bak’, voor verblijf of overnachting, tot het kunstwoord ‘chabak’ heeft geleid, dat in het vocabulaire is opgenomen en het internet stormenderhand heeft veroverd: het aantal hieraan gerelateerde Google-zoekopdrachten is in de afgelopen twee, drie jaar in elk geval met meer dan 700 procent gestegen.

Samensmelting

Het past bij een land waar ‘fusion’ hoog op de trendlijst staat, of het nu gaat om mode, muziek, keuken, cultuur of cosmetica. “Chabak laat mobiliteit en de beleving van de natuur samensmelten en vormt een unieke, comfortabele manier om te ontsnappen aan de hectiek van het dagelijks leven en de maatschappij”, zo stellen trendwatchers in Seoul. Deze trend heeft inmiddels ook voet aan de grond gekregen bij de autofabrikanten in het land. Toen ze midden in de lockdown begonnen met de ontwikkeling van hun grote SUV’s, zoals de elektrische Kia EV9 en Hyundai Ioniq 9 en met name de conventioneel aangedreven Hyundai Santa Fe, besteedden Hyundai en Kia extra aandacht aan deze behoeften. Aspecten als bijzonder grote en vlakke bagageruimtes, goed bereikbare stopcontacten en Vehicle-to-Load-functies voor allerlei accessoires, maar ook opbergvakken die je als nachtkastje kunt gebruiken en schakelaars waarmee je de verlichting of airconditioning kunt instellen, zelfs als je in je slaapzak ligt en door de geopende achterklep naar de sterrenhemel kijkt – we hebben ze stuk voor stuk te danken aan de chabak-trend.

Alles wat niet af fabriek leverbaar is, is verkrijgbaar via diverse gespecialiseerde leveranciers. Er zijn tal van bedrijven die niet alleen de gebruikelijke kampeerartikelen aanbieden: van een ‘olielamp’ met led-pit tot lichtsnoeren met usb-aansluiting tot mobiele keukens en multifunctionele eetsets die je uit een reistas tevoorschijn kunt toveren. Voor bijna elk automodel dat leverbaar is in Zuid-Korea zijn er bijvoorbeeld ook op maat gemaakte matrassen, kussens en dekbedden, zodat je zelfs de kleine Hyundai Inster kunt omtoveren in een camper.

Jonge mensen

Vandaag hebben we meer ruimte tot onze beschikking, want we zitten in de nieuwe Hyundai Santa Fe, die speciaal voor ons is aangekleed. Zodoende zijn we omringd door een romantisch lichtsnoer, staat er koffie te pruttelen, is de tafel gedekt en is er achter de elektrisch bediende achterklep een comfortabel bed te vinden. Nu nog een standkachel, dan zouden zelfs de lage temperaturen ’s nachts de pret niet kunnen bederven. Veel Zuid-Koreanen brengen inmiddels zo hun tijd door, want deze trend gaat gepaard met een demografische verschuiving.

Vroeger was kamperen in Zuid-Korea net als bij ons een vrijetijdsbesteding voor vooral fitte gepensioneerden, maar inmiddels hebben ook gezinnen de smaak te pakken gekregen. Tegenwoordig zijn het vooral jonge mensen die behoefte hebben aan een spontane slaapplaats langs de weg. Voorbereiding is nauwelijks nog nodig, omdat je nu spontaan op pad kunt gaan voor een dagtrip met aansluitende overnachting, een zogenoemde dangilchigi. Dat koken daarbij een beetje lastig kan zijn, vooral omdat open vuur langs de weg niet bij iedereen in goede aarde valt, maakt de leden van de chabak-communitity weinig uit. In de welvarende buitenwijken van Seoul zijn immers overal speciale barbecue-campings waar je kunt barbecueën en waar je vervolgens op de parkeerplaats kunt overnachten. Verder is het prettig dat in dit land overal brandschone sanitaire voorzieningen zijn.

Chaback-trend leidt tot nog meer SUV's

De chabak-trend heeft niet alleen een grote invloed op de ontwikkeling van automodellen, maar ook op de verkopen. Zo is het aandeel van grote SUV’s in de verkoopmix sinds de opkomst van het moderne kamperen met maar liefst vijf procent gestegen, groeit de vraag naar pick-ups (die je immers gemakkelijk van een opbouw kunt voorzien) en is de verkoop van klassieke campers verdrievoudigd tot bijna 18.000 exemplaren. Net zoals Hyundai en Kia allang hebben gereageerd op de vraag vanuit de markt en de laadruimtes van hun auto’s ook als slaapruimtes hebben vormgegeven, spelen nu ook de autoriteiten in op deze trend. Waarbij zij vooral de ongewenste effecten pogen te beteugelen.

Na corona regels aangescherpt

Na de coronaperiode stonden er op een gegeven moment kriskras door het land zoveel campers op de vreemdste plekken dat de autoriteiten de kampeerregels hebben aangescherpt en sommige plaatsen helemaal hebben afgesloten. Zo is er nu bijvoorbeeld een speciale ‘Parking Lot Law’ die kamperen, koken en kampvuren op openbare plekken verbiedt en het mogelijk maakt om een boete van maximaal 500.000 won (€310) op te leggen.

Kampeerders zoals Jeong Jeonginlee laten zich hierdoor echter niet afschrikken. “We weten waar we kunnen staan”, zegt de krasse dame, die met haar metgezel in hun zelf omgebouwde pick-up op de laadbak zit en net haar avondeten nuttigt. “En als ze ons wegsturen, rijden we gewoon naar de volgende plek. In tegenstelling tot bij een tent of caravan het geval is, hebben we niet veel tijd nodig om alles op te zetten en af te breken. We nemen plaats achter het stuur en starten de motor. Vervolgens zijn we in een mum van tijd weer onderweg en rijden we in een paar minuten naar de volgende plek.”