Als nieuwe leaseauto was de Volvo V40 erg gewild. Maar wat haal je in huis als je dit populaire model als gebruikte auto op je verlanglijst hebt staan? In deze koopwijzer gaan we in op de V40 als occasion, wat zijn de sterke en zwakke punten?

In 2012 werkt Volvo’s modelpolitiek wat verwarrend. Als je een C30-opvolger zoekt, is deze V40 je auto. Als je liever een sedan of estate wilt blijven rijden, omdat je gehecht bent aan je S40 of V50, dan heb je pech. Zweden zoekt het letterlijk hogerop. Volvo voorziet in de jaren nul al dat de compacte stationwagon het gaat verliezen van de compacte SUV annex cross-over. Wel blijft er plaats voor een mededinger in het premium C-segment: de V40, een vijfdeurs hatchback, waarbij de V staat voor versatile, ontworpen in Zweden, maar gebouwd in Gent. Zeg maar het Scandinavische antwoord op de Audi A3 Sportback, de BMW 1-serie, de Mercedes-Benz A-klasse en de Alfa Romeo Giulietta. Aangenaam! In 2012 haalden we bij de eerste vergelijkende test van de V40 ook nog een Volkswagen Golf bij het Duitse genoemde trio en in zijn loopbaan als nieuwe auto kwam de Volvo ook de Alfa Romeo Giulietta meermaals tegen in de AutoWeek-testarena.

V40: vier benzineversies, drie diesels

De V40 (modelcode Y55) is er als benzine (T2, T3, T4, T5) en als diesel (D2, D3, D4) en de auto blijft gedurende zeven jaar een onverminderd geliefde leaseauto. Vóór het dieselschandaal bij Volkswagen zijn de D2 en D3 het populairst. Nu ligt het accent op de benzinemodellen.

V40 staat op basis Ford Focus

Als basis dient het Ford Focus C1-platform. Van dat merk betrekt Volvo ook enkele motoren en het design komt van Chris Benjamin en Pontus Fontaeus (interieur) onder aanvoering van Steve Mattin. Ze tekenen een drie- en een vijfdeurs hatchback met een lange neus, een nogal plat geplaatste voorruit en een sterk oplopende, hoge taillelijn met een vrij laag dak. Van achteren is het een mix van de C30, de V40 en de XC60 dankzij de kenmerkende achterlichten en het hoogglans-zwarte verbindingsstuk. De driedeurs haalt het productiestadium niet.

Lastig instappen

De vorm gaat in het geval van deze V40 op sommige vlakken duidelijk voor functionaliteit. Dankzij de vlak geplaatste voorruit biedt de auto een moeizame instap vóór. Door de krappe achterportieren met kleine openingshoek is het ook daar geen instapfeest. Op de achterbank heb je behalve weinig ruimte geen groots uitzicht vanwege de kleine ramen. Grote, harde koffers kun je thuislaten, want de bagageruimte slokt liever plooibare weekendtassen op. Kortom, eerder een auto voor singles of kinderloze stellen dan een gezin. Dat geldt net zo goed voor de Cross Country (modelcode Y56), die behalve een vier centimeter grotere bodemvrijheid en 4x4 op het topmodel hooguit een vleugje ‘lifestyle’ toevoegt. Het is echter een succesvolle stijloefening, want één op de vijf V40’s is een CC.

Ook met vijfcilinder geleverd

Omdat Volvo ten tijde van de ontwikkeling nog deel uitmaakt van Ford, leent het als gezegd ook enkele motoren van de Focus. Denk aan de 1.6 EcoBoost (150/180 pk) en de 1.6 PSA/Ford Duratorq (115 pk) diesel. Als je een echte Volvo-motor op je verlanglijst hebt, rest je niets anders dan de grote vijfcilinders B525 (254 pk) of de I5 (150/177 pk). Vanaf bouwjaar 2014 gebruikt Volvo alleen nog zijn eigen zogenoemde Drive E VEA benzine en diesels, alle viercilinders. In 2016 is er een facelift met onder meer andere koplampen.

De oude interieurstijl van Volvo, best mooi nog!

V40 vanbinnen verouderd, maar da’s niet erg

Deze Volvo is in 2012 geheel bij de tijd. Nu, elf jaar later, blijkt eens te meer hoe snel vernieuwingen gaan. De drukke midden­console met zijn piepkleine toetsjes is behoorlijk verouderd, maar hoe erg is dat? Neem de stoelen, typisch Volvo, steengoed, geschikt voor lange trips.

Een D2 is een zeer zuinige diesel

Als je een D2 hebt, rijd je met gemak 1 op 20, wat de kleine 40-liter tank minder ergerlijk maakt. Hoe is het verder gesteld met een ervaren V40? Hij wordt alom geprezen om zijn afwerking, maar ook over de techniek zijn er bijzonder weinig klachten. Er bestaan plenty V40’s met meer dan twee ton op de teller. Sterker nog, een half miljoen is ook niet ongewoon, maar dat zijn voornamelijk diesels. Vandaar dat we deze keer voor de voormalige mainstream leasebak D2 gaan om uit te vinden hoe zo’n auto zich houdt tijdens zijn tweede leven bij een particulier die veel rijdt. Daarvoor staat een V40 D2 Summum met een ongelooflijk lage kilometerstand – 106.000 – bij Van Duijn Nottelman klaar voor een proefrit.

V40 kent weinig zwakke punten en storingen

Volvo heeft zijn zaken voor elkaar met de V40. Het model is robuust en kent weinig zwaarwegende tekortkomingen of storingen. Carrosserie en bodemgroep zijn prima behandeld tegen roest. Toch kan het geen kwaad de auto te contoleren op eventuele schades. Open de motorkap, kijk naar de balken, open de kofferklep en kijk onder de mat. Ga ook door de knieën om de flanken op onregelmatigheden te inspecteren. Het interieur kent amper zwakheden. Het is uitstekend afgewerkt en de stoelen bieden het typerende Volvo-comfort ook nog na 200.000 kilometer. Nou vooruit, de kofferbakmat rult snel. Mocht je de auto op de hefbrug kunnen bekijken, dan zie je dat de remleidingen niet corroderen, maar de draagarmen en subframes wel. Dat kan overigens niet veel kwaad. Mechanisch valt er op de V40 weinig af te dingen. Toch heeft elke auto wel zijn specifieke kwalen. Stuurkogels vertonen meestal na 150.000 kilometer speling, evenals de kogels aan de verbindingsstangen van de stabilisators.

Alle motoren goede reputatie

Alle motoren, zowel die van Ford als die van Volvo zelf, hebben een goede reputatie. Ze verbinden er echter een zwaarwegende voorwaarde aan: ze worden graag vertroeteld met regelmatig onderhoud. Bijna vanzelfsprekend komen er problemen voor met EGR-gerelateerde zaken, zoals de EGR-koeler en -klep – bij de diesels, met name bij de D4. Dit merk je als de krachtbron inhoudt. Een (dure) modificatieset verhelpt deze problemen. Bovendien heeft Volvo een software-update in het leven geroepen die minder vermogen en een hoger verbruik oplevert. Bij de versies met handbak (D2) geven de koppelingshulpcilinder en het vliegwiel geregeld problemen. Als je gaat proefrijden, let dan ook op de hoogte van het aangrijpingspunt van de koppeling en ratelende geluiden en trillingen afkomstig van het genoemde vliegwiel. Ook voel je dan of de motor inhoudt en kijk je of het motorstoringslampje oplicht.

Belangrijk bij alle motorversies zijn de distributieriem met een vervangingsinterval van 150.000 kilometer en de strikte olie­verversingstermijn. Controleer het serviceboek of die beurten zijn uitgevoerd. Een sticker in de motorruimte geeft soms uitkomst.

Het start-stopsysteem werkt niet altijd probleemloos en zorgt in enkele gevallen zelfs voor stilvallen. De oorzaken variëren van een kapotte module tot een probleem in de accu zelf.

Soms raken stekkerverbindingen vanzelf los. Een moderne auto als de V40 heeft nu eenmaal tal van sensoren. Denk aan de rijstrookassistent, bandenspanning­waarschuwing en keyless entry. Je doet er goed aan alle functies te controleren vóór aankoop. Terugroepacties zijn er geweest voor een probleem met de brandstofleiding, oververhitting van het inlaatspruitstuk bij de viercilinderdiesels, het linker achterlicht en potentieel niet goed werkende airbags.

Solide auto met goede zit, wel een hard onderstel

Je kunt een V40 beslist aan je lijstje mogelijke premium C-segment-auto’s toevoegen. Het is immers een Volvo en dan doe je het hier te lande altijd goed. Hij voelt solide aan en heeft goede motoren en bovendien zit je er prinsheerlijk in. Op de koop toe moet je nemen: een hard onderstel en de beperkte ruimte en overzichtelijkheid. De kunst is om de juiste uitvoering en de juiste motor voor jouw doeleinden samen te stellen én te vinden. Het liefst neem je er een met een volgestempeld serviceboek.

In 2018, toen het model nog wat verser was en nog nieuw in de showroom stond maakten we al deze video over de Volvo V40 als occasion.