Door de komst van de relatief betaalbare en efficiënte Tesla Model 3 wordt overstappen veel eenvoudiger. In 2016 forceert de ‘volks-Tesla’ de grote doorbraak voor zowel het merk zelf als de elektrische auto in thuisland Amerika. Door de enorme populariteit in combinatie met de relatief lage productieaantallen komt Europa pas in het voorjaar van 2019 aan de beurt. Met name Noorwegen en Nederland zijn dol op de Model 3, al is dat in hoofdzaak vanwege het fiscale voordeel.

De kosten van elektriciteit zijn harder gestegen dan de brandstofprijzen. Volgend jaar ga je bovendien bijtellen en vanaf 2026 klopt de Belastingdienst bij je aan voor de volledige mrb. Evengoed blijft de EV populair bij veel­rijders, bijtellers en automobilisten die om milieuredenen van fossiel af willen, zeker nu het occasionaanbod stijgt. Tesla voegt daar nog iets belangrijks aan toe: een cool imago.

Eerste Model 3’s uit VS

De Model 3 is de eerste EV waarvan er meer dan één miljoen zijn gebouwd. Europa kreeg zijn Model 3’s aanvankelijk van de fabriek in Fremont, Californië. Tegenwoordig komen alle uitvoeringen bestemd voor Europa uit de Gigafactory in Shanghai. 30.000 stuks vonden al hun weg naar Nederland. Op het hoogtepunt in 2019 pakte Tesla met grote overmacht de nummer-1-positie in de verkoopstatistieken. In 2022 werden er slechts 827 Model 3’s op kenteken gezet. Met de daarop volgende prijsverlagingen die Tesla doorvoerde, moest ‘de handel’ wel meezakken, tot €5.000. Slecht nieuws voor de bedrijven, goed nieuws voor de aanstaande occasionkoper.

Hier gaan we in op technische punten Model 3

De Tesla Model 3 is de jongste deelnemer aan de Koopwijzer, de rubriek waarin we kijken naar de sterke en zwakke punten van bepaalde modellen als ze de occasionleeftijd hebben bereikt. Hij was in de Verenigde Staten al drie jaar eerder op de markt dan hier, dus we zouden in Nederland weinig last moeten hebben van alle kinderziektes. De reviews van hoofdzakelijk enthousiaste leaserijders en eigenaren in onze contreien laten zien dat ze veel met hun auto rijden. We gaan hier voorbij aan actieradius, WLTP en kWh’s en bijzaken als laadpunten en budgetten en concentreren ons op de punten waar je op moet letten als je een tweedehands Model 3 overweegt.

Standard Range Plus, Long Range (AWD) en Performance

De Model 3 is te onderscheiden in de Standard Range Plus (SR), de Long Range (LR) al of niet met All Wheel Drive (AWD), en de Performance (P) AWD. De SR heeft geen achterbankverwarming en mistlampen en heeft een simpeler audiosysteem. De P heeft een achterspoiler, sterkere remmen, über-turbinewielen en een aangepast onderstel. Eind 2020 voerde Tesla de grootste update uit, herkenbaar aan vernieuwde koplampen, matzwarte raamlijsten, spiegelsteunen en deurgrepen, een elektrisch bedienbare achterklep, verbeterde waterafvoer, betere (geluids)isolatie dankzij dubbel glas op de zijruiten, nieuw wieldesign, nieuwe middentunnel zonder pianolak, scrollwieltjes op het stuur, een warmtepomp voor betere verwarming, verbeterde prestaties en grotere actieradius op alle uitvoeringen. Later dat jaar kon je zelfs stuurverwarming aanvinken. Eind 2021 is de SR voorzien van LFP-batterijen die je tot 100 procent kunt laden.

Het fotomodel, een Long Range AWD uit 2019 en klaargezet door Dealer Auto’s in Emmen, heeft 115.000 kilometer op de klok. De eerste eigenaar tooide zijn ‘Deep Blue Metallic’ (à € 1.600) Model 3 met een achterspoiler uit carbonlook kunststof, liet al het chroom weghalen en de velgen coaten in een lichte antraciettint. Binnenin gunde hij zich een met suède bekleed stuur en liet hij het matte hout wrappen met antracietkleurig folie.

Model 3 behoorlijk storingvrij

De meeste Model 3’s gaan behoorlijk storingvrij door het leven. Tesla-adepten prijzen het model om de relatief lage gebruikskosten, het grote rijbereik, de lage onderhoudskosten, de prima rijeigenschappen, het minimalistische interieur, het goede zitcomfort, de spraakherkenning, de streamingdiensten, de smartphone-integratie en het gebruiksgemak, ondanks het ontbreken van fysieke knoppen.

Lakkwaliteit minpunt

Minpunten zijn er ook: de lakkwaliteit, de snel vastvriezende zijruiten, de onhandige buitenspiegels en dito deurgrepen. Van het sportieve veercomfort moet je houden, hoewel het de meeste gebruikers amper stoort. Toch is het iets om op te letten tijdens je proefrit. De belangrijkste misser is de achterklep: dat had voor de belaadbaarheid een vijfde deur moeten zijn.

Draagarmen probleem

Voor het gemak verdelen we de techniek in hard- en software. De hardware is bulletproof, op één vaak voorkomend probleem na: de draagarmen. Vrijwel elke Model 3-gebruiker krijgt ruim voor de 100.000 kilometer te maken met een krakende, knarsende en bonkende voorwielophanging. De onderste draagarmen dienen dan te worden vervangen, want de kogels van de fusees worden niet goed afgedicht, zodat zout en water hun weg erheen vinden, met roest tot gevolg. Meestal gebeurt vervanging onder garantie en als die is afgelopen soms onder coulance.

Model 3 elke twee jaar of 40.000 kilometer voor onderhoud

De Model 3 heeft elke twee jaar of 40.000 kilometer onderhoud nodig. Servicemonteurs vervangen interieurfilters, controleren de remvloeistof en maken de remtangen gangbaar. In landen waar met zout wordt gestrooid, zou de auto hiervoor zelfs elke 20.000 kilometer naar de garage moeten. Tesla heeft ook mobiele servicemonteurs. Via de app kun je het onderhoud op locatie laten uitvoeren. Dankzij de regeneratieve eigenschappen heeft de Model 3 (en hebben vrijwel alle soortgenoten) amper last van remblokslijtage. De schijven lijden eerder aan corrosie dan aan slijtage. Slechte exemplaren zijn te herkennen aan putjes in het materiaaloppervlak. Vervanging is dan aan de orde.

Let op lekkage

Een ander punt is lekkage. Open dus de kofferklep en inspecteer de bagageruimte op sporen van water. Dat komt binnen via het afdichtrubber of ‘gewoon’ via de achteruit zo over de rand heen als je de klep opent tijdens regen of sneeuwval. Tesla plaatst een nieuw rubber of kit de rand eronder af.

Sluit een goede ruitverzekering af

Standaard heeft de Model 3 een vast panoramadak. Wees je ervan bewust dat het wel eens kan barsten. Meestal gebeurt het tijdens het vastzetten van de dakdragers. Er zijn ook meldingen van kraken en knarsen als je sneller dan 100 km/h rijdt. Het is dus goed om je aanstaande Model 3 bij een proefrit even de sporen te geven. Ook de voorruit wil soms spontaan een barst vertonen, al dan niet veroorzaakt door een steentje. Denk dus aan een goede verzekering. Als je per se voor een zwarte (Solid Black) gaat, controleer dan beslist het lakwerk. Met name deze kleur is gevoelig voor corrosie als gevolg van steenslag.

Groot scherm went snel

Dan de software. Aanvankelijk waren daar de meeste problemen en hick-ups. Tesla gaat die tegen door continu updates ‘over the air’ uit te voeren. Zo blijven zelfs de oudste exemplaren softwarematig altijd up-to-date. Toch zorgen sommige updates de volgende ochtend voor nare verrassingen. Zo worden gebruikers geconfronteerd met ruitenwissers die anders werken en functies die op een andere plek in het menu zijn terechtgekomen. Ook het fenomeen ‘phantom braking’, waarbij de auto vanuit de Auto Pilot-mode uit het niets sterk afremt, heeft Tesla nog niet helemaal onder de knie, getuige recente berichten uit het buitenland. Verder zijn alle Tesla-rijders positief over voorzieningen als de interieurvoorverwarming per app, de autopilot en de camerabewaking via de sentrymode. En dat grote scherm centraal in de auto: dat went vliegensvlug, zelfs als je een totale leek bent.

Banden gaan net zo lang mee

Ook al is de Model 3 kort op de markt, er zijn voldoende exemplaren te vinden met plenty kilometers ervaring. Het aanbod stijgt gestaag, maar de prijzen dalen langzaam. Je bespaart elke 10.000-25.000 kilometer een beurt van meestal € 300 à € 400 Bij Tesla meld je je auto per app aan voor een beurt bestaande uit een setje ruitenwissers, ruitensproeier- en remvloeistof. Elke 20.000 kilometer maken de monteurs de remklauwen gangbaar. De grootste kostenpost zijn de banden, maar die gaan bij normaal gebruik net zo lang mee als bij een brandstofauto.

De vele enthousiaste gebruikers hebben de sceptici inmiddels de mond allang gesnoerd. Het gaat om de andere mindset: je moet leren omgaan met een ander soort sleutels (smartphone), bediening (touch) en laden (thuis of onderweg). Er zijn ook genoeg redenen om af te zien van de EV: om de tweeënhalf uur moet je stoppen, een caravan van meer dan 1.000 kilo kan niet en bonnen scoren doe je gemakkelijk met een Tesla. De Model 3 is te kort op de markt om je zorgen te maken over accudegradatie. Bij twijfel kun je een test laten doen.