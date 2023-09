De Suzuki Swift loopt alweer veertig jaar mee. De compacte Japanner blijkt betrouwbaar en biedt daarnaast het nodige rijplezier. Plus: hij is leuk om te zien. Voor deze Koopwijzer nemen we de generatie van 2010 tot 2017 onder de loep.

De Swift is wereldwijd Suzuki’s bestseller, enerzijds door zijn tijdloze vormgeving, anderzijds door zijn bijna legendarische betrouwbaarheid. Sinds 1983, toen hij als SA310 werd voorgesteld, zijn er pas vijf generaties verschenen; de tweede was maar liefst zestien jaar in productie. Met de derde lichting paste Suzuki het design grondig aan door de hulp in te roepen van het Italiaanse Vercarmodel Saro. Deze ontwerpstudio heeft ongetwijfeld met een schuin oog naar het ontwerp van de New Mini gekeken. In Nederland vertaalt zich dat voor deze generatie Swift vreemd genoeg amper in hoge verkoopaantallen: sinds 2010 nemen de jaarlijkse registraties zelfs geleidelijk af, van zo’n 4.000 tot amper 1.500 stuks zes jaar later. Gelukkig staan er meer dan voldoende gebruikte exemplaren te koop, niet zelden uit het buitenland geïmporteerd.

Altijd een 1.2, tenzij je tegen een Sport aanloopt

Voor de Koopwijzer maken we een proefrit met een 1.2 S-Edition EASSS uit 2014, de vierde generatie Swift, die intern FZ/NZ heet. Hij lijkt als twee druppels water op zijn voorganger, maar is toch grotendeels nieuw ontwikkeld en rolt in Hongarije van de productieband. Je ziet het er niet aan af dat hij een stukje groter is. Hij heeft een 5 centimeter grotere wielbasis en een 9 centimeter langere carrosserie. Het gewicht heeft Suzuki daarentegen weten te verminderen. Hij is er in deze generatie opnieuw als drie- en als vijfdeurs. Bovendien heb je de keus uit atmosferische 1.2- en 1.6-benzinemotoren. De 1.6 is alleen leverbaar in de uitvoering Sport, met skirts en spatbordverbreders, 17-inch lichtmetaal, een dakspoiler en twee dikke uitlaateinden.

Diesel is er maar kort geweest, niet in occasionaanbod

De Swift is ook leverbaar geweest met een moderne 1,3-liter DDiS-dieselmotor. Vanwege een gebrek aan belangstelling is die vrij snel geschrapt. Van deze generatie zien we er dan ook geen een te koop staan als occasion. De meeste aangeboden Swifts hebben een vijfbak; een zesbak komt alleen voor op de Sport. De automaat is een ouderwetse vierbak. Airco is vanaf de uitvoering Comfort standaard.

In 2014 kwam de facelift

Als je budget wat ruimer is, zou je ook de Swift van na de fabrieksvakantie van 2014 kunnen overwegen, herkenbaar aan de led-dagrijverlichting, een andere grille, clignoteurs in de buitenspiegelhuizen en anders vormgegeven achterlichten. Ook heeft hij de nieuwe 1.2 Dual Jet-motor. Die levert weliswaar 4 pk minder, maar stelt er een hoger koppel bij een lager toerental tegenover, maar ook een lager verbruik. Als je connectiviteit en navigatie op prijs stelt, ben je bij Suzuki aan het verkeerde adres. Hiervoor zijn aftermarket-oplossingen in het leven geroepen. Suzuki gaat er prat op de lengte onder de vier meter te houden en het gewicht op maximaal 1.000 kilo. Het rijplezier staat ook bij de 90 pk sterke 1.2 Dual Jet-motor centraal. De atmosferische krachtbron is niet overdreven vlot. Op de snelweg draait hij bij 130 km/h maar liefst 3.800 toeren. De vijfbak schakelt gelukkig trefzeker. Dat was in het voorgaande model wel anders; daar verliep het een stuk hakeriger.

Interieur gevoelig voor krassen

Suzuki weet veercomfort en sportiviteit uitstekend te mixen. Daarbij is de besturing lekker direct en het zitcomfort goed. En verrassend: het geluidsniveau is aangenaam laag. De compactheid van de Swift gaat ten koste van de bagageruimte. Die is met de achterbank in gebruik amper toereikend voor één kratje. Gelukkig kun je de achterbank­leuning in delen omklappen. Op verscheidene vlakken dringt zich de vergelijking op met de New Mini, maar daar valt het interieur met zijn harde kunststof oppervlakken niet onder. Het is allemaal degelijk afgewerkt, maar mist de sfeer van de Duitse Brit. Wees niet verrast als er af en toe een kraakje te horen valt. De binnenzijde is bovendien gevoelig voor krassen. Iets om op te letten bij je inspectie, want het zegt wel iets over hoe de vorige eigenaar met zijn of haar Swift is omgegaan.

Vierde generatie: geen roest meer

Ons fotomodel, het actiemodel S-Edition EASSS, is nummer 54 van 275. Hij is van na de facelift en eind augustus 2014 nieuw geleverd door voormalig Suzuki-dealer en huidige Vakgarage Schaap in Beesd. Daar hebben de eigenaren hem trouw gebracht voor zijn beurtjes en onlangs keerde hij terug op het honk. Op de brug bij de Vakgarage zien we geen verrassingen. Werden voorgaande lichtingen wel eens geplaagd door roest en mechanisch ongemak, bij de vierde Swift maakte Suzuki daar korte metten mee.

Let op deze zaken bij het onderstel

Deze Swift is schadevrij, te zien aan de ongeschonden balken van de kreukelzone en de smetteloze bodem van de kofferbak. Ook de dorpels zijn vrij van beschadigingen. Dit zijn belangrijke punten waarop je moet letten. We zien als hij op de brug staat een licht zwetend carter als enige smetje op het blazoen, iets waar deze modelgeneratie mee te maken heeft of krijgt. Niet echt erg. Richt ook je aandacht op de stuur- en fuseekogels, de homokineethoezen, de stabilisatorstang en de remslangen als je een wat oudere Swift in het vizier hebt. Het komt voor dat er knak-geluiden waarneembaar zijn, dus draai tijdens de proefrit het stuur enkele keren van aanslag tot aanslag. Bovendien kan het geen kwaad de dikte van de remschijven te controleren. Je hoeft geen budget voor een uitlaat te reserveren: zelfs dit acht jaar oude systeem ziet er onberispelijk uit. Suzuki’s zul je zelden met pech langs de weg aantreffen. Voor de Swift geldt dat in het bijzonder. Mocht het ooit toch gebeuren, dan is de stekker aan de brandstofpomp (te vinden onder de achterbankzitting) daar vaak debet aan.

Enkele terugroepacties

Op de website van Suzuki kom je enkele terugroepacties tegen: zo kwamen Swifts van verscheidene bouwjaren in aanmerking voor nieuwe remklauwen, waterpomppoelie-bouten en bouten in de achterwielophanging. Toch komen versleten koppelingen nog steeds voor en hebben de bakken van de 1.6 Sport vaker synchromesh-problemen. Dat is het dan ook wel voor deze Japanner.

Swift is risicoloze occasion-aankoop

De Swift is een geliefde occasion midden in het drukbezette B-segment. Opvallend zijn de lage gebruikskosten, evenals de lage afschrijving. Voor een acht jaar oude Swift met een gemiddeld aantal kilometers betaal je tussen € 8.000 en € 10.000 of zelfs meer. Dat zegt veel over de kwaliteit. Suzuki heeft er bovendien verstandig aan gedaan om de Swift technisch zo simpel mogelijk te houden. Een opmerking over geïmporteerde Swifts: let aan de hand van bijgevoegde facturen, buitenlandse keuringsrapporten zoals van de Duitse TÜV en de serviceboekjes extra op of de kilometerstanden kloppen. Een goed onderhouden, schadevrije Swift bestempelen we als een vrijwel risicoloze aankoop.