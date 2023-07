Koopwijzer Audi A1: mag bij gebruikt premium merk de lat hoger?

Audi verkoopt in acht jaar bijna 900.000 stuks van de eerste generatie Audi A1 (2010-2018). Vooral onder vrouwelijke automobilisten blijkt het een geliefde auto. Audi begeeft zich met de A1 voor de tweede keer in het B-segment met een compacte hatchback en als je de A2 meerekent de derde keer. De eerste poging was in 1974 met de Audi 50. Na de huidige, tweede A1 komt er geen opvolger: het wordt te duur om compacte auto’s te ontwikkelen. Hoe tegenstrijdig dit ook mag klinken in een wereld die vraagt om CO2-reductie.

Audi A1 staat op zelfde platform als Volkswagen Polo en Seat Ibiza

Premium is het toverwoord dat fabrikanten te pas en te onpas gebruiken om een auto hoog in de markt te positioneren en daarvan is de Audi A1 een treffend voorbeeld. Op basis van het vertrouwde VW Polo/Seat Ibiza-platform komt er een geheel nieuw, serieus ogend driedeurs koetswerk met de in kleur contrasterende dakbogen als stilistisch hoogtepunt. De A1 (intern: 8X) is verder een herkenbaar Audi-ontwerp en straalt degelijkheid en kwaliteit uit, mede door de profilering in de flanken die ze in Ingolstadt de Tornado-line noemen. De facelift van 2015 maakt de A1 wat agressiever dankzij de scherper getekende koplampen en hoekiger bumpers.

De A1 is slechts twee jaar lang als driedeurs leverbaar, vanaf 2012 komt de vijfdeurs Sportback erbij en in de jaren erna verdringt die praktischer variant de driedeurs uit het gamma.

Er zijn tal van uitvoeringen, met een vijf- of zesbak dan wel een 7-traps DSG-bak, die Audi S-Tronic noemt. Alle motoren hebben directe inspuiting en een turbo. De basis is de bekende 86 pk sterke 1.2 TFSI viercilinder. Hogerop vind je de 1.4 TFSI met 122 pk. Tevens is er een diesel: de 1.6 TDI die 90 of 105 pk levert. Voor fijnproevers met diepe zakken heeft Audi de 185 pk sterke 1.4 TFSI twincharger in petto en voor veel­rijders de 143 pk sterke 2.0 TDI. De diepste zakken heb je nodig voor de slechts 333 keer gebouwde A1 quattro 2.0 TFSI met 256 pk.

Driecilinder TFSI vanaf 2015

Vanaf de facelift in 2015 maakt de viercilinder 1.2 TFSI plaats voor de driecilinder 1.0 TFSI (95 pk) en is de 1.4 TFSI vervangen door de 1.4 TFSI van 125 pk. De 1.4 TFSI CoD (150 pk) heeft als bijzonderheid actieve cilinderuitschakeling. Bij de diesels neemt de 1.4 TDI (90 pk) het stokje over van de 1.6. De S1 2.0 TFSI vervangt de quattro en levert daarbij 25 pk vermogen in. Betaalbaarder is de 1.8 TFSI. Met zijn skirts en spoilers is S-Line een geliefd accessoirepakket dat de compacte Audi echt af maakt.

Is de Audi A1, dertien jaar na zijn lancering, kwalitatief hoogstaand en betrouwbaar gebleken? Vakgarage Verlaan in Harmelen heeft een zelf geïmporteerde Samoa Orange Metallic driedeurs A1 1.2 TFSI klaargezet voor een proefrit en een beoordeling op de brug.

A1 biedt voortreffelijke zitpositie, ook voor lange mensen

Het is aangenaam toeven in een Audi A1. De zitpositie is voortreffelijk, ook mensen met lange posturen vinden een goede zithouding. In afwerking en kwaliteitsgevoel kan geen concurrent tippen aan de A1. Nu heeft deze onlangs uit Duitsland gehaald occasion pas 56.000 kilometer gelopen, maar er bestaat geen twijfel dat dit interieur is opgewassen tegen de tand des tijds.

We kiezen expres voor de minder praktische driedeurs, waaraan we slechts een kleine parkeerschade vinden, en UV-gerelateerde barstjes in de koplampglazen. Meest in het oog springend zijn de hoeken van de grote portieren, die wel eens een andere vierwieler in de flanken hebben getroffen op het parkeerterrein van de Duitse ‘Penny’-supermarkt. De instap naar de achterbank is niet je van het, ook al heeft de A1 easy-entry-systemen rechts én links. Ach, dat zijn bekende tekortkomingen van twee- en driedeurs auto's.

Nuttig daarentegen is de bagagevloer in twee hoogten en de in delen omklapbare rugleuning. Rijden doet de A1 foutloos. Hij is stevig, maar niet oncomfortabel en hij stuurt met zijn elektrische bekrachtiging lekker direct, maar niet nerveus. En remmen doet-ie als de beste. Wie denkt dat de 1.2 TFSI met 86 pk tekort komt, moet maar eens gaan rijden met deze motorisering. Dankzij de kleine turbo levert de vierpitter een berg koppel en daardoor heb je voldoende pit. In de dagelijkse praktijk heb je meer dan voldoende aan deze motor. Bovendien klinkt hij aangenaam.

Distributieketting rekt uit

Waarop moet je op letten als je de Audi A1 naast bijvoorbeeld een Mini of een DS 3 op je verlanglijst hebt gezet? De grootste aandacht gaat uit naar de motoren. Of je nu in de markt bent voor een 1.2, een 1.4 of een diesel, er is bij al deze motoren iets om extra op te letten.Zo hebben de 1.2 en de 1.4 uit de EA111-­familie een distributieketting die op den duur uitrekt – daarover is in de loop der jaren al talloze malen bericht. Vaak wordt dit punt afgedaan als een horrorverhaal, maar dat wordt het pas wanneer je ermee blijft door­rijden: de ketting kan dan breken, zodat de kleppen tegen de zuigers aankomen, met alle dure gevolgen van dien. Dit ­fenomeen kan zich al vanaf 40.000 kilometer manifesteren. Er is gelujkkig een eenvoudige methode om dit te checken: start de koude motor en richt je aandacht op een sterk bijgeluid (het klinkt als een schrapende keel) dat boven het normale motorgeluid uitkomt; het mag niet langer dan vijf seconden duren en dan moet het weg zijn. Als het aanhoudt, is de ketting gerekt. Bij de 1.4 is de reparatie duurder, omdat er meer sleuteluren nodig zijn om het euvel te verhelpen. Een tip van Nijburg Automotive uit Apeldoorn: parkeer de A1 in neutraal en op de handrem en niet in de versnelling. Dat zou de levensduur van de ketting verlengen.

De turbo’s geven zelden de geest, behalve bij de TFSI van 185 pk. Hier zal het prestatiepotentieel invloed hebben op de levensduur. Deze krachtbron heeft tevens last van olieverbruik. In sommige gevallen breken er zelfs stukjes zuiger af. Dan is een revisie de enige optie. Los van de distributie komen kapotte bobines en dito kabels voor en de pakking van het oliefilterhuis, waardoor olielekkage optreedt. Volgens de geleerden zijn de nieuwere motoren na de facelift met hun distributieriem probleemloos. Toch heeft de 1.0 TSI één onhebbelijkheid: in de fabriek draaien ze letterlijk alle boutjes en moertjes aan, met machinaal bediende momentsleutels met een vaststaand moment. Het kan gebeuren dat een boutje van één van de distributietandwielen loskomt. Als die in de motor terechtkomt, kan dat ernstige gevolgen hebben. Je kunt dit alleen voorkomen door de distributiekap weg te nemen, de boutjes los te draaien en weer met Loctite vast te zetten.

Diesels minder problemen dan benzinemotoren

De diesels kennen minder problemen dan de benzinemotoren, zij het dat bij auto’s die veel stadswerk rijden de injectoren kapot gaan. Dit kan al bij 40.000 kilometer optreden.

Verder: controleer de werking van de koppeling tijdens de proefrit. Komt die hoog op, dan weet je dat er slijtage in het spel is. Bij de S-Tronic-automaat gebouwd tot en met 2014 moet je alerter zijn. Deze DSG-automaat vertoont vaker storingen, mede als gevolg van software. Door de software slijten de koppelingsplaten versneld. Tijdens de proefrit moet je letten op de schakelmomenten die feitelijk flitsend snel en dus onopgemerkt moeten verlopen. Richt je blik dus op de toerenteller die pijlsnel moet dalen op de schakel­momenten. Tegelijkertijd luister je naar mogelijk voorkomende ratelgeluiden tijdens de schakelmomenten. Bij auto’s met hoge kilometerstanden is het raadzaam om het remsysteem te testen op vastzittende remklauwen. En mocht je een auto op de brug kunnen bekijken, inspecteer dan meteen de manchetten van de homokineten, en de laatste uitlaatdemper op roest van de buitenmantel. En als je toch aan het proefrijden bent, controleer dan ook de werking van de airco en het multimediasysteem MMI. Die laatste hapert niet zelden. Bedien verder de zijruiten want plakkende raamrubbers zijn een terugkerend thema op fora.

A1 in topconditie goed te vinden

Een A1 in topconditie is zeker te vinden tussen de meer dan 1.000 aangeboden occasions. Heb je een beperkt budget dan zit je vast aan het model van voor de facelift en moet je het stellen met de ‘oude’ motoren. Meer zekerheid is duurder, spaar dan door voor de A1 van na 2015. Er is keus genoeg en er zijn voldoende auto’s met lage kilometerstanden.