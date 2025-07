De Volvo EX90 is een van de grootste elektrische SUV’s die je kunt kopen. Met zeven zitplaatsen en een enorm accupakket kun je niet alleen met veel mensen op pad, je komt ook vrij ver op een lading stroom. Hij mag tegenover de Nio EL8 laten zien waar hij staat in de top van de elektrische keten.

In deze dubbeltest neemt de Volvo EX90 Twin Power Performance Ultra het op tegen een Nio EL8 100 kWh Executive. De Volvo EX90 is een van de grootste elektrische SUV’s die je kunt kopen, de EL8 is de grootste SUV van Nio, dat bij ons louter elektrische auto’s aanbiedt. Als Executive kan hij zich op papier prima meten met de duurste versie van de Volvo EX90. Het prijsverschil bedraagt minder dan € 1.000 en dat is bij prijzen van meer dan een ton bijna niets. Nio’s zijn wat hoger in de markt gepositioneerd en mede daardoor zie je ze nog niet zo vaak rijden. Zeker deze EL8 is een onbekende op de Nederlandse wegen, er zijn er nog geen handvol op kenteken gegaan in de eerste vijf maanden van 2025.

Het logo van Nio doet veel mensen aan het Smart-embleem denken en de modellen opereren minimaal in het E-segment of boven in het D-segment. Zo heeft de EL8 een kleinere broer, de EL6, een eveneens elektrische SUV die als duurtester deel uitmaakt van onze AutoWeek-vloot.

EL8 langer dan Volvo EX90

De EL8 is zelfs nog zes centimeter langer dan de Volvo EX90, en hij heeft met 3 meter en 7 centimeter wielbasis ook meer afstand tussen het voor- en het achterwiel. In de hoogte troeft de Nio de Volvo ook weer net af. Toch lijkt het anders wanneer je beide auto’s naast elkaar zet. De rondere vormen en de meer gestroomlijnde neus en het feit dat de luchtvering van de EL8 erg ver inzakt wanneer hij geparkeerd staat doet de Volvo groter ogen. Als ze zo naast elkaar staan vallen natuurlijk meteen die twee units boven de voorruiten op. Nee, we zijn geen taxibedrijf begonnen, het zijn de lidar-systemen waarmee neide testauto’s het verkeer scannen om autonoom rijden op termijn mogelijk te maken.

Het uiterlijk van de Volvo EX90 is wat bekender dan dat van de Nio EL8. Er rijden nu meer dan 400 exemplaren rond op de Nederlandse wegen en dat het een Volvo is straalt hij aan alle kanten uit. Je kunt de EX90 overigens onmogelijk verwarren met de onlangs gefacelifte ‘gouwe ouwe’ XC90. Daarvoor oogt de geheel elektrische EX90 toch echt te modern, naast zijn wat meer belegen broer die als plug-in hybride alternatief voor de grote EV in het voorlopig in het Volvo-gamma blijft.

Geheel elektrisch: megagrote accupakketten

Een geheel elektrisch duo hebben we vandaag voor ons, uitgerust met gigantische accupakketten. De Volvo heeft de meeste batterijmodules tussen de wielen. Bruto 111 kWh, netto 107 kWh groot. Dat moet volgens Volvo genoeg zijn voor een actieradius van 615 kilometer. De Nio EL8 zit bruto op precies 100 kWh, waarvan vervolgens maar 90 kWh netto overblijft. Vandaar ook een flink lagere opgave voor de actieradius: 510 kilometer moet hij daarmee kunnen afleggen. De grote accupakketten en de talloze luxe voorzieningen aan boord tillen de gewichten van deze zware jongens naar schrikbarende getallen. De Nio weegt 2.558 kg, de Volvo 2.678 kg.

Maar wat zijn ze snel

Bij de sprint vanuit stilstand merk je niets van het hoge gewicht. De Volvo dendert als een dolle uit de startblokken, en sprint in maximaal vijf tellen vanuit stilstand naar de 100 km/h. De Nio klaart het klusje nog sneller. In 4,1 seconden flitst de mastodont naar de 100 km/h. Dat is een bijna onwerkelijke ervaring, want de EL8 voelt nogal log aan. De Chinees heeft een zeer softe afstelling van de luchtvering en daardoor ligt het er continu dik bovenop dat de auto zo’n onderstel heeft. Hij deint te veel, helt erg over en heeft een totaal gevoelloze en indirecte besturing, waardoor je in bochten plots harder aan het werk moet dan je vooraf had ingeschat. Je bent dan echt aan het hoepelen en je moet maar een beetje gokken waar je uitkomt.

Van luchtvering in EX90 merk je weinig en dat is juist fijn

De Volvo heeft eveneens luchtvering, maar daarvan merk je maar bar weinig. Wanneer je tot stilstand komt bij het verkeerslicht gaat de EX90 wat omhoog, en tijdens het rijden laat hij zich zakken. De platte banden om de 22-inch wielen geven dwarsrichels zeker door, maar het onderstel vangt de oneffenheden vakkundig op. Ondanks het zachte onderstel van de Nio komt de dezelfde narigheid in het asfalt bij de inzittenden van de EL8 nogal stevig door. Het onderstel en de besturing van de Volvo EX90 staan nadrukkelijk op een veel hoger plan, want je kunt de grote zevenzitter heel nauwkeurig insturen en je krijgt als bestuurder voldoende feedback.

Daar staat dan weer tegenover dat je bij de Nio uit diverse rijmodi kunt kiezen, en als je binnen die modi de instellingen aanpast kun je de EL8 beter op je eigen smaak afstemmen. Per rijstand heeft de grote Chinees een andere vermogensafgifte en je ziet zelfs welke minimale 0-100 km/h-tijd daarbij hoort. Zet hem in Comfort en je komt veel rustiger op gang, dat past beter bij de auto. In de Volvo zien we een Performance-modus, maar heel veel anders voelt die niet aan. De Zweed is gewoon altijd zeer rap.

Stevig verbruik

Zulke grote elektrische auto’s vragen nogal wat energie. Je kunt ze op de boordcomputer wel op waardes van 20 kWh/100 kilometer krijgen, of zelfs net daaronder, maar dan moet je heel beheerst rijden en zeker niet harder rijden dan 105 km/h op de snelheidsmeter. Dan nog blijken ze aan de laadpaal 24 kWh per 100 kilometer te consumeren en meer. In de Volvo kun je heel mooi per rit, per laadbeurt en in zijn totaliteit zien wat de energieconsumptie is, in de Nio kan dat alleen over de laatste 10 of over de laatste 100 kilometer.

Accuwissel

De EL8 haalt bij dit verbruik een rijbereik van 442 kilometer uit het accupakket, de EX90 geeft aan dat 520 kilometer mogelijk is. Snelladen kan in de Volvo met maximaal 250 kW, in de Nio houdt het bij 125 kW maar als je een type B-batterij hebt (je moet 'm maar net gekregen hebben bij de accuwissel) kan het wel met een stevige 240 kW. Als alternatief kun je inderdaad bij een swapstation langs voor een accuwissel. Dan heb je binnen een paar minuten een andere accu in je auto en kun je weer verder.

De Nio-accuwisselstations liggen langs de drukkere snelwegen maar of dit bij een langere trip door Europa sneller is dan snelladen zoeken we nog deze zomer uit. Dan mag deze Volvo EX90 het opnemen tegen de Nio EL6-duurtester: snelladen versus swappen. Bij normaal laden plug je bij de EX90 de kabel aan de linker achterzijde in, bij de Nio zit de laadopening links voor in de neus. Hoewel Nio een merk is met louter EV’s mist de EL8 een frunk waarin je de laadkabel kunt opbergen. De Volvo heeft die ruimte wel.

Prima te doen eigenlijk, helemaal achter in de Nio EL8.

Achter in de Volvo: kinderplekken

De achterste zitplaatsen in de Volvo bereik via je een vrij hoge en krappe instap, de stoelen klap je handmatig naar voren en op één van de achterste stoelen zit je er met de knieën ver opgetrokken en met de kin wat meer naar de borst. Het is duidelijk een kinderplek. De EL8 biedt daar meer zitcomfort. Helaas bedien je alle stoelen achterin elektrisch en dat vraagt veel geduld. Ook wanneer je ze met de knoppen in de bagageruimte bedient, bijvoorbeeld om ze op of neer te klappen. Dat kan in de Volvo eveneens louter elektrisch, maar daar gaat de handeling aanmerkelijk sneller.

Dan is er nog de bijzondere middelste zitrij in de zeszits Nio. De Executive-versie van de EL8 heeft twee riante zetels, die bekleed met leer door hun zachtheid aanvoelen als klassieke luie stoelen. Je kunt er zelfs een soort businessclassstoel van maken. Onder de grote middenarmsteun tref je een enorme lade die je kunt koelen maar ook kunt verwarmen, dat laatste zelfs tot 50 graden Celsius. Even een Chinese maaltijd afhalen bij een restaurant een dorp verderop is geen enkel probleem, je eten blijft heerlijk op temperatuur. De middelste zitrij van de Volvo bestaat uit drie stoelen waarbij de middelste smaller is. Al het meubilair van de EX90 is stevig en van stof, de zijdelingse ondersteuning is beter.

Zitten als een staatshoofd op de middelste zitrij van de Nio EL8.

Typisch Chinese dashboards: liggend scherm voor je, groot staand scherm centraal

Stap je in een Chinese SUV dan tref je immer een groot staand scherm in het midden van het dashboard en een liggend, kleiner scherm voor je neus. Het dashboard van de EL8 vormt daarop geen uitzondering, maar de cockpit van de Volvo EX90 biedt zowaar dezelfde opstelling. Waar je ziet dat de Duitse premiummerken de interieurs van hun modellen fraai aankleden, weliswaar met grote schermen maar wel met een duidelijke eigen signatuur, zie je dat Nio en Volvo hier voor de makkelijkste weg hebben gekozen.

Het menu van het centrale scherm van de Volvo is vrij overzichtelijk. Zo ben je er snel uit hoe je via het grote scherm de spiegels afstelt, de mate van regeneratie instelt en de irritante waarschuwingssystemen uitzet. In de Nio EL8 lijkt de bediening zo op het eerste gezicht vrij lastig, maar wanneer je het tappen en swipen eenmaal in de smiezen hebt, dan blijven er weinig geheimen over. De mate van regeneratie stel je in door eerst een fysieke knop onder het scherm in te drukken en dan kun je je favoriete stand kiezen.

De cruisecontrol bedien je in beide auto’s vanaf het stuur, waarbij we in de EX90 de mogelijkheid missen zelf te bepalen hoeveel ruimte het adaptieve systeem tot de voorganger handhaaft. De ‘automatische’ functie laat te grote gaten vallen. Dat is opvallend, want in de kleine Volvo EX30 werkt het systeem uitstekend, terwijl we in de EX90 ten opzichte van de EX30 juist weer de vooruitgang in eenvoudig bedieningsgemak ervaren.

Stel je de Nio in op zoveel mogelijk zelfstandig rijden, dan valt op dat de auto zelf heel zeer nadrukkelijk de linker lijn van de rijstrook opzoekt. De Volvo doet dat netter. Al met al zijn de veiligheidssystemen in beide auto’s heel erg alert, het uitschakelen daarvan gaat gelukkig zeer gemakkelijk. Boven alles voelt het erg rustgevend dat de remmen van beide testauto’s goed zijn berekend op het gigantische wagengewicht.

Al met al levert Volvo toch de meest uitgebalanceerde ruimtereus af. Het onderstel van de EX90 is een stuk beter dan dat van de Nio EL8.

Natuurlijk moet je als je een log-in hebt voor deze site de pdf van de test uit ons magazine downloaden! Dan krijg je gratis alle informatie, alle detailfoto's, alle testmetingen en lees je in de ingevulde scorekaart hoe wij tot dit oordeel komen.

Heb je een van deze twee elektrische SUV's? Schrijf dan vooral een review, voor het geval dat je dat nog niet gedaan hebt. Daarmee help je mensen die voor de keuze van een andere auto staan.