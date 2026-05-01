Na een carrière als vrachtwagenchauffeur maakte Koen Zweers de overstap naar de lesauto en niet veel later schakelde hij met de aanschaf van een Renault Zoe over van tanken naar laden. In 2021 viel de keuze op de toen net nieuwe Kia EV6. We zijn meer dan vier jaar en bijna 300.000 kilometer verder en maken de balans op.

TCO

De aanschafprijs van een nieuwe EV mag dan stevig zijn, waar de pleitbezorgers van de elektrische auto altijd mee schermen is TCO. Die afkorting staat voor Total Costs of Ownership. Daaronder vallen onder meer de motorrijtuigenbelasting (mrb), het onderhoud en het energieverbruik. Heel veel onderhoud had deze Kia niet nodig de afgelopen vierenhalf jaar en laden doet rijschoolhouder Koen heel voordelig thuis. “Ik heb het geluk dat ik een parkeerplaats met een laadpaal heb die op mijn eigen meterkast is aangesloten. Dat heb ik destijds aangevraagd bij de gemeente en daar is het goedgekeurd. Of dat vandaag de dag nog kan, weet ik niet. Hoe dan ook, ik rijd voor iets meer dan zeven euro per honderd kilometer. Met de huidige dieselprijzen was ik alleen aan brandstof al het dubbele kwijt.”

Dat een elektrische auto minder onderhoud nodig heeft, kan keurmeester Tim de Leeuw van Carrec beamen, hoewel hij er ook meteen een kritische kanttekening bij plaatst. “Hij mag dan geen verbrandingsmotor hebben, verder is een elektrische auto gelijk aan elke andere auto. Er zijn EV-merken die heel erg lange of zelfs helemaal geen noemenswaardige onderhoudsintervallen hebben. Wij adviseren een jaarlijkse check, al was het alleen maar voor de banden.”

Trammelant

In het geval van een EV6 is er een onderhoudsinterval van 30.000 kilometer of twee jaar. Doe je dat niet, dan vervalt de garantie. Bij Kia is dat zeven jaar of 160.000 kilometer, dus voor Koen was de pret binnen twee jaar al voorbij. “Dat wist ik op voorhand en gelukkig is er na de garantieperiode nog niets spannends gebeurd. De elektrische stoelverstelling aan de bestuurderskant weigerde dienst. Niet zo gek, gezien het intensieve gebruik. Er is een nieuw onderdeel gemonteerd, dat bleek niet te helpen, het zat gewoon in de stekkerverbinding. Ik heb niets hoeven te betalen. Met mijn Zoe had ik veel meer problemen. Dat was er eentje van de eerste generatie en die ging steeds in storing tijdens het opladen. Uiteindelijk kreeg ik van Renault een splinternieuwe Zoe en die deed het goed.”

Dat de keuze daarna op een EV6 viel, heeft alles te maken met het maximale trekgewicht van 1.600 kg. Zo kan Koen zijn Kia ook inzetten voor rijles met aanhanger. Daarnaast is de Tielse rijschoolhouder gespecialiseerd in het lesgeven aan mensen met bijvoorbeeld rijangst, een handicap of autisme. “Dan moet het sowieso een automaat zijn, dus is de keuze voor een elektrische auto wat mij betreft heel logisch.”

Accu bijna 90 procent

We kunnen ons goed voorstellen dat kandidaten zich op hun gemak voelen naast Koen, die vooral veel rust en vriendelijkheid uitstraalt. Schrikken ze niet van zo’n grote auto? “Soms wel, maar eenmaal achter het stuur en na een paar lessen, voelt iedereen zich op zijn of haar gemak. Ik heb zelfs een leerling van 1,46 meter, dat gaat prima.” Iemand die minstens zo beheerst te werk gaat, is keurmeester Tim. Hij heeft na zijn proefrit en een eerste inspectie kritiek op de banden. “Een B-merk en dat is te voelen en te horen. Jammer, want met een fatsoenlijk setje zou deze Kia stukken beter rijden.”

Dat was Koen ook al opgevallen, zo horen we. “Op aanraden van mijn bandenman heb ik dit merk geprobeerd. Ze zijn inderdaad rumoeriger en slijten sneller. Volgende keer weer Michelin.” Verder zijn we enorm benieuwd naar de gezondheid van de accu. Het systeem in de auto zelf geeft 98 procent aan, de diagnoseapparatuur van Carrec vermeldt 97 procent en de test van Aviloo laat een waarde van 89,5 procent zien. Die laatste is de nauwkeurigste, weet ook Tim en Koen is er tevreden mee. “Ik hoef overdag nooit te laden, meestal rijd ik rond de 350 kilometer. In de winter laad ik tot 100 procent, in de zomer tot 90 procent. Gezien de inruilprijs blijf ik voorlopig lekker doorrijden en ik denk dat de volgende auto een Hyundai Ioniq 5 wordt. Dan heb ik vijf jaar garantie zonder kilometerbeperking.”

Eigenaar Kia EV6

Naam Koen Zweers

Bouwjaar 1970

Woonplaats Tiel

Beroep rijschoolhouder/instructeur

Eerste auto Fiat Uno diesel

Vorige auto Renault Zoe

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Betere lak, een wisser op de achterruit en de stekker van de trekhaak hoger.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Naar de Eifel.”

Onderhoudshistorie

De EV6 krijgt elke 30.000 kilometer een beurt, mede vanwege het behoud van de garantie, ook al is die na 160.000 kilometer vervallen. Doorgaans kost zo’n beurtje rond de € 250. In augustus 2025 viel het wat duurder uit omdat de koelvloeistof van het accupakket werd ververst, volgens voorschrift. Inclusief de inspectie kwam dat op €881. Een set banden gaat gemiddeld zo’n 65.000 kilometer mee. De 12-voltaccu is na drie maanden al onder garantie vervangen. In december 2025 ging er weer een nieuwe in, dat kostte €149. Alle schijven en blokken zijn nog origineel. De batterij van het noodoproepsysteem is na vier jaar vervangen, een prijzig grapje van €485. Maar met 2,3 cent per kilometer aan onderhoudskosten heeft Koen niets te klagen.

Wat mankeert er aan de Kia EV6?

Verstelling rugleuning linksvoor werkt niet goed

Handgrepen rondom zijn beschadigd omdat deze aanlopen in de behuizing

Banden zijn goed hoorbaar tijdens rijden op snelheid

Stuur staat een heel klein stukje naar rechts bij rechtuit rijden

Tijdens automatisch rijden op de snelweg slingert de auto

Auto trilt minimaal tijdens rijden op snelheid

Beginnende corrosie op de motorkap

Achterste draagarmrubbers van de voorwielophanging vertonen minimale droogtescheurtjes

Banden rondom beginnen te cuppen

Veel zand/vuil rondom de achterwielophanging en rond de remleidingen

De mening van Carrec Technocenter

"Voor een auto met bijna drie ton op de klok mankeert hier weinig aan. Een set goede banden zou de puntjes op de i zetten, dan gaan de rijeigenschappen er flink op vooruit.”