“Ik heb afgelopen week jouw auto ingeruild.” Met die woorden begon voor Koen Biemond in 2012 het avontuur met deze Volvo V70, toen zijn toenmalige collega bij het autobedrijf hem ophaalde voor weer een dag auto’s wassen en poetsen.

Alweer een Volvo V70

De trouwe lezer kan eveneens vaststellen dat we alweer een Volvo V70 in onze populairste rubriek hebben. Maar het gaat ons ook om het verhaal achter de auto en daarom nemen we elke aanmelding serieus. Wie koopt er nou als vijftienjarige scholier en autopoetser een veertien jaar oude V70 met 365.000 kilometer op de klok? Koen dus. “Ik had altijd al een beetje laten doorschemeren dat ik zelf een Volvo wilde om aan te knutselen. Dus toen op die bewuste zaterdagochtend de gelegenheid zich voordeed, hoefde ik niet lang na te denken. Voor €750 werd ik eigenaar van een V70 en we zijn inmiddels ruim veertien jaar en dik 350.000 kilometer verder.” Zoals zo vaak, kreeg Koen de liefde voor Volvo van huis uit mee. Zijn vader reed een V70 Classic, waar ze samen aan sleutelden.

Dat klinkt Klokje Rond-keurmeester Tim de Leeuw als muziek in de oren. Al was het maar omdat hij zelf een paar jaar in een S60 reed en een speciaal plekje in zijn hart heeft voor de Zweedse vijfcilinder. “Beresterke motoren, dat weten we inmiddels wel uit ervaring. In onze werkplaats sleutelen we er vrijwel niet meer aan, des te leuker is het om er zo af en toe eentje langs te zien komen voor AutoWeek. Ik ben benieuwd naar de staat van dit exemplaar, waar blijkbaar veel aan is vertimmerd.”

Geen reden tot juichen

Inderdaad, de afgelopen veertien jaar maakte de rode Volvo heel wat mee. Maar eerst moest Koen nog even zijn rijbewijs halen, wat hij natuurlijk op zijn sloffen deed. Meer dan elf lessen had hij niet nodig en op zijn zeventiende was het dan zover, om daarna een jaartje onder begeleiding meer ervaring op te doen. Totdat eindelijk het grote kilometervreten kon beginnen. Want dat doen Volvo-rijders graag en dan bij voorkeur op lpg. Ook de V70 van Koen moest eraan geloven en kreeg bij een tellerstand van 392.000 kilometer een grote zwarte stalen donut in de reservewielkuip. Meer mrb betalen, maar elke keer lachen bij de pomp. “Die installatie is snel terugverdiend en zelfs nu is de literprijs van gas nog steeds laag. En deze motoren kunnen er goed tegen, zolang je de klepspeling maar regelmatig inspecteert.”

Tim stuurt de Volvo de werkplaats in en is duidelijk in zijn element. “Die vijfcilinder klinkt wel heel erg lekker met deze uitlaat en hij heeft duidelijk veel meer vermogen dan een standaard T5. Helaas geeft het onderstel minder reden tot juichen, wat we eerlijk gezegd wel gewend zijn van de oudere Volvo’s. Het is feitelijk onmogelijk om hier een superscherp sturende auto van te maken, het karakter gaat oorspronkelijk meer richting comfort.”

Meer Volvo’s

Een jaar of tien geleden werd de originele, 144 pk sterke vijfpitter uit het vooronder getakeld om plaats te maken voor een potentere machine. Daarbij was het wederom een groot voordeel dat Koen, die bij een Volvo-dealer werkt, dicht bij het vuur zit. “Bij onze vestiging in Haarlem werd een T5 ingeruild en ik wist meteen dat dat mijn donorauto zou worden. Het feit dat je de originele kabelboom kunt gebruiken maakt de inbouw gemakkelijk. Alleen de motorcomputer moesten we overzetten en er zijn grotere gasinjectoren geplaatst.”

Koen gaat het Klokje Rond-avontuur vol vertrouwen aan, zo maakten we al op uit zijn aanmelding, waarin hij het volgende schreef: “Ik zou graag aan Joep of Tim laten zien hoe een auto met meer dan 700.000 kilometer ook kan zijn. Ik ben er namelijk van overtuigd dat er weinig auto’s van deze leeftijd met deze tellerstand zijn die in deze staat verkeren. Zeker in combinatie met het vermogen en de upgrades aan het onderstel is dit echt een superfijn rijdende auto.”

Daarover verschillen hij en Tim duidelijk van mening en onze keurmeester heeft nog wel meer aan te merken op de techniek en de koets. “Voor mij is het niet nieuw dat er de nodige discrepantie is tussen de beleving van de eigenaar en die van ons. Vrijwel iedereen is enthousiast over zijn of haar eigen auto; wij zijn er om een objectief oordeel te geven.” Koen lijkt niet uit het veld geslagen en is het zeker niet oneens met zijn vakgenoot. “Het is mijn eerste auto en nu meer een hobbyproject, naast een V70 AWD, een 850 en een 960. Voor de dagelijkse kilometers heb ik een EX40, maar deze rode gaat nooit meer weg.”

Eigenaar Volvo V70

Naam Koen Biemond

Bouwjaar 1997

Woonplaats Nieuwkoop

Beroep Service-adviseur bij Hedin Volvo Haarlem

Eerste auto deze V70

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Interieur opnieuw laten bekleden.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Naar Alicante.”

Onderhoudshistorie

Er is enorm veel aan deze V70 verspijkerd, inclusief een compleet andere motor, die nu ongeveer 300 pk levert. Daarnaast is er een gasinstallatie ingebouwd, een turbo van een V70R, andere remmen, nieuwe schokdempers en veren, een uitlaat van Remus met downpipe, een voorbumper van een V70 R, koplampen van een C70 en daarnaast al het normale onderhoud. Koen doet het meeste zelf, dat scheelt een bak geld.

Wat mankeert eraan?

Lakwerk is niet overal netjes (overgespoten)

Koplampspiegels zijn behoorlijk aangetast

Interieur rammelt en kraakt behoorlijk bij rijden over slecht wegdek

Onderstel is vrij bonkerig over korte hobbels

Motor heeft veel vermogen en koppel

Er zit een flinke vrije slag in de aandrijflijn

Auto trekt iets naar rechts en stuur staat minimaal naar links

Er zit veel speling op de achterbankvergrendeling

Er lekt remvloeistof bij het reservoir

Remklauwen zijn vettig aan de onderkant, lijkt lekkage te zijn

Remblokken vallen een stuk over de remschijf heen aan de buitenkant

Motor lekt wat olie bij de turbo en heel minimaal tussen de versnellingsbakhelften

Massakabel bij de bak is afgebroken

Dikke voedingskabel naar de motor ligt los/schuurt op het subframe

Brandstofslangen hangen los en schuren langs de stabilisatorstang

Aandrijfas rechtsvoor heeft wat speling

Motorsteunen worden wat slap

Remleiding linksachter zit niet goed in klem

Hitteschild boven einddemper is doorgeroest en hangt los

Banden rondom vertonen hoogteslag en droogtescheurtjes (met name voor)

De mening van Carrec Technocenter

"Leuk dat iemand al op zo’n jonge leeftijd een auto koopt. Er is flink wat tijd en geld ingestoken en de motor presteert goed. Dat neemt niet weg dat er toch wel het nodige op aan te merken valt, wat niet vreemd is voor een auto met meer dan zeven ton op de klok. Een duimpje gaat wat te ver, voor mij een lichte twijfel.”