Kia Sportage - Afscheid Duurtest

De Kia Sportage is terug van weggeweest. Het vorige model leed in Nederland flink onder de populariteit van broertje Niro. De nieuwste generatie heeft een al even verse Niro naast zich, maar onderscheidt zich nu duidelijker. We reden de nieuwe Sportage eerst als hybride en daarna als plug-in hybride.

De conclusie over het bestaansrecht trokken we toen we de Sportage en de nieuwe Niro naast elkaar zetten voor een vergelijkende test. We wisten wat de komst van de eerste Niro voor de vorige generatie Sportage betekende: die werd in Nederland nauwelijks meer verkocht. Bij de nieuwe generaties zijn de onderlinge verhoudingen anders geworden. De Niro is een cross-over en de Sportage is een duidelijk grotere SUV. Dat laatste geldt zelfs in alle opzichten. Je zit hoog en hebt daardoor het ‘op de bokgevoel’. We vergeleken de plug-in hybride Niro met de Sportage 1.6 T-GDI PHEV. Dit was de tweede versie die wij tijdens de duurtest van een half jaar reden; de eerste drie maanden verplaatsten we ons in de normale hybride, die als 1.6 T-GDI HEV te boek staat.

Kia Sportage als normale hybride rijdt beter, de HEV dus

De HEV is de beter rijdende auto. Deze hybride heeft een 180 pk viercilinder turbomotor, gekoppeld aan een elektromotor. Het gecombineerde vermogen bedraagt 230 pk. De plug-in hybride doet het met dezelfde benzinemotor, maar de elektrokrachtbron levert meer vermogen. Dat betekent gecombineerd 265 pk. Maar omdat de PHEV een via de stekker oplaadbaar accupakket heeft, weegt hij maar liefst 256 kilo extra. En dat voel je. Vandaar dat de HEV fijner rijdt. Heb je een eigen laadplek en kun je bijvoorbeeld opladen met zelf opgewekte stroom, dan ligt de keuze voor de PHEV wel voor de hand. Zelfs onder winterse omstandigheden zit een geheel elektrisch afgelegde rit van 50 kilometer er nog in. Is de accu leeg, dan is het verbruik ongeveer even fraai als dat van de normale hybride.

Gemiddeld 1 op 16,1 voor de HEV

Met de HEV kwamen we uit op gemiddeld 1 op 16,1 en bij de PHEV was dat inclusief pluggen gemiddeld 1 op 21,9. Maar dat zegt niet alles, want bij de vorige update was het gemiddelde nog 1 op 20,8. Doordat we de laatste 2.000 kilometer veel meer kilometers geheel elektrisch hebben afgelegd, nam het benzineverbruik stevig af. In de koude, winterse nadagen van de duurtest nam het gemiddelde verbruik toe, omdat je dan meer alleen op benzine rijdt. In het mildere september noteerden we nog een keurige 1 op 15,2, en dat is vergelijkbaar met wat we haalden met de Sportage HEV onder dezelfde omstandigheden. Aan het einde van de periode steeg het benzineverbruik door de lage buitentemperaturen naar 1 op 14,5. Het prijsverschil tussen de HEV en de PHEV bedraagt €2.500 in het nadeel van de stekkerauto. De keus voor de plug-in hybride is gerechtvaardigd wanneer je veel dagelijkse ritten maakt die minder dan 50 kilometer lang zijn en je de auto thuis en op het werk gemakkelijk kunt opladen. Het stroomtarief dat je kunt verwachten, dien je zonder meer in je overwegingen mee te nemen.

Sportage HEV in cijfers

Beginstand 8.146

Tussenstand 15.125

Gereden kilometers 6.979

Getankte liters 433.81

Gemiddeld verbruik 6,2 l/100 km (1:16,1)

Brandstofkosten* €975,64

Sportage PHEV in cijfers

Beginstand 13.393

Tussenstand 19.287

Gereden kilometers 5.894

Getankte liters 269,41

Gemiddeld verbruik 4,6 l/100 km (1:21,9)

Brandstofkosten* €507,15

Gemiddeld verbruik zonder stekkeren 6,9 l/100 km (1:14,5)

Actieradius elektrisch 55 kilometer

*= alleen benzine, door verschillende laadplekken ­ondoenlijk alle kosten voor het laden bij te houden.