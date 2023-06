Ga er maar aan staan. Maak maar eens een keuze. De keuze in het segment van de Kia Rio is enorm. Er zijn natuurlijk de grote spelers: Volkswagen Polo, Renault Clio, Toyota Yaris, Opel Corsa. De Kia Rio is meestal niet de eerste auto waar de occasionkoper aan denkt als hij of zij wat zoekt. Hij gaat best wel wat anoniem door het leven. In deze occasion aankoop advies video kijken we of dat terecht is.

Er is niet één Kia Rio. Er zijn er vier, de carrière van de Kia Rio begint in het jaar 2000. Laten we het zo zeggen: die auto bood behoorlijk wat ruimte voor zijn geld maar je moest er wel in rond willen rijden en je moest niet al te veel raffinement verwachten. Hij was er als sedan en als hatchback, die hatchback leek wel een stationcar.

Tweede Kia Rio kwam in 2005

In 2005 kwam de tweede generatie. Sterk verwant aan de Hyundai Excel, gebouwd in Zuid-Korea, benzinemotoren van 1.4 en 1.6 liter en een dieselversie. In 2010 krijgt deze generatie Rio een befaamde Tiger Nose grille.

In 2011 de derde generatie

De derde generatie kwam in 2011, werd gefacelift in 2015 en in 2017 krijgen we de Kia Rio YB. De auto is er als vijfdeurs hatchback en ook de SUV-achtige Kia Stonic is op deze Rio gebaseerd. Bijzonder is dat de auto weliswaar in Zuid-Korea wordt geproduceerd, maar daar niet te koop is. De vierde generatie Rio komt met een 1,0-liter driecilinder turbomotor die 100 of 120 pk levert. Verder is er nog de 1,4-liter viercilinder met 100 pk. Tot 2018 is er verder nog de 1,4-liter CRDi diesel met een vermogen van 90 pk.

In dit occasion aankoopadvies 'n 1.0 T-GDI Design Edition

Wij gaan vandaag op pad met deze witte rakker. Een Kia Rio 1.0 TGDI Design Edition. Een auto van 2018, met een kilometerstand van nog net onder de 100.000 kilometers. We nemen hem even met je door. Hoeveel auto krijg je voor je geld?

Dit is dus een auto uit het B-segment, maar het B-segment van nu is het C-segment van vroeger, kleine stadsauto’s worden groot. Want je kunt dit gewoon geen stadsautootje meer noemen. Hij is 4 meter, en de wielbasis is 2,58 meter. Net iets meer dan een Polo.

1.0 T-GDI is zogenaamde downsizemotor

We gaan even downsizen, voorin een driecilinder 1,0 liter motor met 99 pk. Turbo, intercooler erop, net als concurrenten als Ford en Volkswagen dat ook hebben. 100 pk voor een auto van net iets meer dan 1000 kilo, is niet verkeerd. Op papier zit het met de souplesse ook wel goed want het maximum koppel van 170 Nm wordt al bij 1500 toeren per minuut bereikt.

Het interieur van de Rio is strak en rustig vormgegeven. Geen gekke dingen is het motto. Net als de buitenkant van de auto dus eigenlijk. Grappige designdetails zijn er in de vorm van het opvallend hoog geplaatste scherm en de met creativiteit vormgegeven klimaatbediening. Bovenal valt op dat alles volkomen logisch is ingedeeld. Kia schuwt het gebruik van losse knoppen nog altijd niet, maar denkt goed na over de plaatsing ervan.

De afwerking is netjes, maar het komt ook weer niet premium over. Meer bread and butter.

Ook voor langere personen

Wat zitpositie betreft, is duidelijk dat Kia ook heeft gedacht aan Europeanen die wat langer zijn over het algemeen dan de gemiddelde Koreaan. Het stuurwiel kan lekker ver het interieur in worden getrokken, de armsteun is verschuifbaar en de stoel uitgebreid verstelbaar,

Tijdens het rijden valt op dat sturen en schakelen weinig inspanning vergen. Maar hoe voelt het?

In een snellere bocht reageert de Kia bijzonder voorspelbaar, waardoor het eenvoudig is om de limiet op te zoeken, maar sportief is de auto niet. Een prettige metgezel tijdens de dagelijkse (lange) rit is het wel, mede dankzij de fijne en relatief stille 1.0 T-GDI.

De motor past goed bij de Kia en laat eigenlijk weinig redenen over om voor de 120 pk-variant te kiezen.

Design Edition alleen in 2018 leverbaar geweest

Deze Design Edition is een beetje aparte. Want die is alleen in 2018 leverbaar geweest. De topversie ExecutiveLine kostte € 22.235 en biedt zaken als bekleding in 'lederlook', stoelverwarming, een grote maat lichtmetaal, led-achterlichten en keyless entry annex go. Maar ook een veel gekozen uitvoering als de Comfort Plusline heeft toch al airco, navi en cruise.

Dit zijn bekende problemen bij de huidige generatie