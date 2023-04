Kia Niro Hybrid - Welkom Duurtest

De nieuwe Kia Niro verscheen in 2022 op de markt. We hebben alle drie de varianten al een keer getest: de Hybrid, de Plug-in Hybrid en de Electric. Maar om het geheim achter zijn succes te doorgronden vinden we het belangrijk de Koreaan langer te rijden. We kozen de ‘normale’ hybride.

Voor de recente duurtest met de Kia Sportage was de insteek of die SUV nog wel bestaansrecht heeft door de komst van de Niro. Allebei zijn ze vorig jaar vernieuwd en na de duurtest met de Spor­tage (met eerst de HEV en later de PHEV) ­concludeerden we dat het bestaansrecht er zonder meer is. Maar nu willen we het ­geheim van zijn succes in Nederland door­gronden. Bij zijn komst in 2016 wisten we niet zo goed wat we nu aan moesten met het formaat van de cross-over die alleen met geëlektrificeerde aandrijflijnen verkrijgbaar was. De koper wist het wel, want de eerste Niro werd een groot succes en schopte het zelfs tot meest verkochte van Nederland. De nieuwe generatie nam vorig jaar het ­stokje over.

ExecutiveLine

We hebben een Hybrid in combinatie met de ExecutiveLine-aankleding. Dat betekent dat er € 41.890 aan Kia in de garage staat. Dat is meteen de compleetste uitvoering. Dat zie je aan de 18-inch ­wielen, aan de ­contrasterende kleur van de C-stijl (bij onze witte Niro is dat grijs) en vanbinnen zie je het aan de rijk uitgestrooide knoppen op de middenconsole. Rond de schakelaar waarmee je de automaat bedient zitten knoppen voor stoelverwarming, stoelventilatie en stuurverwarming. Voor een vergelijkende test halen we er een Suzuki S-Cross en een Mitsubishi ASX bij, allebei met een hybride aandrijflijn. Gedurende de testperiode zetten we een Niro Electric naast onze Hybrid. We gaan ­ermee naar het Europese hoofdkantoor van Kia in Duitsland en onderzoeken het succes van de Niro in Nederland. Dat doen we in een interview met de hoogste baas in Nederland én met een Niro-rijder.